Antonio Vázquez: “Los Marismeños pioneros fuimos Emilio Losada, Antonio Herrero, Manuel Vázquez y yo”

Me alegra enormemente que se acerque a esta ventana de entrevistas en tiempo de pandemia, Antonio Vázquez Mendoza, uno de los componentes pioneros del grupo flamenco Los Marismeños y al que yo conocí dentro del mundo del carnaval, concretamente en la peña La Noria, donde era presidente.

Cuando llamo a Antonio para charlar un ratito y rememorar los inicios de Los Marismeños entre otras cosas, acepta y quedamos citados en el bar Suizo Chico. Lo veo subido de peso, pero me dice que ha empezado un plan para perder algunos kilillos y como hacía tiempo que no nos veíamos, empezamos a ponernos al día de nuestras vidas. Antonio sigue risueño como siempre, cordial, con las ideas muy claras, optimista, amando la música, conversador, sin lugar a dudas una persona que merece la pena tenerlo como amigo.

Para iniciar la entrevista lo hicimos hablando de la pandemia y la primera pregunta ha sido común en esta serie de conversaciones que estoy manteniendo con los invitados

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Complicada, pues tanto nivel sanitario como político estamos sufriendo, aunque bien es cierto que ya vamos un poquito mejor.

¿Qué te parecen las vacunas?

Es lo mejor que nos puede pasar para combatir la pandemia. Al principio había personas reacias y no entiendo el motivo, pues está comprobado que cualquier vacuna evita contagios y enfermedades, de hecho estamos viendo cómo están bajando los contagios.

¿Cuándo crees acabará la pandemia?

Depende todo de nosotros, si somos responsables y nos cuidamos, todo irá mejor y espero que más pronto que tarde acabe esta pesadilla.

Antonio, ¿Porqué crees que Huelva no despega de una vez por todas?

No han existido políticos ni empresarios que hayan dado un paso al frente y liderar proyectos importantes, aunque ahora estoy viendo una mijita más de implicación, si buen es cierto que tampoco es para tirar cohetes. Los políticos deben luchar por el bienestar de los ciudadanos más que por satisfacer a sus superiores. Necesitamos infraestructuras y la cantidad de preguntas que podemos hacernos ¿por qué no tenemos AVE, una línea que llegue a, Portugal, ni aeropuerto, ni la carretera Huelva-Cádiz, porqué quitaron la línea de Zafra….?

¿Qué te ha parecido la labor de los políticos en general ante esta pandemia?

Hay mucha miseria. Dicen una cosa hoy y otra distinta mañana y se quedan tan frescos o frescas. Nunca ha tenido España fuera peor cartel que con este gobierno. Ahí lo resumo todo.

¿Y que piensas de la prensa?

Solo me alimento de televisión y radio, pues veo poco y para leer tengo que ponerme gafas y además ayudarme con una lupa. Pero te diré que no soy nadie para dudar de la honradez de los periodistas, pero a algunos no se podían oír. He intentado informarme de la prensa independiente.

Cambiando de tercio, ¿Quiénes fundaron Los Marismeños?

Antonio Herrero Romero, Emilio Losada López, Manuel Vázquez Millán Vázquez “El Bola” y Manuel Vázquez Mendoza, que soy yo. Fue en 1965, nos reunimos en mi casa y allí nació Los Marismeños, con una gran carga de ilusiones. Date cuenta José Luis, que en esos años no existían grupos de sevillanas, cuando más, dúos, como los Hermanos Reyes y Los Hermanos Toronjo. Nosotros fuimos los primeros, aunque algunos digan que Los Romeros de la Puebla, pero no fue así. Ellos grabaron un año antes que nosotros con Hispavox, pero Marismeños ya estaban constituidos como grupo, aunque grabamos un disco que no tuvo el mismo alcance que el de ellos, pues grabamos a través de una maqueta que nos hizo Plácido Llordén en Radio Nacional de España y que José Antonio Muñoz Lozano, que fuera presidente del Decano vendía en su tienda en la calle San José, fueron dos de las personas que más nos ayudaron en nuestros inicios.

¿Desde esos inicios sale ya el estilo Marismeños a la hora de cantar o fue más adelante?

El estilo lo creamos los fundadores, lo que si es cierto es que después se mejoró con la entrada de Juanini. En esos momentos había voces increíbles con Manolo, Juanini y Antonio, eso era una auténtica maravilla, posteriormente entró también Paco Alejandre, pero en el primer disco no estuvo

¿A partir de ahí cómo fueron los primeros años, cómo seguisteis, qué recuerdos tienes?

Grandes momentos, fue una época muy bonita hasta que nos fuimos a Madrid, al tablao “El Duende”, que era del matador de toros Gitanillo de Triana. Allí ya empezaron a existir muchos intereses. Antes teníamos nuestros trabajos y la música era secundaria, cuando teníamos ganas ibamos a cantar y cuando no apetecía no se iba. Eso sí, ya ganábamos nuestras perritas.

¿Cuándo dejaste el grupo?

Te lo voy explicar. Cuando nos contrataron en Barcelona por vez primera, solo pudimos ir 4 de los componentes Juanini, Paco, Emilio y yo, pues Antonio se había incorporado a filas. Estando allí tuvimos un accidente, chocamos contra un autobús y yo me llevé la peor parte, los demás salieron ilesos y sobre mí cayeron en la cara los cristales rotos y aunque pueda parecer extraño, hasta hace 5 años, me han estado quitando cristalitos de mi cuerpo. Fijate desde el 69 hasta el 95.

Yo me tuve tallar en Barcelona y lo hice con el ojo tapado. Pero no acaban aquí mis desgracias y días después tuve otro accidente de tráfico donde tampoco iba conduciendo yo, en esta ocasión en una moto y me dejó la pierna que parecía un látigo. Tibia y peroné roto y tuve convalecencia mucho tiempo. Entonces salió un contrato para México y desistí de ir, pues tal y como estaba era complicado, al no encontrarme bien y además tenía que ir a revisiones médicas. Cada día andaba peor y lo dejé. Estuve hasta el año 1971

¿Te imaginabas el recorrido que iban a tener Los Marismeños cuando empezábais?

Con esa ilusión empieza uno. Nosotros creemos escuela por nuestra forma de cantar. Fijate que incluso Manuel Pareja Obregón se tuvo que asociar con Rafael León y el maestro Quiroga para componer temas como “Maruja Limón”, las “sevillanas de la Reina…” Grabamos muchos temas de ellos y se unieron en parte por estar con nosotros.

Luego te veo en los Carnavales ¿Cómo fue eso?

Jajaja. Fui el primer presidente de la Peña La Noria y salimos con la agrupación “Los bebés probeta”. Fue una experiencia que quise vivir, aunque no estaba muy acostumbrado a ese ambiente. Surgieron problemas de tirantez y “mojarreo” entre las agrupaciones y como no me gustaba me salí, aunque posteriormente hice una colaboración con la Peña Playa la Gilda en el 92 y ahí acaba mi aventura carnavalera, aunque poco después me llamaron para formar parte del jurado en el concurso y acepté, aunque se lió una gorda por una de mis votaciones con un cero a una agrupación. Ahí fue cuando de verdad de acabó todo.

¿Cómo fue tu niñez, que recuerdos guardas?

Fui muy feliz, era hijo único y lo pasé muy bien. A mi me gustaba mucho la música y siempre estaba pidiéndole a mis padres una guitarra y ellos esperando que se me pasara la idea, pero la afición crecía y yo quería mi guitarra hasta que a los 9 años me llevó a casa Castillo, una tienda de música en la calle Concepción y me compraron mi primera guitarra que les costó 450 pesetas que pagaron a plazos, pues nosotros éramos una familia humilde.

¿De niño entonces ya querías ser músico?

Por supuesto, era mi gran ilusión. Aunque jugaba al fútbol, la guitarra era para mí lo más grande. Me pasaba las horas y las horas tocándola, incluso a los 14 años ya daba clases a personas mayores que yo.

Antonio, que me ha encantado echar este ratito de charla contigo, que te pongas en forma y que no veamos de nuevo para seguir recordando anécdotas.