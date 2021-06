El PP de Nerva exige que se ponga fecha para el cierre del vertedero

El Partido Popular de Nerva ha lamentado las declaraciones de la Consejera de Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, en sede parlamentaria, en las que vuelve a utilizar los mismos argumentos de DITECSA, en lugar de aprovechar para poner sobre la mesa los importantes desfases de toneladas que hay en las instalaciones y anunciar un estudio de cota y almacenamiento que verifique el llenado de las instalaciones.

El Portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Nerva, José Antonio Lozano, ha mostrado su indignación por las declaraciones de la Consejera en las que califica de “demagogos” a los que hablan de ampliación del vertedero.

El Portavoz Popular se muestra rotundo al afirmar que sí hay ampliación, pues se van a construir nuevas plantas, entre ellas una chimenea de 10 metros de altura emitiendo gases y malos olores constantemente a 700 metros del pueblo; una planta de Tecnosuelos, con toneladas de lodos de depuradoras, con el insoportable olor que esto conlleva, y además se está defendiendo a la empresa argumentando que son las mismas capacidades que las AAI de 2008 y 2012, pero en ningún momento se cuestionan los números de la empresa, totalmente irreales, ni se habla de hacer el estudio de almacenamiento.

Para los Populares nervenses es muy triste que se esté hablando constantemente de “cierre ordenado” por parte de la Consejera sin haber hecho el estudio de cota y almacenamiento y haber dado la fecha definitiva para el cierre.

Desde el PP nervense consideran que no se puede estar eternamente poniendo una vela a Dios y otra al diablo, por lo que solicitan a la Consejera que a la mayor brevedad se encargue un nuevo estudio de llenado, como se hizo en 2014, e inmediatamente después se ponga fecha para el cierre de las instalaciones. Además, desde el PP de Nerva han vuelto a recalcar la necesidad de buscar otra alternativa en otra localidad, a varios kilómetros de cualquier población, no a 700 metros como en Nerva, y donde no ocasione molestias a los vecinos.

Lozano ha reclamado a la Consejera que se pongan a buscar lo antes posible el nuevo emplazamiento que venimos solicitando desde hace varios años, y que de una vez por todas se demuestre que se pueden hacer las cosas a nivel medioambiental con más seriedad, rigor y respeto por el medio ambiente, de lo contrario estaremos siguiendo con las mismas políticas medioambientales del PSOE cuando gobernaba en la Junta de Andalucía.