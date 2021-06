Pablo Gallardo: ''Es una categoría complicada. Los equipos son muy correosos y el fútbol es algo embarullado''

Natural de Sevilla, su idilio con el futbol comenzó desde muy pequeño y a sus 35 años sigue disfrutando de lo que más le gusta. Podríamos decir que se trata de un trotamundos del fútbol, ya que además de haber vestido la camiseta de bastantes equipos, ha jugado en La Liga India y en Hong Kong. El protagonista que se asoma esta semana a esta vuestra sección ‘Rincón Choquero‘ que gentilmente nos brinda la dirección de www.diariodehuelva.es es Pablo Gallardo jugador del Ciudad de Lucena.

Lo conocí en 2009 cuando procedente del Sevilla Atlético, llego a Huelva para fichar por el Real Club Recreativo de Huelva. Desde el primer momento pude observar que se trataba de un buen tipo, gran profesional y una persona empática y educada, algo muy importante para triunfar en esta profesión, donde por encima del ´yo´ hay que poner primero el nosotros al tratarse de un deporte de equipo.

Y para saber que ha sido de Pablo, y por aquello de que la próxima temporada será del rival del conjunto albiazul, nos pusimos en contacto con él para proponerle esta entrevista. Cosa que amablemente accedió, así que vamos a ello.

– Ha pasado una década desde que dejaste el Recre para comenzar un periplo por distintos clubes. Cuéntanos que ha sido de tu vida deportivamente hablando.

– Pues estuve unos años más en España entre Segunda y Segunda B (Alavés, Badalona, Burgos…) y comencé a interesarme por probar ligas de otros países. Estuve 2 años en India y 3 en Hong Kong antes de regresar a España de nuevo. Han sido unas experiencias muy bonitas.

– A tus 35 años sigues jugando al fútbol y lo haces defendiendo los colores del Ciudad de Lucena. Precisamente lo estás haciendo en la categoría donde va a militar el Decano la próxima campaña y donde en las dos últimas temporadas habéis jugado los playoff de acenso y en ambas os habéis quedado en puerta. ¿Tan difícil es salir de ese pozo?

– Es una categoría complicada. Los equipos son muy correosos, y el fútbol es algo embarullado. La mayor dificultad que le encuentro son los partidos fuera de casa, pues muchos de los terrenos de juego son de dimensiones muy reducidas y con un césped que no suele estar en buenas condiciones, y los equipos se hacen fuertes como locales.

– Como conocedor de la categoría qué consejo le darías al director deportivo a la hora de confeccionar el plantel.

– Es muy importante tener una plantilla que se adapte a todo tipo de partido; partidos en los cuales, sobre todo en casa, vas a tener espacios y vas a tener que llevar la iniciativa contra equipos que se encierran y salen al contraataque, y jugadores que sepan jugar en campos pequeños en los que el juego directo, el choque y las segundas jugadas definen partidos.

– En dos temporadas y como defensa que eres habrás marcado a muchos delanteros, ¿Cuál es el que más te ha sorprendido y por qué?

– En esta categoría hay muy buenos jugadores, pero el año pasado nos cruzamos con un filial, el del Betis, que prácticamente con la misma plantilla ha ascendido a 1 RFEF. Y Raúl García, su delantero centro, es el que más me ha sorprendido y el mejor al que me he enfrentado.

– Hablando de sorpresa, ¿te ha extrañado el ascenso del San Roque?

– No. Es un equipo con muy buenos jugadores y muy bien trabajado. Aunque no ha hecho un buen playoff, pero estuvieron muy bien en la liga regular, lo que le ha valido para lograr el ascenso.

– Supongo que aunque hace años que te marchaste de Huelva, habrás seguido el devenir del Recre, desde la distancia ¿Que opinión tienes del caos tanto deportivo, como económico e institucional?

– Sí, desde que salí del Recre siempre lo he seguido. Es una auténtica lástima que el decano viva la situación que tiene actualmente. Ya en mi época en el club, entramos en Ley Concursal, y desde ahí los problemas se han ido sucediendo sin que nadie en ningún momento haya sabido poner frenos a esta situación.

Da mucha pena que un club de esta entidad tenga que pasar por estos momentos.

– Siguiendo en clave de Huelva ¿has vuelto a venir y mantiene relación con alguien del club o con antiguos compañeros?

– Sí, voy mucho por Huelva. Primero porque veraneo en La Antilla, y siempre que puedo me escapo a la capital. He ido a ver algunos partidos como el de la fase de ascenso contra el Mirandés de hace dos temporadas.

Había un vestuario muy bueno en esa época, y mantengo contacto con jugadores como Carmona, Jesús Vázquez, Bruno Fornarolli, Pablo Sánchez y algunos más.

– La próxima campaña te enfrentaras al Recre ¿Qué significará volver a pisar el césped del Colombino?

– Pues será un placer volver al estadio, en un campo como el Colombino todo el mundo quiere jugar. A la vez será una sensación rara el ir como visitante pues será la primera vez.

– Ya estamos llegando al final. Y me gustaría saber tu opinión sobre el nuevo formato de ascenso que ha decidido la RFEF. El que gane la liga regular subirá automáticamente, evitando los ´play-off´ ¿Esto puede beneficiar a los equipos de mayor presupuesto?

– Lógicamente es un formato en el que los equipos grandes van a luchar a muerte por quedar campeón, puesto que de esa manera el ascenso es automático y te ahorras unos playoffs que son muy complicados, ya que cualquier fallo te deja sin opciones. En teoría los equipos con mayor presupuesto deben estar arriba, pero en el fútbol de hoy está claro, y hay muchos ejemplos de ello, que no es el presupuesto el que te garantiza el ascenso.

– Muchas gracias por prestarme tu tiempo. Y no sé si te gustaría añadir algo más, que durante la entrevista no te haya preguntado.

– Muchas gracias Félix por acordarte de mí para esta entrevista. Y mi agradecimiento a Huelva, afición, prensa, etc por el trato que siempre he recibido en mi estancia allí, y desear con todas mis fuerzas que el Recre abandone pronto esta categoría y se sitúe donde se merece.