José Manuel Araújo: ” Lo del Recre es para mandarlo a cuarto milenio y estudiarlo”

José Manuel Araújo “Tito Araújo” es, sin lugar a dudas, una de las personas más entrañables de Huelva, querido por cuantos le conocen, trabajador incansable con su equipo de La Orden, rociero, semanasantero, cintero, Recreativista por los cuatro costados, cuenta chistes, carnavalero de pro y más de Huelva que un choco. Pero por encima de todo muy buena gente

Le encantan la reuniones de amigos, disfruta de las mismas, los chistes le brotan a cada momento, la sonrisa la tiene dibujando su rostro siempre y su pena es que no ha podido ir a Brasil todavía para reclamar una herencia de no sé quien que tiene allí.

Cuando me pongo en contacto con él para charlar un ratito, no lo duda, acepta y este es el resultado :

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Caótica a nivel mundial, repercutiendo de manera brutal tanto económicamente como socialmente, y a nivel personal ni te cuento como lo hemos vivido, como se colapsaban los hospitales y morían muchas personas… ¿De dónde viene este virus que ha sido tan mortal a nivel mundial? De todas formas creo que poco a poco llegaremos a la normalidad de nuestras vidas gracias a las vacunas que han desarrollado en tiempo récord y están salvando muchas vidas.

¿Cómo cambiará la vida tras la pandemia y sobre todo en el mundo del fútbol?

Nos ha cambiado ya a todos nuestra manera de vivir. En el mundo del fútbol los jugadores han estado más cómodos, sin presión en las gradas, sino que le pregunten a nuestro Recre, que mira donde nos han llevado. De vergüenza con la plantilla que había. Si las gradas hubiesen estado con público, otro gallo habría cantado. Ha sido una pena.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Hombre, como todo el mundo, pues nadie sabía las consecuencias que podía traer el virus, pero ojo, que sigue con nosotros y habrá que seguir protegiéndose para no tener problemas en el futuro.

¿Qué proyectos tienes cara al futuro y que haces en la actualidad?

Seguir con mi familia todo el tiempo que Dios tenga previsto que permanezca en este mundo. Disfrutar de mis hijos y mis nietos. Continuar con mi vida cotidiana con el fútbol de La Orden, con mi Recre, con mis caminos del Rocío con mi hermandad de Huelva, con las bajadas de la virgen de la Cinta, con los caminos de la virgen de la Bella, que son preciosos los y desde luego sin olvidar mi carnaval, que desde 1985 estoy saliendo en la cabalgata con mi cuarteto, que es con el que participo en el concurso de agrupaciones. El carnaval es parte de mi vida pero ha cambiado mucho. Antes teníamos 50 agrupaciones de Huelva capital y más de 30 peñas abiertas y recuerdo con mucho cariño los ratos que echábamos. Ahora son 8 o 9 y solo se vive para el teatro. El progreso lo ha cambiado todo. Se me vienen a la mente tus programas de “Tiempo de Carnaval” en la cafetería Nevada, en La Orden, con los mejores carnavales del mundo ¡¡¡que tiempo más bonito!!!.

La cabalgata era una explosión de júbilo de personas disfrazadas. Hoy vamos cuatro gatos y siempre los mismos. Falla la carpa del teatro que monta nuestro amigo “Pati”, igualmente, siempre los mismos, pero ahí estamos, luchando por el carnaval.

Por cierto yo soy un enamorado del chiste, pero hay que saber contarlos y darle su mijita de gracia, y yo lo hago. Tengo un libro con más de mil chistes que me gusta contar a mis amigos.

¿Qué recuerdos guardas del Club de tus amores, La Orden?

Llevo allí desde 1980, cuando me llamó Pepe Vizcaíno. Yo estaba en Los Dolores con mi amigo Barrero de secretario, pero me fui a vivir a barriada de La Orden, me propusieron que les echara un cable y aquí sigo después de más de 40 años. He hecho de todo, desde secretario hasta tesorero pasando por cargar materiales hasta ser presidente.

Llevo dimitiendo cada vez que cumplo 4 años de mandato, pero nadie dá un paso al frente, y aquí llevamos mi amigo Manolo el Cangrejo y yo un montón de años.

El Club ha cambiado mucho. Antes había, infantiles, alevines, cadetes y senior, pero eso ahora es imposible, por falta de recursos económicos.

Hemos pasado momentos buenos y otros no tantos. Pudimos desaparecer un año por falta de pago a la Federación, pero Félix Pérez nos echó una mano y nos salvamos de la hecatombe.

Mantener equipos base es muy caro mantenerlos, pero en su día disfrutamos de ellos, incluso por nuestro club han pasado jugadores como Pedro Baquero, Piosa, Juan Muñoz, Mora… aparte he decir que al Recre le hemos cedido a lo largo de la historia muchos jugadores

Recuerdo con mucho cariño el primer ascenso a regional preferente. No he visto tantas personas en el campo, que ese día con 2000 espectadores animando al equipo. También tengo buen recuerdo de otro ascenso el de los juveniles a liga nacional.

Me daba mucha envidia sana y se me caían dos lagrimones cada vez que íbamos a jugar a campos con grandes instalaciones, que comparadas con las nuestras que eran de pena, me ponía triste.

¿Qué te ha parecido la campaña del Decano esta pasada temporada?

Horrible. Lo peor de su larga historia. Hay que ver donde nos han llevado, con la plantilla que había y el grupo tan mediocre que nos ha tocado.

Yo he vivido al Recre muy de cerca, pues he estado un cuarto de siglo de inspector de puertas y hemos visto de todo, desde esa manifestación en que se echó a la calle y donde yo fui con Jesús Vázquez y Manolo Zambrano, aquello fue apoteósico ver como los onubenses apoyabámos al Decano. De todas formas yo me quedo con lo bueno, los dos ascensos a primera división, la final de la copa del Rey, la temporada de Marcelino, el 0-3 en el Bernabeu. Esos momentos son imborrables, aunque tuvimos que lamentar la pérdida de buenos aficionados en el accidente camino de Madrid.

Lo de este año es de pena, el no ganar ni un solo partido fuera de casa, no es normal. Luego viene una liguilla y perder todos los partidos a excepción del último cuando ya no había solución y con equipos que había, que en teoría eran peores que nosotros es para mandarlo a cuarto milenio desesperarse y estudiar al equipo. Pero eso sí, yo siempre con mi Recre.

¿Qué necesita Huelva para despegar de una vez por todas?

Unas infraestructuras acorde con los tiempos que corren. Necesitamos que llegue a Huelva el AVE, pues el Alvia es un desastre, un aeropuerto, la carretera Huelva – Cádiz… Fijate José Luis, Huelva es un paraíso, nuestra costa, nuestra sierra, nuestro Condado, los lugares Colombinos, el parque de Doñana, El Rocío, la gruta de Las Maravillas, nuestra gastronomía, el jamón, las gambas blancas, los vinos del Condado, las fresas…. Vivimos en un paraíso y si no vienen más gentes, ellos se lo pierden. Aquí estamos muy tranquilos, aunque la verdad es que tenemos que tirar para adelante como sea, si bien es cierto que ahora con la pandemia se ha parado todo.

Bien Araújo, que estamos llegando al final, pero si quieres añadir algo más, hazlo.

Que acabe pronto la pandemia por el bien de todos, que no mueran más personas y que no se pierdan más puestos de trabajo.

A mi amigo José Manuel solo quiero decirte una cosa, que tienes que preparas un viaje a Brasil y buscar la fortuna de una herencia que supuestamente tenéis allí mi mujer y tú. Un abrazo grande crack.