Bella de Sousa: “El covid me ha permitido sacar fuerzas para lanzarme al mundo de la música”

Como cada vez que entrevisto a alguien de Isla Cristina es para mí motivo de satisfacción, pues tengo la oportunidad de comentar cosillas de la antigua Higuerita, localidad a la que tanto quiero.

En esta ocasión, he tenido el placer de echar un ratito de charla con Bella de Sousa una joven cantautora de 20 años de padre isleño y madre lepera.

Bella, como ella misma afirma, siente pasión por la música desde que se encontraba en el vientre de su madre y se ha acercado por la capital para presentar “Tal vez”, su primer single. Una canción compuesta letra y música por ella, en la que habla de la historia de amor de dos jóvenes que se conocen desde que eran niños pero que, a día de hoy y aún enamorados, están separados. Un amor imposible que siempre estará presente en sus vidas.

Como no podía ser de otra manera, y después de saludarnos empezamos a hablar de carnaval y es que las antiguas fiestas típicas de invierno de Isla Cristina tienen un arraigo grande entre los isleños, no en vano es el carnaval con más solera de nuestra provincia por lo que empezamos de la siguiente manera:

P. – Bella, has venido a presentar tu primer single, pero no me resisto a preguntarte si eres carnavalera.

R. – Desde muy pequeña salía en las agrupaciones infantiles y a día de hoy sigo haciéndolo pero tocándoles la guitarra, pero también salgo con la comparsa de “Sara la del Pintao”

P. – ¿Qué significa para ti el carnaval?

R. – Alegría, ganas de vivir. Es algo que cualquier isleño lo lleva dentro, y esas fechas son muy emotivas para el pueblo.

P. – ¿Cómo has vivido este año sin carnaval?

R. – Lo hemos pasado un poquito mal, pues como te decía antes, es el mes de la alegría, de la fiesta, donde todo el pueblo se echa a la calle y se disfraza y este año lo hemos extrañado mucho. Es más, yo hice un pasodoble que no hemos podido cantar en el teatro.

P. – ¿Qué te gusta más el carnaval de calle o de teatro?

R. – No sabría elegir, pues aunque me encanta el teatro, lo de disfrazarme y echarme a la calle tanto en la cabalgata como en los días de los disfraces callejeros también me gusta muchísimo.