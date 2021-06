Carlos Coll: ¨La figura del periodista esclavo que echa más horas que un reloj y cobra una miseria, no debería ser una opción”

Esta semana se asoma a esta ventana semanal Carlos Coll Martínez, un onubense de pro, que cursó sus estudios en el Colegio Colón de los Hermanos Maristas. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Sevilla (2011-2015) Máster de Periodismo Transmedia: Radio, Televisión y Online en Escuela CES (Madrid).

Lo conocí hace aproximadamente un par de años en los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) con motivo de un seminario dedicado al periodismo deportivo. Desde el primer momento pude observar que era un chico muy afable, empático, versado y sobre todo muy enamorado de su profesión. Y aunque la carrera será ardua y complicada, le vaticiné que terminará triunfando, algo que ya esta logrando.

De hecho, ya es habitual leerlo semanalmente en Diario AS, blog amateur ´La Magia del Tenis´ o escucharlo como comentarista en alguna televisión local o autonómica. Además de formar parte como redactor de contenidos para el canal de Youtube Punto de Break, la web especializada en tenis más leída del mundo en lengua española. Sin dejar en el tintero, que ha ido acreditado al ATP 500 de Basilea, varios años o a la Nitto ATP Finals de 2019.

Pero para saber cuál es su día a día y ustedes mis queridos lectores le conozcan un poco más, nos pusimos en contacto con él para hacerle una entrevista y con la amabilidad que le caracteriza accedió a la primera. Así que vamos con ella.

– La irrupción de internet a mediados de los 90, provocó cambios significativos en el periodismo ¿pasa por ahí el futuro de los medios?

Es indudable que, a día de hoy, el futuro de cualquier profesión está en internet. Lo hemos visto con la pandemia; ya ni siquiera es necesario ir a una oficina para trabajar, porque podemos hacerlo desde cualquier ubicación con conexión a la red.

Ciñéndonos al periodismo, los diarios digitales y las redes sociales (sobre todo Twitter) como herramientas periodísticas, ya le han ganado la partida al papel. Después, la radio sigue funcionando, porque el formato permite que consumamos contenidos mientras realizamos otras actividades. Pasa algo parecido con la televisión. En cualquier caso, el auge del podcast y las plataformas de video a la carta nos permiten acceder a cualquier programa que no hayamos podido ver o escuchar en el momento de la emisión y seleccionar las partes que más nos interesan.

– Crees que la prensa impresa desparecerá, que hay fecha de caducidad ¿O no hay fecha?

– Sinceramente, no tengo una respuesta sólida a esta pregunta. En términos económicos, la prensa en papel es deficitaria, pero, de momento, se mantiene porque sigue siendo una gran herramienta de control sobre la opinión pública. A pesar de que en los medios online hay más lectores, la prensa en papel tiene más credibilidad, o esa es la sensación que tengo yo.

No sé cuánto tiempo aguantarán los principales grupos mediáticos sosteniendo un producto que pierde lectores cada año que pasa y que, como antes comentaba, también genera pérdidas económicas. Quizá se convierta en un producto snob especializado en género de opinión, elaborado por grandes plumas del periodismo o, simplemente, termine por desaparecer. En cualquier caso, sólo son conjeturas.

– Siguiendo en clave de periodismo, dicen las estadísticas que los medios de comunicación españoles son los menos fiables ¿Cual es tu opinión al respecto?

– No hace falta irse a las estadísticas y tampoco creo que sean sólo los medios españoles los que, en muchas ocasiones, incurran en prácticas periodísticas reprobables.

La sociedad es cada vez más impaciente; busca constantemente conocer la actualidad y de la manera más rápida posible. Asimismo, es una sociedad morbosa que está esperando siempre el impacto informativo. Los medios lo saben y, a nivel online, surgen el fenómeno del clickbait para generar más tráfico y, por tanto, aumentar las ganancias. Por eso, cada vez es más común ver titulares que no se corresponden con la información del cuerpo de la noticia, contenido reducido y poco elaborado para poder generar noticias como churros y, a fin de cuentas, información que, en muchas ocasiones, no se contrasta ni se verifica. Todo ello, fruto de la premura que implican los hábitos de consumo de contenidos en dispositivos móviles.

– En relación a la pregunta anterior ¿Se ha perdido la libertad de opinión y expresión, debido al ordeno y mando de las lineas editoriales de los medios?

– En mi opinión, la libertad de expresión está condicionada mucho más por el miedo a manifestar una opinión que no sea políticamente correcta. Hoy en día, hay ciertas personas, ciertos colectivos e ideologías que son muy intolerantes con todo lo que no vaya en su corriente de pensamiento. Mi sensación es que, conforme va pasando el tiempo, la gente va perdiendo la capacidad de debatir con educación, de aceptar discrepancias y de valorar a las personas por su calidad humana y profesional y no por su concepción de la realidad. Eso lo podemos ver en cualquier ámbito; desde tertulias en televisión y radio hasta reuniones familiares o de amigos en las que se aborden temas controvertidos.

– ¿Cómo valoras la labor de los políticos en esta pandemia?

– Es cierto que esta situación que llevamos viviendo algo más de un año ha sido nueva para todo el mundo. Ha habido mucha confusión en todos los ámbitos y, a nivel político, la comunicación y la forma de abordar las medidas sanitarias ha sido caótica.

– Hablando de el maldito bichito ¿Dónde y con quien pasaste el confinamiento y como fue tu día a día?

– Lo pasé aquí en Huelva con mi abuela. La verdad es que no se me hizo demasiado duro. Sólo eché en falta poder jugar al tenis, que es mi deporte favorito.

Para no dejarme ir demasiado en el aspecto físico, hacía una rutina diaria de ejercicios. También me relajaba escuchar música, aunque es algo que ya hacía de antes, al igual que leerme varias cabeceras digitales para no desconectar de la actualidad, aunque tanto coronavirus me llegaba a saturar. También pasaba tiempo con mi abuela, conversando y viendo películas con ella; es una persona muy ocurrente y tiene la capacidad de sacarte una carcajada con una facilidad pasmosa. Y después, lo típico: videollamadas con amigos, grupos de WhatsApp y redes sociales.

– Porque piensas que ha cambiado tanto el periodismo. Antiguamente se salia a la calle en busca de la noticia. Ahora, se espera en la redacción las notas de prensa y copiar y pegar y vamos que nos vamos.

– Lo comentaba antes. Las nuevas tecnologías (que ya no son tan nuevas) han cambiado la forma de hacer periodismo porque ha cambiado la forma de consumir noticias de la gente. Ahora hay que generar cuanta más información, mejor, en el menor tiempo posible y consumiendo pocos recursos.

– La crisis económica ha hecho que muchos medios hayan tenido que cerrar ¿Cual es el futuro de los medios de comunicación?

– La figura del periodista esclavo que echa más horas que un reloj y cobra una miseria, como vemos hoy en día, no debería ser una opción. Habría que encontrar la fórmula para poder tener un periodismo libre, digno y de calidad que sea también rentable económicamente. Aquí en España, además de los ingresos por publicidad, se está implementando paulatinamente el muro de pago en la prensa online. En las plataformas de televisión, ofrecen contenido exclusivo para fidelizar a la audiencia a cambio de una cuota mensual. No sé realmente cuál es la mejor manera de conjugar periodismo de calidad y viabilidad económica, pero insisto en que la explotación laboral no es la solución.

– Normalmente los periodistas tienen que abarcar varios registros informativos para ser competitivos. Sin embargo parece que en la actualidad suelen especializarse en un área, como pueden ser la política o el deporte. Tu lo has hecho en el área deportiva, concretamente en tenis ¿Que te ha hecho decantarte por esta decisión?

– Me gusta mucho el tenis. Me siento cómodo hablando de ello, disfruto practicándolo y también viéndolo. No es un deporte que mueva tanto dinero a nivel mediático ni tanto volumen de aficionados como el fútbol, pero tampoco hay tantos periodistas que dominen esta disciplina.

En la vida hay que buscar un ámbito profesional en el que puedas disfrutar con lo que haces y que te permita enfocar tus mejores aptitudes en algo que realmente te llene. No es nada fácil, especialmente en el hermético mundo del periodismo, pero creo que hay que intentarlo.

– Hablando de tenis, Rafa Nadal cada vez está mas cerca de su retirada ¿Ves alguna raqueta nacional que pueda tomar el relevo?

– El inexorable paso del tiempo no perdona a nadie. Obviamente, Nadal está ya en la recta final de su carrera, pero sigue siendo muy competitivo. A sus 35 años, continúa desplegando un tenis con el que es capaz de ganar a la gran mayoría de los jugadores del circuito, especialmente en tierra batida. Recientemente, ha anunciado que no iba a disputar ni Wimbledon ni los Juegos Olímpicos; sabe que tiene que dosificarse bien si quiere alargar al máximo su carrera deportiva.

Hablar del relevo de Rafa Nadal es exagerar demasiado, porque estamos hablando de uno de los dos o tres mejores tenistas de la Historia, pero sí que hay un chaval que lo está haciendo realmente bien: Carlos Alcaraz. Con tan sólo 18 años, el murciano suena únicamente en territorio nacional, sino que es un nombre que suena también a nivel internacional. Es campeón de cuatro torneos Challenger, ha llegado a tercera ronda en la última edición de Roland Garros y está entre los 100 mejores del mundo. Sin duda, todo apunta a que será la mejor raqueta española cuando Nadal decida poner fin a su carrera deportiva.

– Se que no eres muy futbolero, pero como onubense que opinión tienes sobre la debacle del Recre, tanto en lo deportivo, como en lo económico e institucional.

– La situación actual del Recre es el fruto de continuas malas gestiones a todos los niveles. Como bien dices, no soy muy futbolero, pero me da pena ver al equipo de mi ciudad, un club con tanta solera, cuesta abajo y sin frenos.

– ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has recibido dentro de la profesión y de quien?

– “Lo más importante de un periodista es su agenda”. Me lo han repetido en varias ocasiones diferentes profesionales y, con el tiempo, te das cuenta de que en esta rama todo se mueve por contactos. Obviamente, también influye la valía del periodista, pero si estás bien relacionado, todo sucede mucho más fácil.

¿Por qué escogiste periodismo?

– Porque, haciendo un análisis honesto de mis aptitudes, las comunicativas eran las más destacables. Por supuesto, disfruto mucho comunicando, sobre todo cuando son temas que me interesan.

– Dicen que el periodismo es vocacional y estoy de acuerdo, pero si alguien te pidiese opinión a la hora de estudiar la carrera de Ciencias de la Información ¿Que le dirías?

– Si lo que busca es ganar mucho dinero y tener una vida estable, que estudie otra carrera o que haga una formación profesional. Pero si realmente le apasiona el periodismo y no hay otra cosa que le motive más, que lo haga.

– Muchas gracias por prestarme tu tiempo y no se, si te gustaría añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado?

– Nada más Félix, solo agradecerte que te hayas acordado de mi y me hayas hecho un hueco en este tu rincón tan especial.