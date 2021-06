Antonio Gómez Espina: “los recuerdos de mi niñez son de mucha hambre, tristeza, poca alegría y poco porvenir”

No solamente he pasado miedo, es que aún lo tengo. Ten en cuenta que en mi casa, han tenido Covid mi mujer, mi hija, Inma y uno de mis nietos. En mi caso estuve grave por otro motivo, como fue una operación de vesícula biliar que se complicó, y que gracias a Dios estoy bien, pero aunque me hicieron “mil” pruebas del Covid, no daba positivo. En ese momento yo estaba en la segunda planta del Infanta Elena, y mi mujer con el Covid en la tercera, y mi hija y su hijo en casa encerrado por la misma epidemia.

Me preguntas si he tenido miedo, lo he tenido y tanto. Aunque mi mujer, mis hijos y yo estamos vacunados.