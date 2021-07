Jenny Benitez: “El Decano está por encima nuestra, pero podemos cogernos de la mano y luchar los dos juntos”

Hoy se acerca a esta ventana la gran protagonista del Sporting de Huelva en esta última temporada. Se hizo cargo de la dirección del equipo en un momento delicado y ha logrado que el fútbol femenino de Huelva vuelva a estar la campaña venidera de nuevo en la máxima categoría. Me estoy refiriendo a la míster Jenny Benítez Ortiz que ha logrado la permanencia con varias jornadas de antelación, habiendo realizado una temporada muy meritoria dejando constancia de su buen hacer al frente de las “espartanas”.

Jenny, perteneció como jugadora a los siguientes clubes:

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – El único momento que pasé miedo es cuando me contagié, no solo por mi, si no por las personas que me rodean. Fueron semanas duras pero al final todo pasa y me sirvió para pisar más fuerte y valorar más las pequeñas cosas de la vida.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro?

R. – Seguir estudiando y reciclándome, que siempre es necesario. Aportar mi granito dentro de mi club.

P. – ¿Dónde ha radicado el éxito del Sporting esta temporada?

R. – El éxito es el grupo, la unión de todos hizo que consiguiéramos nuestros objetivos.