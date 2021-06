UGT denuncia despidos masivos en Burger King

FESMC UGT Huelva ha denunciado públicamente el trato denigrante que están sufriendo los trabajadores de la empresa B.K SPAIN SLU (Burger King) por parte de la gerencia de zona, así como la falta de respeto, tonos elevados, insultos, humillaciones, cambios injustificados de horarios semanales, incumplimiento de horas de descanso entre turnos, perturbación continuada mediante llamadas y mensajes durante el periodo vacacional y de días libres.

Por otro lado, también prohíben a los trabajadores realizar pedidos de productos de limpieza para mantener una buena desinfección y cumplir con los protocolos Covid-19.

En cuanto al pago de las nóminas salariales del personal, estas no son correctas y cuando se hacen reclamaciones de cantidades, no son abonadas produciéndose así un cumulo de deudas con los trabajadores. Resaltar también que no se respetan los ascensos y las categorías profesionales, no se corresponde con la realidad. Esta situación está desencadenando un descontento generalizado y un ambiente tenso y estresante en el lugar de trabajo.

Ante este escenario, la empresa se ha manifestado con despidos masivos en menos de un mes, por ello desde FESMC – UGT Huelva no vamos a consentir este tipo de comportamiento y actuaciones, así pues, tomaremos todas las medidas legales oportunas, llegando hasta las últimas consecuencias para defender los derechos de los trabajadores.

FESMC UGT Huelva ha decidido iniciar una batería de movilizaciones comenzando con dos concentraciones los días 28 de junio y 6 de julio en la puerta de Burger King (Hospital), en repulsa de tales actuaciones.