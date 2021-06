Plácido González: “Paco Toronjo fue el que elevó al máximo el fandango de Huelva y Alosno”

Hoy se acerca a esta ventana pública, uno de los flamencos de más prestigio en nuestra provincia, que tiene en Paco Toronjo su gran referente dentro del mundo del fandango. Me refiero a Plácido González.

Cuando me pongo en contacto con él para realizar esta entrevista, acepta y además lo veo con ganas de contarme cosas, aunque en principio desvío la conversación para que los lectores de Diario de Huelva conozcan la versión de nuestro invitado en relación con la pandemia que estamos padeciendo y la primera pregunta es obligada:

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Creo que en situaciones como esta nos han hecho valorar más lo que pensábamos que eran derechos adquiridos como la salud, la libertad, las reuniones de amigos….

¿Has pasado miedo en algún momento?

No he llegado a pasar mucho porque, afortunadamente, no he tenido ningún implicado directo con el covid, pero si he visto el sufrimiento en los afectados y desde el primer día le tuve y le tengo mucho respeto.

¿Crees habrá más olas de contagios?

La confianza mata al hombre y este virus no ha acabado definitivamente de retirarse. Creo que sus probables y posibles mutaciones es seguro que llegarán a hacernos daños de nuevo y pudiera ser que fueran más agresivos y contagiosos.

Plácido, ¿qué recuerdos guardas de tu niñez?

Extraordinarios: Alosno, calle El Barrio, mis padres, mis amigos, colegio, juegos y sobre todo, despertarme cuando una reunión de jóvenes y adultos cantaban por las calles alosneras con guitarras bien ‘afinás’, fandangos canés y valientes… Eso para siempre estará en el ordenador de mi mente. A día de hoy me duele de verdad, que esos tiempos pasados no vuelvan a repetirse.

Después de esta última pregunta se da pie para que volvamos a un tema que a nuestro invitado le encanta. ¿Qué significó Paco Toronjo para el fandango?

Para mí, Paco Toronjo fue el que elevó al máximo el fandango de Huelva y Alosno y así lo llevó defendiendo desde hace 55 años. Sin los hermanos Toronjo primero y sin Paco en solitario después, sin sus grabaciones, sería imposible a día de hoy que el fandango del Alosno básicamente y el de Huelva y provincia no hubiesen alcanzado el nivel que disfruta en la actualidad. Sin transmisiones orales o escritas es imposible mantener en el tiempo algo culturalmente.

Contamos con grabaciones de excelentes cantaores como Rebollo, Rengel, Paco Isidro, Pepe la Mora o El Comía pero no contamos con transmisiones, grabaciones orales de Marcos Jiménez, Juan María “El Acalmao”, La Conejilla, Bartolo, etc

Tengo la seguridad que yo no hubiese estado aquí hoy sin Paco Toronjo y lo reconozco y lo admito. El problema es que la mayoría de los jóvenes cantaores/as afamados de Huelva a día de hoy, parece que nacieron sabiéndolo todo, que de nadie han aprendido nada, ¡con lo bueno que es ser humilde!

¿Qué aporta Plácido al fandango?

En 1986 (contaba 36 años) al grabar mi primer disco “Pizarra”, entendí que a pesar de que Paco había hecho varias grabaciones nunca “puso” nombre y apellidos a los fandangos que hacía. Siempre aparecen en todos: “Fandangos de Alosno” y fuí poniendo en todos su origen y creador.

¿Cuál es tu mayor legado de lo que te sientes más afortunado?

Haber visto y oído a la mayoría de los jóvenes cantaores/as de Huelva ejecutando mis letras y las de mis grabaciones (señal que me oían). Mi mayor satisfacción: el día que Paco Toronjo en su último homenaje celebrado en la Plaza de Toros de La Merced en junio de 1998, ya operado de la garganta, tras mi actuación al bajar las escaleras del escenario, extendiendo el brazo me llamó y me dijo: “tuya es la bandera, tira p’lante”, a lo que respondí: “Paco ahora me lo dices” y me respondió “antes no te lo iba a decir”.

Para el citado homenaje yo le había sacado y cantado esta letra: “Un quejío llora solo, quiere y no puede salir, y un pueblo llora, es Alosno que quiere y no puede oir la voz de Paco Toronjo”. Esta frase de Paco hacia mi, la oyeron dos personas más (una fallecida) y nunca lo publicaron.

Hablando antes de empezar la entrevista te he visto dolido con el Ayuntamiento del Alosno, ¿qué ha pasado?

Desde su Concejalía de Cultura con el visto bueno de sus alcaldes, vienen desde hace años de discrepancias pretendiendo acallar y anular la voz de Placido González, que abreviando, tiene en 35 años de difusión del fandango el siguiente historial:

TV nacional y autonómicas varias.

10 discos CD en el mercado.

Colaboraciones durante años con la Junta de Andalucía y las diputaciones de Huelva, Sevilla y Cádiz. Igualmente con las Universidades de Sevilla, Málaga, Almería y Huelva.

Ateneo de Sevilla (primer cantaor flamenco).

Gran Teatro, Casa Colón y Foro Iberoamericano.

Cruce de caminos Chano Lobato- José Meneses.

8 bienales de Flamenco de Sevilla (3 de ellas como director de Huelva e intérpretes).

Cumbres flamencas de Madrid.

En Barcelona varios años junto a Paco Toronjo, El Cabrero y otros.

Dicho lo cual considero que es un error fatal para la cultura de Alosno, ya que vienen cometiendo atrocidades desde hace 25 años tanto la Alcaldía como la Consejería de Cultura. Pero desgraciadamente tienen la sartén por el mango y seguirán igual en un futuro.

Ufffff. Muy enfadado te veo. Entiendo que será cuestión de diálogo y os propongo que limemos asperezas y que dicho desencuentro vaya cediendo.

Mientras tanto te deseo toda clase de éxitos y que sigas llevando el pabellón del fandango de Alosno a las cotas más altas.