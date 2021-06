Rafael Gil Piña: “Me siento tan choquero como boquerón”

Me place que nos acompañe hoy a esta serie de entrevistas en tiempo de pandemia un marbellero que se ha hecho huelvano, pero que como no podía ser de otra manera no se olvida de sus raíces. Me refiero Rafael Gil Piña, con quien hace unos días, sentados en la terraza de una cafetería en Pablo Rada, echamos un ratito de charla más que amena y agradable.

Rafael es Licenciado en Medicina por la Universidad de Málaga en 1981. Especialista en Oftalmología por la Universidad de Sevilla. Oftalmólogo del Servicio Andaluz de Salud desde el año 1983-2014. Adjunto de Oftalmología del Hospital Juan Ramón Jimenez desde 1991-2014.

Adjunto de Glaucoma en Hospital Juan Ramón Jimenez desde 2007 a 2014. Jefe de Servicio de Oftalmología del Hospital Quirón-Salud Huelva 2013-actualidad. Director Médico de la Clínica Oftalmológica Gil Piña. Responsable de Glaucoma, superficie ocular y refractiva tanto del Hospital Quirón Salud Huelva como de la Clínica Gil Piña. Tiene publicaciones a nivel internacional: 2 artículos de glaucoma publicados en el Bristish Journal de Ophtalmologia. 1 póster sobre estudio de Ganfort en el mundial de glaucoma de Vancouver. Estudio de genética de glaucoma en el europeo de Copenhague. Miembro de la Sociedad Española de Oftalmología, de la Sociedad Española de Glaucoma del GESOC,del SECOIR, y de la Sociedad Andaluza de Oftalmología. Ha realizado trabajos de investigación como: Estudio de genética de glaucoma EMEIGG. Fase 3 del Ganfort monodosis, Fase 3 del Optava Fusion. Estudio Campos visuales Dr Goñi Estudio acción Tafluprost…. Persona amena, cordial, buen conversador, amantes del deporte, pero especialmente del baloncesto, marbellero pero enraizado en Huelva, luchador, competitivo, con iniciativas…. Cuando me pongo en contacto con Rafael para proponerle esta entrevista, no lo duda, acepta y este es el resultado. P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo? R. – Como en todas las situaciones críticas de la vida hay quien saca provecho, ya sea económico, político o de marketing y hay quien pierde todo lo que tiene. Esto ha sido una guerra y como en todas las guerras hay vencedores y vencidos, solo que aquí están en el mismo bando.

P. – ¿Crees que habrá más olas de contagios? R. – Al nivel de esta, no, ya se conocen tratamientos, vacunas y habrá más olas pero al mismo nivel que hay olas de gripe, estará ahí pero se podrá combatir, sería un desastre pensar en lo contrario. P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo en Huelva? R. – Debería de cambiar la forma de ver la vida para todos, pero conociendo al ser humano, me temo que no va a cambiar nada a nivel social, cambiara para aquellos que hayan cambiado su status económico para bien o para mal, pero seguirán existiendo los mismos problemas sociales, sanitarios y educativos que había antes. P. – ¿Has pasado miedo en algún momento? R. – Sí, primero miedo cuando tuvimos que cerrar la clínica, miedo por las 25 personas que trabajan en ella. Solo tuvimos ERTE un mes y les pagamos a todos los empleados el resto del sueldo que dejaban de percibir con los ERTES, no disminuyó su sueldo en nada. Y también miedo por la salud, el estar en contacto con muchos pacientes, a pesar de todas las medidas de seguridad , hasta vacunarnos, que pasaron unos meses, fue una época de gran preocupación.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro? R. – Pues no dejar nunca de crecer. Si nos creemos que estamos arriba, solo nos queda bajar. Acabamos de abrir en Lepe, queremos hacer una clínica oftalmológica Infantil y aunque ya somos 8 oftalmólogos, vamos a seguir creciendo. Tenemos todas las especialidades de Oftalmología, somos la única clínica en Huelva que lo tiene, y me gustaría cada vez más, que no haya que mandar nadie a Sevilla, aquí se puede hacer todo y de hecho lo hacemos. P. – ¿Por qué crees que Huelva no despega de una vez? R. – Huelva es la gran olvidada por la clase política, y nuestros políticos, de todos los partidos se han conformado, la misma indolencia de los onubenses. Solo he visto una vez salir Huelva a la calle, por la Universidad, y se consiguió. Ese es el camino para no ser la gran olvidada. P. – ¿Eres feliz con tu trabajo y es lo que querías ser desde niño? R.- Muy feliz, quería ser médico y luego me enamoró la Oftalmología, y siempre tuve como máxima ilusión crear un servicio privado de Oftalmología con todas las especialidades y medios diagnósticos y de tratamiento y ver la Clínica Gil Piña con 87.000 pacientes es un gran orgullo. P. – ¿Se cuidan los onubenses la vista? R. – No todo lo que debieran, es importante tener claro que en las Ópticas no hay médicos y menos Oftalmólogos y que no pueden legalmente diagnosticar ni tratar ninguna enfermedad ocular, por eso el cuidado de la vista, con todo lo que eso comporta es labor de los médicos oftalmólogos. Y es muy importante hacer revisiones visuales, no optométricas, desde el nacimiento hasta los 18 años y después de los 40 años, y por supuesto a cualquier edad si hay alguna enfermedad Oftalmológica.

P. – ¿Qué consejos darías para una buena visión? R. – Pues tener siempre bien graduadas sus gafas, si las necesita. No estar más de 45 minutos seguidos delante de un ordenador sin dar descanso de 15 minutos mirando lejos, tener una posición ergonómica en el asiento, pero sobre todo acudir regularmente a su oftalmólogo que controle todos los problemas que pueden surgir en las diferentes partes del ojo. P. – ¿Cada cuánto tiempo se ha de pasar por un oftalmólogo y a partir de qué edad? R. – La primera revisión se debe hacer recién nacido para descartar enfermedades congénitas, si todo es normal, la segunda a los 3 años que ya nos permite tomar agudeza visual y dilatar su pupila, a partir de ahí cada año y si hay defecto refractivo y cada 2 años si no lo hay. A partir de los 18 años si no hay enfermedad es difícil que aparezca ninguna hasta los 40 años donde hay que volver a revisarse anualmente, las enfermedades retinianas, glaucoma, presbicia, pueden empezar a partir de esta edad. P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez? R. – Pues la playa de mi barrio antiguo de Marbella donde nací, el puerto pesquero original, una maravilla que, gracias a Dios, se sigue conservando, el casco antiguo de Marbella es de lo más bonito que conozco. El colegio de las Salesianas donde estuve de los 2 a los 8 años y luego el de los Jesuitas hasta los 17 que empecé la carrera de medicina en la facultad de Málaga, ¡¡juventud divino tesoro!! P. – ¿Echas de menos tu Marbella natal? ¿qué significa Huelva para ti? R. – Cuando me vine a Huelva hace treinta y muchos años pensaba que era algo provisional, luego el ir creciendo cada vez más en mi trabajo, la hospitalidad de los onubenses es única y lo bien que siempre me han tratado, hace que me sienta tan choquero como boquerón. Quiero a Huelva y por supuesto tengo más lazos aquí que en Marbella, donde solo me quedan mi hermana y mis sobrinas. Mis hijos, aunque nacieron en Marbella, se vinieron a Huelva con un mes y un año respectivamente, así que choquero hasta arriba.