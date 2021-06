Felicidad Mendoza: “He dedicado muchos años de mi vida a investigar la vida y la obra de mi abuelo”

¿Has pasado miedo en algún momento?

Sí, he pasado miedo, a veces mucho. No me importa reconocerlo porque es la verdad. Soy inmunodeprimida, por una enfermedad intestinal que padezco. Eso quiere decir que soy más vulnerable, que mi medicación anula mis defensas porque mis defensas atacan mi intestino. Entonces, he tenido que protegerme mucho y mi familia me ha cuidado. También he pasado mucho miedo por mis padres, que durante el confinamiento estuvieron muy solitos, tan mayores como eran. Y, fíjate, superado lo peor, a los dos días de recibir ambos la segunda vacuna, mi padre falleció. Eso ha sido un golpe durísimo para mí porque siento que he perdido un aliado en mi vida, una persona que velaba por mí cada minuto de su existencia y yo me sentía protegida por él. Su marcha ha dejado un enorme vacío en mi vida porque era un hombre con una personalidad muy poderosa. No estamos educados para afrontar la muerte y eso creo que es un error en nuestra educación.

¿Qué proyectos tienes para el futuro y qué haces ahora?

Siempre estoy enfrascada en cosas diversas para aliñar bien mi vida y que no sea monótona. A veces me abrumo porque no puedo con tanto, pero al final me alegro porque sí que puedo, claro que puedo. Tengo proyectos. Si dejas de tener proyectos, dejas de tener ilusiones y la vida es ilusionarte con las cosas que haces y las que te quedan por hacer.

Hiciste tu tesis doctoral sobre tu abuelo materno. Cuéntanos.

Mi abuelo, José Ponce Bernal, es alguien crucial de mi vida. Ya sabes que fue un periodista y político onubense, cuya vida quedó truncada por el desenlace de la guerra civil, su encarcelamiento y su muerte en 1940. He dedicado muchos años de mi vida a investigar la vida y la obra de mi abuelo. El miedo de la dictadura, por la brutal represión que Franco ejerció sobre la sociedad española, hizo que en casa de mi madre se guardara silencio y ella, que solo tenía seis años cuando dejó de verlo y once cuando murió, tenía escasos recuerdos. Pero guardaba unas postales que él le escribió desde la prisión de Almería y su lectura me cautivó de tal manera que ya no pude dejar de preguntarme quién había sido mi abuelo, que escribía tan bien, que dibujaba tan bien y que murió en circunstancias extrañas. Pero se me contaban pocas cosas, que había sido periodista y por sus ideas políticas lo mataron. Con ocasión de estudiar Periodismo en Madrid, decidí comenzar a investigar. Aquello empezó a dar tanto fruto que decidí hacer una tesis doctoral con su biografía. La defendí en febrero de 2016, me calificaron con Sobresaliente Cum Laude y obtuve después el Premio Extraordinario de la Complutense a las mejores tesis doctorales.