Los planes de educación de Doñana pierden 16.000 alumnos por la falta de apoyo de la Junta

La ONG ambiental SEO/Birlife reclama a la Junta de Andalucía una apuesta decidida por un Plan de Educación Ambiental para los escolares de Doñana, dotado de recursos acordes con un espacio natural declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

En los últimos diez años, la Administración andaluza ha reducido drásticamente la financiación del programa de educación ambiental en Doñana y en la actualidad no cuenta con un presupuesto asignado, planificación, ni estrategia. Como resultado, el número de alumnos que anualmente tenían acceso a los programas de educación ambiental se ha reducido en un 86%.

Una de las máximas de la educación ambiental es que no se puede conservar lo que no se conoce, por eso la educación ambiental dirigida a los sectores más jóvenes de la población local es un pilar básico en la conservación de los espacios protegidos en todo el mundo.

El Espacio Natural de Doñana ha sido una referencia internacional durante tres décadas, gracias a un programa de educación ambiental desarrollado en colaboración con el Grupo Doñana Entorno, un grupo de participación educativa donde están representados cada uno de los 14 municipios del área de influencia socioeconómica del Espacio Natural de Doñana. Este grupo ha sido el principal nexo entre la comunidad educativa de Doñana y el área protegida, y ha permitido que varias generaciones de niñas y niños hayan conocido este humedal hasta sentirlo como algo propio.

Sin embargo, a lo largo de los últimos diez años, la Administración andaluza ha ido reduciendo drásticamente la financiación del programa de educación ambiental en Doñana y en la actualidad no cuenta con un presupuesto asignado, planificación, ni estrategia alguna.

Como resultado, el número de alumnos que anualmente tenían acceso a los programas de educación ambiental se ha reducido en un 86%, pasando de 18.000 en el curso escolar 2008/9, a poco más de 2.500 durante 2019, según ha denunciado SEO Bird/Life en una nota.

Durante el año 2010, a causa de los efectos de la crisis económica, hubo una fuerte reducción de las partidas destinadas a educación ambiental, las cuales continuaron mermando hasta tocar fondo en 2012, año en el que se elimina por completo un presupuesto asociado a los programas para escolares que viven en municipios del entorno del espacio protegido, apunta SEO.

Durante la clausura del Congreso sobre Doñana con motivo de su 50º aniversario, el propio Director General del Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos de la Junta de Andalucía incidió en la necesidad de reforzar la educación ambiental. Sin embargo, hoy por hoy, las actividades de educación ambiental que todavía se desarrollan con escolares en Doñana se realizan casi exclusivamente con personal y medios propios, gracias al trabajo vocacional de técnicos y guías.

Según Laura Benítez, técnica en Educación Ambiental del Área Social de SEO/BirdLife, “Doñana debe estar estrechamente vinculada con las escuelas locales y si no se hace así, no habrá Doñana en el futuro. La educación ambiental conlleva una responsabilidad a la hora de actuar, porque cuando conoces el inmenso valor natural de Doñana, decides que quieres conservarlo, necesitas conservarlo. Estamos en ese punto de inflexión en el que no bastan las buenas palabras, es hora de actuar. Si no apostamos por la educación ambiental, las generaciones futuras seguirán creciendo sin conocer realmente qué implica un mañana sin Doñana. Dice mucho el compromiso que una administración adquiere y una comunidad permite respecto a la educación de sus hijos e hijas. Somos el reflejo de nuestras acciones y debemos exigir y garantizar una educación que ofrezca un futuro sostenible para nuestras generaciones futuras”

Por todo ello, SEO/BirdLife reclama a la Junta de Andalucía una apuesta decidida por un Plan de Educación Ambiental para los escolares de Doñana, dotado de recursos acordes con un espacio natural declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Doñana es un espacio gravemente amenazado de extinción y desaparecerá si las generaciones futuras no llegan a conocerlo, a valorarlo y a sentirlo como algo propio que deben defender.