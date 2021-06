Merchi Robles: “De mi primer trabajo me despidieron porque hablaba hasta por los codos y atrasaba la faena”

Se acerca hoy a esta sección de entrevistas en tiempo de pandemia una ama de casa a la que conozco hace un puñado de años y es que con toda su familia me une una buena amistad. Me refiero a Merchi Robles, quien se quedó totalmente sorprendida cuando le propuse entrevistarla y aunque tardó bastante en acceder, al final aceptó, creo que empujada por su hijo mayor que la animó y el resultado es el siguiente:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Creo que si todos tomamos conciencia somos sensibles y podemos avanzar será positiva, a día de hoy no es tan tanto, en parte porque en esta vida lo más importante es la salud, y por haber muchas personas que no miran por los demás, circunstancia que desemboca en la mala situación que llevamos viviendo en nuestras carnes desde hace más de un año.

R. – El Portil es todo para mí, es mi sitio favorito me encanta. Allí he criado a mis hijos. Ir a esta zona y ver a mis hijos y mis nietos, eso no está pagado con ná. Todos viven allí, así que ahora voy de okupa a casa de mi hija y mi yerno, que por cierto es mi cuarto hijo, lo quiero como un hijo más.

R. – Seguir siendo buena persona y en un futuro que no me hagan más daño. Quiero ser feliz con mis hijos, mis nietos y con mi chucha SIRI, que es clavaita a mí en todo, pero especialmente que seamos todos felices.

R. – Por supuesto tirarlas y salir a andar con mi SIRI sin mascarilla, aunque más o menos nos hemos acostumbrado, no es lo mismo no poder ver a la gente sonreír. Lo que sí es verdad que las estéticas ese día se van hacer de oro y van a estar saturadas depilando “bigotes” jejejejeje. Que alegría el día que llegue.

P. – Merchi, defínete

R. – Soy 100 x 100 ama de casa, pero tengo una anécdota que te vas a a sorprender y que me siento super orgullosa de ello. Me pasó cuando cumplí 18 años, quería trabajar y me fui a pelar gambas, donde estaba la discoteca Alamenda 9, duré menos que un caramelo en la puerta de un colegio, estuve una semana y mi jefe me echó porque hablaba mucho y atrasaba a las trabajadoras, me dijo “Mercedes eres buena hija, pero hablas por los codos no produces”.

P. – ¿Quieres añadir algo más?

R. – Poco más que añadirte, que me ha encantado que me llamaras para poder participar en tu espacio, es un orgullo ser amiga tuya y lo mas importante, haga frío o calor, ¡¡¡El Portil es lo mejor!!!!!