Manuel Abuin: “la comunicación cambiará y dejará las hipótesis y conjeturas en un plano”

Hoy se acerca a nuestra ventana de entrevistas en tiempo de pandemia un onubense de 30 años. Comunicador Audiovisual de estudios y Diseñador estratégico y de producto digital de profesión. Más de 12 años fuera de Huelva pero que jamás se fue del todo. Siempre vuelve para desconectar y recargar pilas. Me estoy refiriendo a Manolo Abuin Jr. Su padre fue gerente del Real Club Recreativo de Huelva de Tenis y una de las piezas importantes en las mejores copas del Rey que se han celebrado en dichas pistas. Pero hoy no toca hablar del padre, sino del hijo. Quien es muy inquieto en su trabajo y siempre está creando, pero en cuanto lo llamo para conversar un ratito, no lo duda, acepta rápidamente y este es el resultado:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Que nos ha servido para valorar muchas cosas que fuimos perdiendo de vista en el camino. Ahora disfrutamos más de las cosas y de los pequeños momentos, al menos esto me ha pasado a mí.

P. – ¿Cuándo crees acabará la pandemia?

R. – No soy experto en el tema, pero viendo un poco el ritmo de avance que hemos visto ya, espero que para mediados de 2022 estemos disfrutando de la normalidad total.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo de la comunicación?

R. – La vida nos va a cambiar muchísimo, desde la forma en la que interactuamos como individuos hasta como sociedad. Cambiarán gustos, como el de depositar en nuestros hogares más confort y que nos aporte todo lo que necesitemos. Hemos aprendido lo importante que es el hogar.

Probablemente, la comunicación también cambie y se rija más por información contrastada por datos y dejará las hipótesis y conjeturas en un segundo plano.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Claro, como todos. Sobre todo desde el momento en el que nuestra fuente de información (nuestros Medios de Comunicación) nos hacían llegar datos incongruentes de una semana para otra. La incertidumbre y el desconocimiento ante lo que había delante fue el mayor miedo de todos.

P. – ¿Qué opinión tienes de las vacunas?

R. – Que o te la pones o sigues en el bucle. No está testado como otras soluciones a largo plazo, pero es lo que toca y tenemos que estar todos inmunizados.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y qué haces en la actualidad?

R. – Actualmente trabajo en Madrid como Líder de Diseño de Producto Digital en Roche, y desde que el teletrabajo se instauró en nuestras vidas, llegó para quedarse. Nos va a cambiar la forma de vivir, desde el punto en el que puedes trabajar una semana en Madrid, otra en Huelva, otra en Menorca, y otra en cualquier punta del mundo. Tarde o temprano volveré a vivir al lado del mar, donde nací y me crié.

P. – ¿Qué crees necesita Huelva y provincia para despegar de una vez?

R. – Quizás Huelva necesite un organismo que vele por la planificación económica / sociocultural que sepa plantear escenarios teniendo en cuenta el pasado para dibujar un presente y construir un futuro. Hay perfiles a día de hoy muy preparados para hacer de las ciudades grandes ejemplos de organización, generación económica y goce social/cultural, siempre de la mano de la sostenibilidad.

P. – ¿Qué significa para ti Huelva?

R. – Huelva es el lugar que me vio nacer y crecer, y la cual llevo de estandarte por allá donde voy. Quizás, la ciudad que me vea echar raíces. Pero sobre todo significa vida, hogar y amistad.

P. – ¿Qué futuro le ves al Recreativo?

R. – No estoy muy puesto últimamente en el fútbol, de hecho mi último contacto con el Club fue cuando dirigí el spot de motivación para los últimos partidos del Recre en la temporada 2015-2016, con la campaña “La Luz del Recre”. Me da pena que un club que significa mucho para mucha gente esté como esté, pero una buena organización podría arrojar algo más de luz a su situación.

P. – ¿Te esperabas la temporada que ha hecho el Recre?

R. – Lo cierto es que no. Esperaba algo más, sin duda alguna. La permanencia como mínimo.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez?

R. – El Rompido, El Portil, el Parque de las Palomas, las Colombinas, con sus características luces y ruidos. El olor a sal cuando bajas del coche.

P. – ¿Quiénes eran los ídolos de tu niñez?

R. – Quizás suene algo a cliché, pero mi ídolo de mi niñez fue mi padre, Manuel Abuín, por hacer de Huelva cada principio de verano un verdadero escaparate nacional e internacional organizando La Copa Del Rey de Tenis, trayendo figuras de la talla de Emilio Sánchez Vicario, Carlos Moyà y Rafa Nadal, entre otros.

P. – ¿Qué te ha parecido el papel de los medios de comunicación y redes sociales en esta pandemia?

R. – Algunos fueron poco empáticos, primando la generación de “cosas de las que hablar” que contando los hechos únicamente contrastados.

P. – ¿Cómo valoras la actuación de los políticos ante esta crisis sanitaria y económica?

Pésima. Ninguno, indiferentemente de la ideología, lo habría hecho bien. Mundialmente no estábamos preparados para un escenario como éste.

Manuel, que estoy totalmente de acuerdo contigo en relación a la magnífica labor que realizó en el Club de Tenis, donde tenísticamente puso a Huelva en el mapa. Y qué decirte a ti, que me ha encantado echar este ratito de charla contigo y desde luego desearte toda clase de éxitos.