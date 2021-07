David Torrejón: “En el fútbol los proyectos comienzan y acaban de un día para otro”

Nuestro invitado de hoy a esta sección de entrevistas en tiempo de pandemia, es de esas personas empáticas que me he encontrado en la vida. Agradable, cordial, simpático, cercano, amigable optimista por naturaleza, servicial, trabajador, con las ideas claras… Y desde luego muy “güena gente”. ¡Ah! y habitual del bar Los Maestres cuando está por Huelva. Me estoy refiriendo a David Torrejón

Natural de Encinasola (Huelva), Diplomado en Magisterio, Licenciado en Ciencias del Deporte, docente durante años, Entrenador Nacional de fútbol, Preparador Físico y Entrenador en la cantera del Recreativo de Huelva durante 5 años, Preparador Físico en el primer equipo del Recre durante 3 temporadas, Burgos Club de Fútbol 19/20 y Ucam Murcia CF actualmente.

Cuando me pongo en contacto con David para realizar esta entrevista, no lo duda, acepta del tirón y este es el resultado:

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo? Estamos sufriendo algo inesperado e insospechado, situación de la cual debemos de aprender para futuras experiencias y de la que, sobre todo a los más pequeños, nos marcará nuestros hábitos y nuestras relaciones sociales. ¿Crees que habrá más olas de contagio? Sinceramente confío plenamente en la ciencia y pienso que lo peor ya pasó. Aunque no debemos olvidar la fragilidad mostrada ante la presente pandemia.

¿Cómo piensas que cambiará la vida después de la pandemia sobre todo en Huelva? Por mi trabajo me tocó estar lejos de Huelva, y esta pandemia percibo que cambió en muchas personas la forma en la que nos relacionamos, eso, a su vez, alteró mucho la ciudad y los lugares de ocio de todos los onubenses. Creo que aprendimos a disfrutar mucho más de la naturaleza, de nuestros hogares y de la familia. ¿Has pasado miedo en algún momento? Quizás la palabra no es miedo, pero si mucho respeto, sobre todo al estar lejos de casa, de mi familia, de mis padres. Eso te hacía ver cada noticia con mayor preocupación.

¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces en la actualidad? Mis proyectos se reducen a disfrutar de mi familia y mi profesión cada día. Vivir de mi pasión es un privilegio que cada día me recuerdo a mi mismo. Llevo poco tiempo fuera de Huelva y no pienso más allá de la siguiente temporada. En el fútbol los proyectos comienzan y acaban de un día para otro. ¿Porqué Huelva no despega de una vez por todas? Sinceramente pienso que el choquero es conformista por naturaleza. Cuando uno sale de Huelva valora con más claridad aún el potencial de nuestra provincia. Nos falta quizás ser más proactivos, soñar en grande es gratis y a veces nos falta romper con nuestro conformismo.

¿Qué te ha parecido la campaña del Recre? Todos sabemos que la temporada del Recre fue dramática, pero nada es casualidad, llevamos muchos años viviendo en el alambre, dándole hacia delante a la temporada cada mes de Julio sin consolidar un proyecto, una estructura profesional, al final éste año tocó cruz como podía haber tocado anteriormente. ¿Qué representa para ti el Decano? El Recre representa mi casa, mi Club, el primer resultado a seguir después del de Ucam. Le deseo lo mejor y estoy convencido que con trabajo y humildad, volveremos a disfrutar del fútbol profesional, no conocí aún una afición con tanto sentido de pertenencia a un equipo como la nuestra, y eso suma puntos.

¿Cuáles son los mejores recuerdos que guardas de tu etapa dentro del mundo del fútbol? Mi mejor recuerdo fue ese recibimiento tras perder en Fuenlabrada, el Colombino lleno en ese play off, el pasado play off en Extremadura con Ucam… el fútbol te quita mucho cada año pero te aporta amistades y vivencias irrepetibles. ¿Se valora en Huelva en su justa medida a los deportistas de la tierra? Es una pregunta común, creo que Huelva valora a sus deportistas, la cuestión es la que comentamos anteriormente, lo que quizás no sabemos es darle transcendencia a esos deportistas fuera de Huelva a través de las instituciones, la prensa, los ciudadanos, las redes sociales…