José Luis Cisneros: “El que no entiende como funciona su coche no es piloto, simplemente conduce”

José Luis Cisneros Salas es un joven deportista onubense que su mayor pasión es la competición de karting, deporte que practica desde los

5 años de edad, y con el cual ha superado con creces los objetivos marcados en su participación al más alto nivel en la modalidad, consiguiendo triunfar en las más difíciles carreras del panorama andaluz y nacional en los distintos trofeos realizados en los circuitos (karting internacional de campillos, kartódromo de Cartaya, KR24 de Conil, karting Sevilla, circuito de Villafranca-Códoba, Segovia, Toledo, Valladolid, Cuenca, Madrid, Zuera…etc) diariodehuelva.es puedan conocer sus opiniones sobre diversos temas actuales y desde luego saber de sus inquietudes en torno al mundo del motor. Les puedo asegurar que me sorprendió muy gratamente su madurez y el comprobar que tiene las ideas muy claras. Cuando me pongo en contacto con nuestro invitado de hoy para charlar un ratito y que los lectores depuedan conocer sus opiniones sobre diversos temas actuales y desde luego saber de sus inquietudes en torno al mundo del motor. Les puedo asegurar que me sorprendió muy gratamente su madurez y el comprobar que tiene las ideas muy claras.

P.- José Luis, ¿qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Pienso que es una situación que hace retroceder al país en todos los aspectos, aunque parece que ya lo vamos sobrepasando con las vacunaciónes.

P. – ¿Crees que habrá más olas de contagio?

R. – Creo que si todas las personas somos responsables y conscientes no debe de haber otra ola, ya que podemos ir a otros lugares pero siendo prudente y siempre con la mascarilla puesta y desde luego desinfectándonos las manos con lo que el riesgo es mucho menor.

P. – ¿Cómo cambiará la vida tras la pandemia y sobre todo el mundo del motor?

R. – Creo que la economía empezará a levantarse y para el Motorsport vendrá muy bien, ya que las empresas estarán más dispuestas a firmar acuerdos de patrocinio y colaboración, lo cual nos vendrá muy bien tanto a pilotos como a empresas.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro y que haces ahora?

R. – En la actualidad, este año estoy siendo piloto de Karting en mi último año en esta disciplina y también estoy corriendo la Copa Hyundai, donde hay un gran nivel, y sin duda, está muy bien para ir cogiendo experiencia en esta disciplina. También estoy haciendo de Coach (instructor) de 4 pilotos de Karting en la categoría mini que están evolucionando muy rápido, especialmente Nico García, que con 9 años ya es campeón de Andalucía y está luchando por el podio en el Campeonato Nacional.

P. – ¿De dónde te viene la pasión por el mundo del motor?

R. – Viene de familia, mi abuelo tenía un taller de coches, aparte preparaba camiones para el Europeo y mundial de camiones, esa pasión pasó a mi padre, y de mi padre a mi.

P. – ¿Hasta ahora qué has hecho del dentro del mundo del motor?

R. – Hasta ahora siempre he hecho Karting, corriendo diferentes campeonatos como el Campeonato Andaluz, el Madrileño y Castellano Manchego, la Series Rotax España, el Campeonato de España y hasta el Europeo haciendo un gran papel en todos ellos.

P. – ¿Se apoya en Huelva a las jóvenes promesas?

R. – En mi experiencia no, ya que tenemos más patrocinadores de fuera de la provincia que de ella, aunque nos vendría muy bien que todas aquellas empresas de Huelva que quieran tener publicidad contacten con nosotros, tenemos diferentes opciones según la cantidad de dinero que quieran invertir.

P. – ¿Quiénes son tus referentes?

R.- Mi mayor referente siempre ha sido Fernando Alonso, un piloto capaz de llevar todo tipo de coches desde F1 a Dakar pasando por Le Mans y otras categorías.

P. – ¿Sigues estudiando?

R. – Si, actualmente acabo de terminar la ESO y quiero estudiar un grado medio de mecánica para después ir a Monlau Repsol Technical School para hacer un grado superior y un Máster especializado en la competición para poder seguir formándome como piloto y a la misma vez comprender la mecánica del coche ya que como solemos decir en mi familia “El que no entiende como funciona su coche no es piloto, simplemente conduce”

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu corta aún carrera deportiva?

R. – Tengo muchos recuerdos de diferentes carreras pero uno que me marcó y a partir de ahí fue cuando comencé a ganar cada vez más carreras fue que en la última carrera del campeonato, en Cartaya estaba lloviendo a mares ya que era noviembre, tuvimos que montar un Set Up improvisado y corriendo para lluvia extrema porque al principio parecía que no llovía tanto y en esa carrera, conseguí liderar toda la carrera hasta ganar con 26 segundos de ventaja al segundo clasificado. Otro recuerdo fue en la Series Rotax España en el circuito de Zuera (Zaragoza), una prueba con muchisimo nivel porque el premio al primer clasificado era un pase gratis al Mundial en Brasil, fue mi primera carrera a nivel nacional y mi primer año en la categoría junior, con motor diferente y marca de chasis diferente, el jueves en los entrenamientos fui el más rápido, el viernes también hasta que en la penúltima tanda del día se nos rompió el chasis, tuvimos que soldarlo porque no teníamos otro y en la última tanda volvió a romper, tuvimos que ir equipo por equipo buscando un chasis para comprar y ninguno quería vendérnoslo, hasta que por fin encontramos uno que solamente nos vendía un chasis usado, pero la dirección manguetas, sillón, motor…. estaba montado pero eso se lo quedaba él para repuestos, mis mecánicos estuvieron hasta las 5 de la mañana montando el chasis, el sábado en la Qualy hice P15 y conseguí remontar hasta P4 en la primera carrera y P3 en la segunda, el domingo en la Qualy me quedé sin frenos en la segunda vuelta e hice P16 y en la primera carrera volví a remontar hasta P4, en la segunda, volviendo a salir P16 estaba segundo alcanzando al primero cuando otro piloto me echó fuera y acabé en P12, a pesar de la mala suerte, me quedo con que todos sabían que tanto yo como mi kart estaban para ganar.

Tocayo, te veo muy ilusionado y eso me gusta, muchos éxitos te deseo y no desfallezcas nunca, lucha por tus objetivos.