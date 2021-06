La Fiscalía saca a Caraballo del Caso Aljaraque que provocó su dimisión

La Fiscalía ha formulado su escrito de acusación y ha pedido el sobreseimiento para el que fuera presidente de la Diputación Provincial de Huelva y secretario general del PSOE de Huelva Ignacio Caraballo en el procedimiento por el caso del presunto soborno a dos ediles de ‘Sí se puede’ en el Ayuntamiento de Aljaraque. El objetivo supuesto era frustrar la moción de censura impulsada por el PP en 2016, donde gobernaba en aquel entonces el PSOE.

Según ha adelantado el diario ‘ABC’, la Fiscalía ha formulado su escrito y pide el archivo para Caraballo, de manera que mantiene la acusación contra tres de los investigados, -los dos ediles y un responsable de CCOO-.

El ex presidente de la Diputación sale del estrecho círculo al que lo ha llevado este caso y que ha influido en acelerar su futuro político. Si finalmente y como parece no se sustancia el caso contra el ya ex presidente y ex secretario general del PSOE qué pasará ahora.

Ignacio Caraballo presentó a finales de octubre su dimisión como presidente de la Diputación de Huelva a través de un escrito en el registro de la institución donde explicaba los motivos de su renuncia.

Según reza el documento, el presidente de la institución ha decidido dar este paso por “motivos personales” y como “un ejercicio de responsabilidad” ante la institución que representa, debido a “la campaña de acoso constante” a la que ha sido sometido en los últimos meses.

En principio a Caraballo se le imputaban dos delitos, luego uno, pero siempre sostuvo el Ministerio Fiscal en determinados informes que se practicaran diversas diligencias para ver si se concretaban o no los indicios. Finalmente ha pedido el archivo para Caraballo. Siempre mantuvo Caraballo que no había intervenido en el caso de esa supuesta operación política.

El caso partió de una denuncia interpuesta por un vecino vinculado a Sí se Puede. Allí advirtió que la moción de censura contra la alcaldesa del PSOE a finales de 2016 fue retirada supuestamente “tras ofrecer un intermediario del PSOE y miembro de CCOO un empleo en la empresa Aguas de Huelva a la mujer de uno de los dos ediles electos” de esa formación. La acusación sirvió para empujar a Caraballo hacia la dimisión.