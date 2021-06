Gey y su primer gol con el Sporting de Huelva: “Me acordé mucho de Jenny Benítez”

A expensas de lo que suceda mañana jueves en el partido contra el FC Barcelona (Johan Cruyff, 16.00 horas), la protagonista de la semana en el Sporting de Huelva es la canterana Cristina Gey. La futbolista natural de Isla Cristina se estrenó como goleadora en el reciente triunfo sobre la SD Eibar, quitándose un auténtico peso de encima.

“Estaba deseando que llegara” porque “llevo mucho tiempo trabajando para ello. Me acordé de Jenny (Benítez) porque me animaba en los entrenamientos para que marcara goles. Ha sido una temporada difícil y no he tenido los minutos que me hubiera gustado, pero aún quedan dos jornadas para dar lo mejor de mí y si llega otro gol, mucho mejor“, señala.

-ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN

FC Barcelona: 90 puntos (con dos partidos menos) Real Madrid:73 Levante: 70 Atlético de Madrid: 60 Real Sociedad: 58 Granadilla Tenerife: 57 Madrid CFF: 52 Valencia CF: 44 Sevilla FC: 42 Sporting de Huelva: 41 (con un partido menos) Athletic de Bilbao: 40 (con un partido menos) Real Betis: 34 Rayo Vallecano: 33 SD Eibar: 33 Deportivo de La Coruña: 26 RCD Espanyol: 25 Santa Teresa de Badajoz: 24 EDF Logroño: 23

*El FC Barcelona ya es campeón de Liga. Primero, segundo y tercer clasificado juegan competición europea. Descienden los cuatro últimos.