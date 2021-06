Antonio Toledo: “Con 443 partidos en primera, soy el entrenador con más partidos en España”

Es para mí una gozada que se acerque a esta ventana pública el entrenador de fútbol español con más partidos en primera división, me estoy refiriendo a Antonio Toledo. Persona amable, cordial, trabajador, comprometido, fiable, honrado, alto sentido de la amistad, empático y sobre todo muy buena gente

Con una trayectoria deportiva algo impresionante, ha dirigido dentro de Fútbol Masculino a Recreativo Infantil, Juvenil y Recreativo B, At.Cortegana, San Roque de Lepe, AD Cartaya, La Palma CF, Atco. Tharsis, Atco Cruceño y Olont C.F.

– Seleccionador de Huelva en Juveniles durante 3 temporadas.

– Campeón de Tercera División con el At. Cortegana y dos liguillas de ascenso a 2º B.

– 2 Colón de Oro al mejor técnico de la provincia en los años 1995 y 1997.

Como Entrenador de Fútbol Femenino también tiene una trayectoria importante, siendo

– Fundador del C.F.F. Estudiantes y Sporting Club de Huelva

– Universidad de Huelva, Campeon de la Liga Provincial y ascenso a Liga Nacional.

– C.F.F. Estudiantes, Ascenso a Superliga y Subcampeón de la Copa de la Reina.

– Sporting Club de Huelva, campeón de la Liga Nacional y Ascenso a Superliga.

– Miembro del cuadro técnico de la Selección de Andalucía durante 3 temporadas.

– Colón de Oro al mejor técnico de la provincia en 2005.

– Medalla de Oro de la Real Federación Andaluza de Fútbol en el centenario de 2015.

– Premio Ramón Cobo al mejor entrenador de fútbol femenino 2015.

En su palmarés, hay que reseñar que ha conseguido los siguientes logros :

– Subcampeón de la Copa de la Reina (2003 C.F.F. Estudiantes).

– Campeón de la Copa de la Reina (2015 Sporting Club de Huelva).

– Campeón de la I Copa de Andalucía (2014/15 Sporting Club de Huelva).

– Campeón de la II Copa de Andalucía (2015/16 Sporting Club de Huelva).

– Campeón de la III Copa de Andalucía (2016/17 Sporting Club de Huelva).

Cuando me pongo en contacto con Antonio para charlar un ratito y que los lectores de diariodehuelva.es conozcan la opinión de este hombre de fútbol, acepta rápidamente y este es el resultado:

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

La situación que estamos viviendo ha cogido al mundo por sorpresa. Siempre se hablaba que llegaría una pandemia pero nadie podía imaginar que fuese de las proporciones que está teniendo. Y como todos pues casi pensando que es un mal sueño.

¿Habrá más olas de contagio, ahora que no es obligatorio el uso de mascarillas al aire libre?

Creo que seguirá habiendo contagios, pero confiemos que esto vaya de paso y poco a poco se vayan reduciendo. No creo que haya otra ola como las que hemos vivido.

Si, claro que si he pasado miedo, cuando veíamos cada día los datos devastadores de la pandemia con 1000 muertos diarios en España te comes la cabeza y piensas que te puede llegar a ti en cualquier momento a pesar que te cuides y tomes precauciones.

La pandemia ha hecho bastante daño, muchos de nuestros allegados ya no están con nosotros y esto psicológicamente lo tendremos presente mucho tiempo. En Huelva por suerte no hemos vivido la cara más dura de la pandemia pero claro que nos afectará en los próximos años en nuestro día a día.

¿Qué proyectos tienes de cara al futuro y qué haces en la actualidad?

Mis proyectos deportivos pasan por continuar con el trabajo en el Sporting Club de Huelva, bien con mi cargo actual de director deportivo o en el banquillo. Un trabajo arduo y difícil por las complicaciones que conlleva ser el máximo responsable en la parcela deportiva de un club que vive entre los grandes de España, pero con un presupuesto de equipo segunda división. Y en lo personal pues dedicarle el máximo tiempo posible a mi niño de 2 años que es un tesoro.

¿Qué le falta a, Huelva para despegar de una vez?

Los onubenses somos muy particulares. No despegamos porque mucha culpa es nuestra, no sabemos valorar las cosas que tenemos aquí y no somos capaces de reivindicarlas. Quizás tengan razón los que dicen que los onubenses somos algo apáticos para nuestras cosas y damos más importancia a lo de fuera.