Marta Vázquez recorrerá la costa europea en bici recaudando fondos para reforestar Almonaster

La onubense Marta Vázquez ha decidido pedalear estas vacaciones por una buena causa. El objetivo es recaudar 7.757 euros a través de un gran crowdfounding con los que ayudar a paliar las secuelas del gran incendio que arrasó el pasado verano más de 12.000 hectáreas de bosque en Almonaster la Real.

En tan solo cuatro días, la colecta digital ha recaudado 1.817 euros para esta hazaña que tiene como objetivo lograr un nuevo comienzo para la Sierra onubense.

La aventura, a la que ha bautizado como ‘¡Por piñones!’ llevará a Vázquez a recorrer más de 8.000 kilómetros por toda la costa mediterránea, desde Cueva de la Mora, el lugar donde se originaron las llamas, hasta Estambul, la ciudad donde confluyen el continente europeo y el asiático. En el viaje, Marta estará acompañada únicamente por su bicicleta y el ánimo inquebrantable de concienciar a la población sobre la importancia de la protección del entorno natural.

‘¡Por piñones!’ se convierte así en una iniciativa ciudadana en la que esta periodista onubense será la protagonista de un viaje en el que contará con el apoyo de numerosos agentes sociales, asociaciones y agrupaciones entre las que se encuentran Aldeas Unidas, Los Pies en la Tierra, Huelva te Mira, Plataforma vecinal La Zarza y Ecologistas en Acción, entre otras. Todas ellas tendrán la difícil misión de gestionar la recaudación obtenida a través de un proyecto conjunto cuyo principal objetivo será la repoblación de la superficie afectada.

Está previsto que la repoblación se realice inicialmente con unos 5.000 árboles autóctonos de la provincia que suplirán la zona dañada del monte. Además y como novedad, el proyecto ha planeado la construcción de un vivero forestal propio a través del cual mejorar y ampliar el número de especies provinciales que aseguren el abastecimiento en las futuras décadas en caso de necesidad de reforestación.



A estos objetivos, la organización dedicará las tres cuartas partes de lo recaudado, es decir unos 5.818 euros aproximadamente. El 25% restante, unos 1.939 euros, contribuirán a sufragar los gastos que genera el propio viaje. En este sentido está previsto que no superen los 13 euros diarios.

El viaje, que comenzará el próximo sábado 17 de julio a las 10.00 horas, tendrá una duración estimada de entre cinco y seis meses y llevará a la onubense a recorrer más de diez países diferentes, todos ellos a pie de ruta. Durante ese tiempo, Marta tiene previsto utilizar cinco días de la semana para pedalear y dos días alternos de descanso que invertirá en hacer turismo y en llevar la marca de Sierra de Aracena y Picos de Aroche entre las diferentes comunidades que visite.

Está previsto que durante todo el recorrido, Vázquez invierta parte de su tiempo en impartir charlas sobre su experiencia, pionera en la provincia, así como sobre conciencia ecológica y medioambiental.

Viajar en femenino

El viaje de Marta, además de servir para la reforestación de Almonaster, pretende ser una oportunidad para el empoderamiento femenino.

Y es que todavía, en pleno siglo XXI, muchas mujeres en el mundo son incapaces de viajar solas y han decidido renunciar a conocer otros países y culturas por miedo e inseguridad.

Con su experiencia, narrada a través de su blog, Marta ha ayudado a decenas de mujeres a lograr la determinación suficiente para viajar solas. “Siempre intentaba convencer a alguien para que me acompañase. Hasta que me di cuenta de que el principal obstáculo para viajar no era la ausencia de acompañante, sino mi falta de valor para hacer lo que tanto deseaba”, explica la autora de “Quiero ser viajera”, quien se reconoce en la misma situación hasta hace algunos años.

“Me centré en vencer mis miedos y elegí un destino en el que me sentía segura. Después de 7 años he viajado por más de cincuenta países”, narra Marta dispuesta para iniciar esta nueva aventura.

La aventura que está a punto de comentar es una de las más ambiciosas a las que se ha enfrentado. No en vano concentra toda su atención desde hace tres años, cuando dejó su antiguo trabajo para dedicarse a ella.

Sea cual sea el resultado, la de Marta es por encima de todo una apuesta ganadora. Desde Diario de Huelva le deseamos toda la suerte del mundo.