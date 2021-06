Pepe Ramos: “Una guitarra olvidada en una romería ha influido en mi carrera como cantante”

He de confesar que me ha hecho mucha ilusión entrevistar a Pepe Ramos. Un cantante que de momento tiene que ganarse la vida en su taller mecánico pero que aspira a vivir de su música, de su cante. Cuando me enteré que era de Cazalla de la Sierra, no quise decirle mi lugar de nacimiento hasta finalizar el ratito de charla que mantuvimos, y lo hice cuando le pregunté algo que lo dejó muy extrañado, por el 5-0 del Cazalla-Constantina. Las risas fueron protagonistas en ese momento y Pepe dice: “te recuerdo que hubo un 5-0 en tu pueblo y también en el mío”

Me causó Pepe muy buena impresión, por su sencillez, su amabilidad, su simpatía, y por la cara de buena gente que tiene.

Ha venido a Huelva a presentar, a dar a conocer su primer trabajo discográfico y lo hace cargado de ilusiones y bien que se merece triunfar en la música. Después de oír todas sus creaciones puedo asegurar que tiene un algo que engancha y a buen seguro que sus temas van a ir calando en el público.

Después de presentarnos, empezamos hablando de la situación que estamos viviendo en estos momentos y Pepe contestó así:

Tiene un punto positivo y otro negativo. En lo bueno el hecho de empezar a valorar más las cosas que no valorábamos antes, que hay que ir por la vida más tranquilos, más despacio, apreciar lo que verdaderamente merece la pena y no por las tonterías que nos preocupábamos antes. En el aspecto negativo, que el Covid está hundiendo a muchas personas que no deberían. En definitiva de momento esto es un caos mundial.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Sí, he pasado mucho miedo. Tengo un hermano mayor con parálisis cerebral, una persona de riesgo y lo hemos pasado muy mal en casa. Pero gracias a Dios todos muy bien.

Pero cambiemos de tercio que dirían los taurinos. Pepe ¿Cómo es tu música?

Son canciones muy personales, que llegan mucho a las gentes, como ya lo he podido comprobar en mis actuaciones. Mira, yo soy una persona normal, que escribe normal y que habla, que canta de su propia vida, de las experiencias diarias, de lo que veo, de lo que vivo, de lo que sufro y de lo bonito de la vida.

¿Cómo empezaste dentro de la música?

Hace muchos años, durante una romería en mi pueblo, Cazalla de la Sierra, le dieron a mi padre una guitarra para que la llevase de vuelta. Nunca pasaron a recogerla y esa guitarra empezó a formar parte de la decoración de mi habitación, apoyada en una esquina.

Siempre me gustó cantar así que, un buen día, decidí ponerle cuerdas nuevas y probar a sacarle sonidos. Así comencé, poco a poco y de manera autodidacta, una larga relación con la que desde entonces es mi mejor amiga.

Desde niño he salido en las murgas y chirigotas de Cazalla, ya que me apasiona el carnaval, la alegría y la emoción desmedida de su música. Casi sin darme cuenta fui escribiendo y componiendo mis primeras coplas, canciones sencillas que hablaban del mundo que me rodeaba.

En 2005 grabé mi primera maqueta, un trabajo casero y humilde pero que me llevó a unirme a un grupo de amigos con la misma pasión y formar el grupo “La casa lagüela”. Con ellos compartí nueve años de ferias, festivales y mucha música. El resultado fue una maqueta de siete canciones propias y mil recuerdos imborrables.

Tras la disolución del grupo tuve otros proyectos, como “Calle Velarde”, hasta que un grave accidente de moto lo cambió todo.

Desde entonces me centré en componer y defender mis canciones en solitario. Gracias al músico y amigo Javi Osorio grabé mi primera maqueta en solitario, en 2017, en la que ya pude destilar mi estilo y voz propios.

En 2020 decidí lanzarme al vacío. Contacté con un estudio profesional (Estudio El Pelícano) para producir un disco. Tras meses de trabajo y esfuerzo ha nacido mi primer CD que se titula “Las siete y diez”, con once canciones que hablan de la vida sencilla, del amor, de todos nosotros.

¿Quiénes son tus referentes dentro de la música?

Estopa qué fue mi banda sonora durante mi juventud, también Los Delincuentes, El Bicho, Melendi… Esa generación de músicos marcaron una época que a mi me gusta mucho.

¿Qué conoces de Huelva?

De la capital nada, es la primera vez que la visito, en cambio las playas de Mazagón, Matalascañas y Punta Umbría me parecen una maravilla y desde luego aprecio mucho el marisco de Huelva, que hoy por cierto pienso darme un festival.

¿Y de Cazalla qué nos podría recomendar?

Desde luego los anisados, sobre todo el licor de guindas, los dulces, la pastelería de mi pueblo es de lujo y no se os olvide probar en su tiempo los mantecados, e invito a todos a visitar Cazalla en carnavales y en romería, de verdad que merece la pena.

¿Cómo te definirías tú?

Soy Pepe Ramos, mecánico como mi padre, músico porque lo llevo en las entrañas, feliz al verme reflejado en los ojos de mi hija, afortunado al compartir la sonrisa infinita de mi hermano mayor. Así de simple y sencillo.

Pepe, me ha encantado echar este ratito de charla contigo y quiero desearte toda clase de éxitos y para terminar esta entrevista voy a hacerlo recordando unas sevillanas que me encantan, que las he cantado mil veces y que van dedicadas a nuestros respectivos pueblos.

“Son dos matas de romero que allá en la Sierra han nacido.

Son dos suspiros que llevo en mi corazón prendido.

A Cazalla y Constantina, a las dos quiero iguales.

En Cazalla tengo novia y en Constantina mi madre”