Tormenta en el campo onubense por la recepción del Gobierno a Jornaleras en Lucha

Tormenta en el campo onubense tras el recibimiento del Gobierno a los colectivos de trabajadoras que están llevando por toda Europa las denuncias de, a su juicio, abusos y semiesclavitud laboral que se producen en el campo onubense.

El presidente de Asaja Huelva, José Luis García-Palacios, que acaba de revalidar su mandato ha calificado de “despropósito” el encuentro de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, con una representación de las Jornaleras Huelva en Lucha, así como con el colectivo ‘La Laboratoria. Espacios de Investigación Feminista’. García-Palacios ha destacado el papel que ha jugado el sector de los frutos rojos en las dos últimas campañas, especialmente en lo relativo a la repatriación de las trabajadoras marroquíes con contrato en origen, dando muestra de “generosidad, seriedad y una responsabilidad total”, trabajando mano a mano con Interfresa para propiciar la mayor comodidad a las trabajadoras. Sin embargo, García-Palacios advierte que “este sector no deja de ser vilipendiado”. Y entiende que el último ataque “inaudito y completamente desproporcionado” viene del propio Gobierno, de la ministra de Trabajo, “atendiendo a organizaciones no reconocidas y que viven de subvenciones oficiales”, y que van a denunciar un “estado de semiesclavitud” apelando además al informe de unos relatores que, uno de los cuales, ni siquiera estuvo en Huelva nos parece una absoluta locura”. Ante esto, Asaja-Huelva lleva desde ayer en contacto con diferentes administraciones y partidos políticos para transmitirles que esto es “intolerable e inadmisible”. “Si alguien piensa que en Huelva se está haciendo lo que ellos están diciendo, en un ejercicio de responsabilidad, lo que debía haber hecho es irse a los tribunales y no aliarse con quien les da de comer para obtener una notoriedad que está muy lejos de la realidad”, al tiempo que ha advertido que “los damnificados de todo esto es Huelva entera”. Por ello, García-Palacios califica de “absolutamente inaudito” y “un exceso de todo tipo” por parte de la ministra atender a estos colectivos, que “no están reconocidos”, de manera que ve “una absoluta locura” que se tengan en cuenta sus planteamientos, de manera que ya se han puesto en contacto con dirigentes del PSOE, del Gobierno en Huelva e incluso del PP para mostrarles su malestar. El ya nuevo presidente de Asaja se siente orgulloso de la labor del sector (de la fresa) porque tiene un comportamiento “modélico”. Origen de la polémica La polémica muy criticada desde Asaja comenzó ayer, cuando trascendió que la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz,mantuvo un encuentro con una representación de las Jornaleras Huelva en Lucha, así como con el colectivo La Laboratoria. Espacios de Investigación Feminista para abordar las conclusiones de su informe “La situación de las jornaleras en los campos de fresa de Huelva”. Díaz puso en valor el informe, su exhaustividad y ha reafirmado el compromiso del Ministerio y del Gobierno en su conjunto para luchar “contra este tipo de prácticas que vulneran los derechos laborales y los derechos humanos”. El Gobierno anunció que el Ministerio aborda esta situación como una “prioridad” y procura su erradicación desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por lo que estudiará en detalle el contenido de este informe y trabajará “en el marco de sus competencias” reforzando las campañas para perseguir las conductoras que lesionen los derechos de las jornaleras. La Inspección de Trabajo y Seguridad en Huelva realiza su labor con un enfoque transversal para garantizar la inserción e integración de las personas migrantes en el ámbito laboral en condiciones de seguridad e igualdad. La actuación en esta provincia andaluza es especialmente relevante, pues supone un 17% del total de las actuaciones en 2020 y un 28% en el primer trimestre de 2021, cuando se concentra gran parte de la campaña de la fresa de Huelva. El informe denuncia a las claras la explotación y la agravación de la situación para las mujeres que trabajan especialmente en la recogida del fruto rojo, entre otras cuestiones: malas condiciones, discriminación, comportamientos denigrantes y abusos. Denuncian, además, incumplimientos en materia de retribuciones, jornada, régimen disciplinario, prevención o condiciones de los alojamientos. “La discriminación por razón de género es evidente al ser un sector feminizado y precarizado en donde se producen situaciones flagrantes de vulneración de derechos, tanto laborales, de asistencia y prestación sanitaria, de dignidad personal e integridad física y moral, de servicios mínimos y habitabilidad”, señala el informe. El Ministerio de Trabajo ya ha realizado cambios normativos para que la Inspección pueda tener más protagonismo en las situaciones de pobreza y exclusión denunciada en numerosas ocasiones, incluyendo el relator de la ONU, Philip Alston, en el campo de Huelva. En esta línea modificó la regulación para que los inspectores tuvieran acceso a las condiciones habitacionales que deriven del contrato de trabajo, o cedidas por las empresas. Al encuentro asistieron integrantes de la Brigada de Observación a los Campos de Huelva como la abogada Teresa Ramos y Marta Malo, del colectivo La Laboratoria. Espacios de Investigación Feminista; Pastora Filigrana, abogada de Abogadas Sociedad Cooperativa y Ana Pinto, activista de Asociación Jornaleras Huelva en Lucha, así como el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y la jefa de Gabinete Jurídico, María Amparo Ballester. Este encuentro no ha sentado bien en círculos de Asaja.

El presidente del PP de Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, ha lamentado que el Ministerio de Trabajo “criminalice a los agricultores de la provincia onubense con campañas de inspección inculpatorias cuando son motor de crecimiento y empleo”.

González ha señalado que es “injusto que se haga una acusación general a un sector clave” que es “presente y futuro” para la economía de la provincia de Huelva a pesar de que el Gobierno de Sánchez no deja de “ponerlo en la diana con campañas infundadas”.

“Los agricultores onubenses tiene un trato escrupuloso con las jornaleras y no es cierto que vulneren sus derechos laborales y humanos” ha dicho González, a lo que ha añadido que “si se detecta alguna situación irregular lo que tiene que hacer el Ministerio es denunciar y no mandar una nota de prensa señalando con acusaciones muy graves a todo el sector”.

Manuel Andrés González ha asegurado que desde el Partido Popular “queremos mostrar nuestro apoyo al sector” y rechazamos estos “ataques” al campo onubense por parte del PSOE y Unidas Podemos que siguen “sin mostrar su respaldo” a los agricultores onubenses y sin ejecutar las infraestructuras que reclama el sector.

Unidas Podemos reclama colaboración a los empresarios

Unidas Podemos por Huelva ha pedido este miércoles al presidente de Asaja Huelva, José Luis García Palacios, que “colabore con el Ministerio de Trabajo para mejorar las condiciones laborales en el campo onubense”, tras las medidas anunciadas por dicha institución para mejorar “la situación lamentable de las jornaleras que trabajan en Huelva en las campañas de frutos rojos”.

Así lo han anunciado el coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Rafael Sánchez Rufo, y la responsable de Medio Ambiente y Sociedad Civil de Podemos Huelva, Irene Reyes, que coinciden en “felicitar” al empresario por su “esperada reelección como presidente de Asaja Huelva” en el día de hoy.

Sánchez Rufo ha remarcado que “la detección y sanción de conductas abusivas va en beneficio de todo el sector y de la imagen de la provincia”, por ello ha instado a “la unión de los diferentes agentes implicados en la agricultura onubense”. Considera que “es la manera más efectiva de conseguir mejorar unas circunstancias denunciadas por muchas mujeres, tanto de la zona como migrantes, a las que no se les puede dar la espalda”. Por ello, “es vital que el empresariado agrícola se siente con los sindicatos para mejorar los convenios y para los que están en vigor se cumplan”.

Para Unidas Podemos “existe un amplio margen de trabajo conjunto en garantizar unos precios justos a los agricultores, evitando la venta a pérdidas de productos agrarios”, ha explicado Sánchez Rufo, así que anima a Asaja “a participar en la consulta pública abierta en el periodo de tramitación de la Ley de Cadena Alimentaria, que hasta el 5 de julio recibe aportaciones de las organizaciones”.

“Espaladarazo” de Yolanda Díaz a las jornaleras de Huelva

Asimismo, “el apoyo explícito de la ministra de Unidas Podemos Yolanda Díaz es un espaldarazo a este colectivo”, ha valorado Reyes, el cual “se mueve entre el miedo y la indignación por las conductas abusivas que denuncian en los tajos de Huelva, en campos de cultivos intensivos de frutos rojos, preferentemente”.

Todo ello aparece recogido en el informe jurídico ‘La situación de las jornaleras en los campos de fresa de Huelva’, elaborado por profesionales como periodistas, documentalistas y abogadas, que será estudiado por el Ministerio de Trabajo, y que “denuncia la explotación y la agravación de la situación para las mujeres en el campo onubense”, puntualiza Reyes.

Así las cosas, la responsable morada ha destacado “el hito histórico que supone el compromiso adquirido por el Ministerio de Trabajo”, con Díaz al frente, que va a trabajar “en el marco de sus competencias” reforzando las campañas para “perseguir las conductas que lesionen los derechos de las trabajadoras del campo”. Por todo ello, insiste en reclamar a todos los agentes implicados “voluntad de cambio y favorecer el control y la inspección de las campañas agrícolas, ante hechos que no pueden consentirse, ni por acción ni por omisión”.

Por último, desde Unidas Podemos han propuesto que “se trabaje en un modelo agrícola respetuoso con el medio ambiente, con mayor capacidad de adaptación al cambio climático y con mayor grado de industrialización y transformación de productos agrícolas”. Todo ello incidirá en “una producción con valor añadido” que propiciará “más empleo y de más calidad”, donde “cualquier conducta abusiva brille por su ausencia en la provincia de Huelva”.