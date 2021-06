Fran Oliva: “La vacunación de mis padres ha sido un soplo de tranquilidad brutal”

A nuestro invitado de hoy, el periodista Fran Oliva, lo conozco hace poquito tiempo, el justo para haberle cogido un gran aprecio pues es una persona cordial, alegre, servicial, intuitivo, constante, optimista, buen amigo, gran persona….

Ha trabajado en distintos medios de comunicación como fotógrafo y redactor, donde el deporte es su especialidad, siendo muy constante en su labor, lo cual le proporciona grandes satisfacciones.

No ha sido fácil realizar esta entrevista pues Fran ha estado muy liado con los temas del Recreativo, pero por fin logramos charlar un ratito y este es el resultado:

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Ha sido una situación extraordinaria. La última pandemia fue hace más de 100 años, con la gripe española, y quién iba a pensar que el 2020 nos iba a traer un “regalo” de este tipo. Me acuerdo que muchos, cuando veíamos la especie de neumonía que había en Wuhan que después ya anunciaron como virus, pensábamos que no sería nada grave y que, como dijo Fernando Simón, habría dos o tres casos pero nos ha pasado el covid a todo el mundo por encima.

Le vamos a poder contar a las generaciones futuras que vivimos una pandemia, que se paralizó el mundo, que estuvimos con mascarillas, sin abrazarnos, besarnos, con mucha distancia. Ha sido muy grave porque han fallecido muchas personas, las que sabemos y las que no, otras han pasado la enfermedad dejándoles secuelas muy graves y, también, no hay que olvidar que esto ha dejado una crisis económica brutal. Muchos proyectos vitales se han visto truncados. Muchas personas se han ido al paro, otras están en un limbo con los ERTEs y, lo peor, es que en estos meses hemos visto, más en unos que en otros, lo peor de la política, el enfrentamiento partidista aprovechando algo tan grave como la salud, algo que hubiera requerido unidad política y de estado.

¿Crees que habrá más olas de contagios? Aunque todos los expertos nos apuntan a después del verano, yo creo que ya estamos acabándola. Afortunadamente, y aquí hay que destacar la unidad de acción de todo el mundo, se han sacado muchas vacunas en tiempo récord. De esto solo se sale con las vacunas y ya estamos viendo cómo están cayendo en picado las hospitalizaciones, los críticos y los muertos a medida que nos acercamos a la ansiada inmunidad de grupo. Aún hay contagios pero es porque nos contagiamos ahora gente más joven pero cuando también nos inmunicemos podremos ya convivir normalmente con el Covid. Convivir porque todo apunta a que, debido a que surgirán variantes cada cierto tiempo, conviviremos con el virus de forma estacional o permanente pero siendo mucho más débil. ¿Cómo cambiará la vida tras la pandemia y especialmente los medios de comunicación? Yo aquí tengo que reconocer José Luis que he sido iluso. Aún me acuerdo a principios de la pandemia como decíamos que saldríamos mejor, había lemas políticos y sociales en este estilo y creo que a muchos se le ha olvidado demasiado rápido todo. He visto mucha insolidaridad, egoísmo. Cuando veo, por ejemplo, las fiestas ilegales y los botellones, me paro a pensar si esas personas solo piensan en su exclusivo disfrute no han visto todo lo que ha pasado y si no tienen miedo de contraer la enfermedad y poder morir porque los jóvenes, aunque seamos más fuertes en cuanto a inmunidad natural, podemos caer o si no tienen miedo a pasarle el virus a su familia. He comprobado el egoísmo. Después he visto que la gente cada vez está mas polarizada, motivado también por los políticos porque al final estos son la representación de la sociedad en el Congreso. Muchos enfrentamiento y muchas palabras gruesas y pocas propuestas, salvo honrosas excepciones. Por eso, sinceramente, no creo que cambie mucho la vida tras la pandemia salvo, y espero que sea así, que valoremos más lo público como la sanidad o la educación y que, y aquí si, aprovechemos más la vida para vivirla como queramos sin miedo al que dirán. En cuanto a los medios, creo que lo digital va a avanzar muchísimo más, debido al teletrabajo. También que, por ejemplo, las ruedas de prensa onlines han venido para quedarse y se van a ampliar mucho más. También hemos visto cómo, con poco, se han hecho programas desde casa y han registrado audiencias altísimas. Sin embargo, muchos medios, tristemente, pueden caer por la bajada de ingresos publicitarios. El periodismo, tras esto, va a cambiar muchísimo.

¿Has pasado miedo en algún momento? Si. Por mis padres. Tienen 73 y 70 años y a veces tenía miedo por si salía a tomar algo y podría contagiárselo. Por eso no he salido mucho hasta que ya han sido vacunados. La vacunación de ellos para mi ha sido un soplo de tranquilidad brutal y ya si es cierto que puedo hacer un poco más de vida social porque me da tranquilidad que mis padres ya estén protegidos. Por eso decía antes que las vacunas es el único camino porque nos quita el miedo y nos acerca a la libertad. También he echado de menos viajar. A mi, por ejemplo, me gusta mucho el típico viaje mochilero, coger e irme solo a un sitio uno o dos dias y hacer turismo. Eso lo he echado bastante de menos. ¿Qué proyectos tienes cara sm futuro y que haces en la actualidad? Ahora mismo ir día a día. En Abril del año pasado me quedé parado por la pandemia, terminó mi vinculación con el periódico y la tele donde trabajaba, pero, afortunadamente, a los pocos meses volví a encontrar trabajo, donde estoy comodísimo. También sigo en Onda Cero Huelva hablando de deporte todos los días un ratito y estoy super contento porque ha sido como mi escuela radiofónica de vida. No tenía mucha experiencia y todo el rodaje que tengo ahora se lo debo a esta casa. Eso en cuanto el presente pero en cuanto al futuro, y aquí te voy a desvelar una cosa, me voy a preparar oposiciones. Además, me sigo formando en cuanto a los medios. Hay muchos proyectos y, afortunadamente, los puedo encarar desde un presente de cierta estabilidad laboral.

¿Cómo valoras la labor de los políticos en general ante esta crisis económica y sanitaria? He hecho unidad política. Salvo, por ejemplo, con el tema de los ERTEs que a mi me alegraba como Gobierno, sindicatos y patronal aparcaran sus diferencias y acordasen medidas en pos de los trabajadores, ha habido escasísimo consenso. Creo que en una situación como la covid, en la que ha muerto más de 80.000 personas -oficiales-, creo que unos y otros, en diferente grado, debían de haber aparcado sus intereses partidistas y, sin dejar de discrepar, colaborar e intentar buscar puentes y puntos de encuentro. En definitiva, me ha parecido nefasta. Salvo a pocos pero ha habido mucho enfrentamiento, partidismo e individualismo. Se ha mirado poco por lo colectivo, el bien común y llegar a consensos y acuerdos. ¿Qué necesita Huelva para despegar de una vez? Infraestructuras. Huelva tiene todo pero no tiene algo esencial como comunicaciones. No tiene aún, una carretera que la comunique directamente con Cádiz, o un AVE. Es impensable que quien venga en tren tenga que hacer transbordo en Sevilla y no pueda venir directamente a Huelva. Tenemos gastronomía, buen clima, maravillas culturales en muchos pueblos, buena gente y solo nos falta unas comunicaciones del siglo XXI.

¿Cómo ves el futuro del Centro de Huelva a nivel comercial? Incierto. Me da mucha pena como está el centro, como cada vez muchos negocios echan la persiana abajo y no la vuelven a levantar. Eso le quita vida al centro que, en todas las ciudades, debe ser punto estratégico y neurálgico. Creo que la revitalización del centro de Huelva, por motivos económicos pero también incluso, en cierta manera, sociales, debe ser una prioridad. Se debe rebajar tasas e impuestos para quien quiera poner un negocio, se debe buscar nuevos negocios, se debe facilitar al máximo los aparcamientos para que haya poquísimos impedimentos y se debe concienciar a la gente de que consuman en los negocios del centro. El comercio de proximidad es clave porque retroalimentamos la economía en la ciudad. ¿Y el futuro del Recreativo? Pues, como la anterior cuestión, incierto. Al ser BIC, mientras siga la propiedad, no desaparecerá. Una propiedad que va a seguir porque con la cantidad de deuda que tiene el Recreativo, de 26 millones, de los cuales 16 se debe al Ayuntamiento, es inviable venderlo. También hay que apreciar que viendo de donde hemos venido, el Club está infinitamente mejor. No hay riesgo de impagos y el Club funciona de manera coherente. En ese aspecto, hay estabilidad. A nivel deportivo si está oscuro. Bajar a la quinta categoría del fútbol, que nunca lo habíamos visto, descender dos categorías en una misma temporada… ha sido una hecatombe. Le sumas eso y la actual situación económica y creo que tardaremos muchos años en ver otra vez al Recre con serias opciones de volver al fútbol profesional. Ahora toca reconstruir, hacer una plantilla nueva entera y empezar a sentar las bases de un proyecto a medio-largo plazo tanto a nivel deportivo como económico.

¿Te esperaba la campaña que ha hecho el Decano? Para nada. Aún recuerdo cuando veíamos el equipo y el subgrupo que nos tocaba y pensábamos mucho que un equipo con nombres como Quiles, Chuli, Szymanowski, Dani Molina, Jesús Valentín, etc. debía aspirar a entrar en la nueva categoría, en la Primera RFEF. También te digo que en los últimos años hemos jugado con fuego con el descenso. Salvo en la temporada de Salmerón, nos hemos estado salvando del descenso en las últimas jornadas, de forma agónica, y en la 19/20 quien nos salvó era el covid porque pienso que si la temporada hubiera seguido, por la dinámica que llevaba el equipo, podríamos haber bajado. Así que, por ese aspecto, como se dice, quien juega con fuego se termina quemando y nos hemos quemado. ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez? Recuerdo José Luis como mis padres, que han tenido un bar durante 30 años, me dejaban en el cuartillo a ver películas Disney. También como cogía las barras de pan y metía los migajones o, cuando era verano, salía del cuartillo en algunas ocasiones con el bañador o los calzoncillos corriendo por todo el bar. La hostelería y yo hemos estado desde el principio ligado. También recuerdo mucho cuando iba a Mazagon a la casa que tenemos con mis primos, el Rocío de pequeño. Mi niñez fue muy feliz.