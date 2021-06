Juanra Cotán-Pinto: “Desde que mi padre falleció no sigo al Recre. En mi casa, mi padre era el Recre”

Juan Ramón Cotán-Pinto Arroyo, pero con motivo de la inauguración del Paseo que el ayuntamiento de Huelva ha rotulado con el nombre de su padre, el que durante muchos años fuera presidente de la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva, Santiago Cotán-Pinto, tuve la ocasión de saludarlo de nuevo y poder charlar un ratito para que los lectores de diariodehuelva.es conozcan distintos puntos de vista de nuestro invitado sobre la actualidad. Hacía tiempo que no coincidía, pero con motivo de la inauguración del Paseo que el ayuntamiento de Huelva ha rotulado con el nombre de su padre, el que durante muchos años fuera presidente de la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva,, tuve la ocasión de saludarlo de nuevo y poder charlar un ratito para que los lectores deconozcan distintos puntos de vista de nuestro invitado sobre la actualidad.

Juanra, es persona cordial, alegre, simpático, solidario, optimista, fiable, empático, deportista, motero, melómano, amante de los animales y de la naturaleza, vamos, muy buena gente.

Para empezar le comento que se de a conocer para nuestros lectores y lo hace de tal manera:

Tengo 52 años y casado hace 20 con mi preciosa mujer, Ana. El matrimonio tiene 4 cuatro hijos, Pablo, Irene, Laura y Guillermo Santiago. Desde hace casi 27 años me dedico al ejercicio profesional de la abogacía. Deportista, desde joven descubrí las virtudes físicas y mentales de practicar deporte, la importancia de mantenerse en forma, competir y superarse. Al día de hoy hacer deporte lo considero una necesidad. Además así puedo comer lo que quiera, sobre todo la comida más rica del mundo, las patatas fritas, con huevos y chorizos fritos.

Amante de los animales y especialmente de la raza Terranova. Considero a mis niños cuadrúpedos parte de la familia. Me aportan muchísimo más de lo que yo puedo darles a cambio. Siento por ellos lo mismo que Lord Byron dedicó a su amigo y compañero Terranova “posee la belleza sin la vanidad, la fuerza sin la insolencia, el valor sin la ferocidad, y todas las virtudes del hombre sin sus vicios”, por eso hago mía la cita de célebre poeta “Cuánto más conozco al hombre, más amo a mi perro”. Siento debilidad por mi ojito derecho Waldo, el ser más noble y bello del mundo.

Melómano. Apasionado y entusiasta de la música. Uno de los remedios más eficaces para evadirse de los problemas, controlar el estrés o la ansiedad, para disfrutar y soñar despierto, aumentar el optimismo, superar la tristeza…..todo son virtudes. Eso sí, como soy muy perfeccionista, la música tiene que ser de calidad, tiene que sonar muy muy bien, nada de chunga chunga.

Apasionado del mundo del motor. Me encanta conducir y pasear en mi moto. Disfruto de la conducción deportiva (por donde se puede). Me vuelve loco el sonido del motor atmosférico de mi 911 en alta y el de mi Harley. Familiar. Mi vida es mi familia, sin ella nada tiene sentido. Superaré cualquier situación mientras haya una sola persona de mi familia que me quiera, me coja de la mano y que me lo pida.

Una vez presentado y él mismo se ha definido perfectamente cambiamos de tercio y empiezo a preguntarle.

P.- ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Desconcertado. Uno ya no sabe que pensar ni que creer. Mucho se ha hablado del origen, de la transmisión, de las medidas sanitarias y de sus consecuencias. Cada uno tendrá su respetable opinión al respecto, principalmente en base a cómo le ha afectado personalmente y familiarmente.

La aparición de la Covid19 además del sufrimiento humano que provocó inicialmente la enfermedad, los contagios causaban reacciones de pánico, era lo más parecido a esa cinematográfica ficción del apocalipsis zombie (el confinamiento en casa, el desabastecimiento de productos, calles y carreteras vacías, controles policiales…). Dicha situación llegó a desorganizar la estructura social y económica, dificultando el desarrollo de los países afectados, con la consiguiente crisis económica que estamos padeciendo.

El ser humano por naturaleza está perfectamente capacitado para adaptarse a las situaciones que se originan en nuestro entorno, por eso pienso que según sea nuestra adaptación a la actual situación será lo que conduzca al éxito y superar la misma. P.- ¿Crees que habrá más olas de contagios? R. – Supongo que sí, pero dichas olas cada vez serán de menor intensidad, gracias sobre todo a las distintas vacunas. Habrá que esperar a ver qué pasa en Octubre, después de la temporada veraniega, y observar con cautela la evolución de las distintas variantes que están surgiendo por mutaciones de la Covid-19 para poder afrontarlas con éxito.

P.- ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia? R. – No creo que la vida nos cambie mucho, volveremos a la misma rutina de siempre. Quizás estemos más pendientes de una persona que estornude o tosa al lado nuestro, por lo demás, con toda seguridad volveremos a nuestras conductas habituales. Posiblemente el uso de la mascarilla perdure en el tiempo y la población la utilice de forma voluntaria en determinadas ocasiones (transporte público, locales cerrados) por lo que será un elemento que tendremos a mano, en el bolso, en el bolsillo, en la guantera del coche… Se ha podido demostrar y comprobar que el uso de la mascarilla ha sido fundamental a la hora de controlar los contagios. Este año prácticamente ha sido nula la incidencia de la gripe, y no han existido a penas resfriados. También ha influido su uso en el control de las alergias y supongo que algo nos habrá beneficiado en cuanto a la contaminación. Añadiremos la Covid19 a la lista de la pandemias históricas, como la de la peste, la viruela, la gripe española y el VIH. Debemos aprender la lección, un simple virus a puesto patas arriba todo nuestro mundo. No somos amos ni señores de este planeta, solo formamos parte de él. No somos dioses, solo nos han invitado durante una corta existencia a formar parte de esta experiencia que se llama vida. Estamos todos unidos por un fino hilo al planeta y para que no se rompa dicho hilo debemos aprender a vivir en armonía entre nosotros, con el resto de seres vivos y con el propio planeta. Es lo más parecido a un contrato de alquiler, donde somos inquilinos de la Tierra y debemos velar por el buen estado de la misma, para cuando llegue el vencimiento del contrato, entregarla en las mejores condiciones posibles.

P.- ¿Qué proyectos tienes para el futuro y qué haces en la actualidad? R.- Para el futuro solo quiero tranquilidad. Disfrutar de todo lo que hemos conseguido y alcanzado mi mujer y yo. Atrás quedaron los años de dificultades y esfuerzo (la siembra), ahora toca recolectar y disfrutar de la cosecha. Llevo meses dándole vueltas a un proyecto literario, por aquello que dijo el poeta cubano José Martí que “hay tres cosas que cada persona debería hacer durante su vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro”. Arboles ya he plantado en nuestro jardín, tengo hijos y me falta escribir un libro. Es una manera de conseguir que nos recuerden por nuestras obras, nuestras acciones y nuestros ejemplos, de dejar nuestra huella. En la actualidad, disfruto de la vida familiar y estoy en casa con más frecuencia que antes de la pandemia y ello como consecuencia del teletrabajo, ya que la única ventaja de todo aquello fue el poder trabajar desde casa sin necesidad de ir todos los días al despacho. Ahora solo voy a Huelva los días que tengo juicios y aprovecho esos días para citar a los clientes que necesito ver. El resto de días los dedico a trabajar desde casa y pasar tiempo con la familia, con lo que gano tiempo y calidad de vida.

P.- ¿Qué sensaciones tuviste en la inauguración del Paseo con el nombre de tu padre? R. – Muchas sensaciones… Sensación de Gratitud al Ayuntamiento y a la ciudad de Huelva. A todas las personas que acudieron al acto, las que dedicaron unos minutos a felicitarnos, las que mantienen vivo su recuerdo. Sensación de Orgullo por ser su hijo, por todo lo que me dió junto con mi madre, educación, formación, cariño, respeto, un nombre y un apellido… y un consejo en mi etapa más complicada, haciendo suya la frase del célebre Charlot “un día sin risa es un día perdido”. Sensación de Felicidad por el cariño con el que se recuerda a mi padre y por el cariño con el que se trata a mi madre, ya que ella fue artífice junto a mi padre, de todo lo que él consiguió. Sin el apoyo de mi madre, mi padre no se podría haber dedicado con tanta pasión a su trabajo, ella le apoyó incondicionalmente para que él pudiera lograr sus objetivos. Considero que todos los reconocimientos y homenajes a mi padre son compartidos a partes iguales con mi madre. Nunca mejor dicho aquello “detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer”, aunque la frase se puede mejorar ya que en el caso de mis padres sería “ al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer”, y mi madre (aunque de pequeña estatura) es una gran mujer, gran esposa y gran madre. Sensación de Tristeza, por no poder estar mi padre disfrutando en persona del acto. Mi padre disfrutaba enormemente con todos los homenajes y reconocimientos que se le hacían, especialmente cuando recibió en el año 2004 la Medalla de la Ciudad de Huelva, siendo muy difícil olvidar su cara de satisfacción y orgullo. A pesar de ello, te aseguro que mi padre junto con mi hermano Santi, estuvieron presentes ya que desde hace doce años mi padre y mi hermano no han dejado de estar en todo momento a mi lado. Ni mi padre ni mi hermano están en el cielo, ni en estrellas…. están aquí, eso es lo que siento.

P.- ¿Qué significó tu padre para Huelva? R. – Es una pregunta complicada, y al responderla tal cual la formulas, claramente no sería objetivo, ya que admiro a mi padre en todas sus facetas. Sé lo que representa y significa mi padre en mi vida, en la familia. Quiero pensar y creer que mi padre ha sido para Huelva una persona comprometida con la ciudad, que siempre la ha defendido con orgullo. Un buen ciudadano que la ha representado con cariño por toda la geografía nacional viajando con el Recreativo. También te puedo decir que era Huelva para mi padre. Simplemente Huelva era para mi padre el paraíso. Se sentía muy cómodo en la ciudad, le gustaba pararse por la calle con la gente y hablar del Recre. Su Recre, su amante que nos robaba su presencia los fines de semanas alternativos, que nos obligaba a comer temprano los Domingos para que le diera tiempo estar en el estadio con la previa del partido, que nos interrumpía el almuerzo para dar la crónica deportiva por teléfono al redactor del Marca, que nos impedía escuchar una emisora de música para escuchar siempre la retransmisión del partido, su programa Estadio o el carrusel deportivo,… pero por encima de todo ello queda su cara que reflejaba su amor incondicional por su Real Club Recreativo de Huelva, su intensidad en las retransmisiones de los partidos, sus alegrías en las victorias, sus penas en las derrotas…. su pasión recreativista. Me quedo con aquello que mi padre ha sido la voz del Recre.

P.- ¿Qué te ha parecido la campaña del Recre esta temporada? R. – Para mi, Recre y mi padre van de mano, por eso desde que mi padre falleció no sigo al Recre. En mi casa, mi padre era el Recre. Como equipo de la ciudad, sé de los resultados, sé de la nefasta temporada que ha realizado, leo los comentarios de los aficionados, pero todo ello no me afecta como sí hacía a mi padre. Evidentemente como onubense quiero lo mejor para el Recre, que gane siempre, que juegue en primera división y con el Nuevo Colombino a rebosar. Sinceramente deseo lo mejor para el Real Club Recreativo de Huelva, como decía mi padre, en la próxima temporada y las venideras P.- ¿Qué necesita Huelva para despegar de una vez? R. – No creo que Huelva tenga que despegar. Huelva es una ciudad pequeña o como decimos muchas veces es un pueblo grande. En Huelva se vive muy bien, es una ciudad cómoda donde puedes ir andado a cualquier parte, sin prisas, donde la gente continuamente se saluda por la calle, con una climatología envidiable… Sé que Huelva no es una ciudad bonita, limitada en muchos aspectos, con escasa oferta cultural, con un centro comercialmente devaluado, pero creo que la sencillez y tranquilidad de Huelva es lo que más nos atrae a muchos onubenses. Tenemos una provincia maravillosa, con una sierra muy bonita donde se comen auténticos manjares derivados del cerdo, y una costa con unas playas atlánticas que son las mejores de España e igualmente con una gastronomía espectacular. Seré egoista, entiendo que hay personas que quieren lo contrario por intereses económicos principalmente, pero yo no quiero una ciudad alborotada, ni una playa donde no quepa un alfiler ni una sierra saturada.

P.- ¿Qué te parece la labor de los políticos en general ante esta crisis económica y sanitaria? R. – Nefasta, y me refiero a la labor de los políticos del congreso, del gobierno y de la oposición. La labor de los políticos ante la crisis económica y sanitaria originada por la pandemia ha sido Pésima. Ha quedado puesto de manifiesto la total incompetencia del gobierno y que los distintos partidos políticos han antepuesto sus intereses partidistas antes que el interés general del país. Ha sido una auténtica vergüenza. P.- ¿Qué papel crees está jugando la prensa ante esta pandemia? R. – Creo que el papel de la prensa, de los medios de comunicación en general, es fundamental. El único problema es que según que prensa leas o que medio de comunicación utilices, la misma noticia puede tener varias interpretaciones debido a que determinados medidos están totalmente politizados, ya que son también una ventana perfecta para difundir ideologías y formas de pensar determinadas. Siempre he pensado que los medios de comunicación tienen una clara función de influencia ideológica, sobre todo en sus informativos, que están controlados por los grupos de poder político y económico. Durante la pandemia hemos podido comprobar como la información que recibíamos era totalmente manipulada por el gobierno, manejando datos a su antojo. Hemos recibido la información de la forma que le interesaba al gobierno, con continuas mentiras como aquella de la existencia de un comité de expertos. La información debe ser veraz e independiente, y los medios de comunicación deben de cumplir con su propósito principal que es informar con objetividad.