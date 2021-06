El PSOE exige a la Junta que las consultas médicas sean presenciales

La responsable de Sanidad del PSOE de Huelva, Susana Rivas, ha pedido hoy al presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, que abra todos los centros de salud de la provincia y las urgencias; y que las consultas médicas sean presenciales. “No se puede aguantar ni un día más sin que la normalidad vuelva a la atención primaria, los ciudadanos tienen que ver a su médico porque la inseguridad crece día a día y el teléfono no da la confianza que da mirar a los ojos”, ha comentado la socialista.

Del mismo modo, Susana Rivas ha pedido que se dé a conocer cuanto antes el plan de refuerzo sanitario de la Costa de Huelva porque, a estas alturas, la temporada estival está prácticamente encima y todavía no se sabe de qué manera se va a atender a toda la población que se va a concentrar en los municipios costeros “para colmo –dice- el Chare de Lepe sigue cerrado y el concierto con el hospital privado no cubre las necesidades, ya que no cuenta con especialistas, pero sí nos está costando el dinero a todos”.

Susana Rivas ha remarcado que “la gente, después de un año de restricciones, está deseando de volver a sus segundas residencias y las personas que quieran disfrutar de nuestro litoral se van a desplazar igualmente para descansar y vivir un verano diferente al anterior, y para hacer eso sin miedos, se necesita saber y sentir que la atención sanitaria está cubierta, que todo va a funcionar”.