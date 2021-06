José Miguel Lopez: “La peluquería masculina ha cambiado mucho en poco tiempo”

A José Miguel López Toro, nuestro protagonista de hoy a esta serie de entrevistas lo conocí hace unos 15 años, cuando comencé a ir a la peluquería que tenía en la calle Tendalera junto a su hermano y Fernando Vélez, que más adelante cambiaron de sede pero al cabo de los años, y una vez rota esa sociedad, José ha vuelto al antiguo local, el cual ha reformado, modernizado y adaptado a los nuevas tendencias de diseño.

López Toro, que nació el día de San José en el año 1975, lleva media vida dedicado a la peluquería masculina, en la actualidad 28 años dedicado a la profesión y muy agradecido a la clientela que se mantiene fiel a su persona. Orgulloso de los dos pilares en su vida como son su mujer y su hijo, de los que recibe un apoyo incondicional

En la última ocasión que fui a que me pusiera en orden los cuatro pelos que me quedan, tuvimos la ocasión de charlar y que los lectores de diariodehuelva.es puedan conocer una mijita más a nuestro protagonista de hoy.

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Pues una situación difícil que ha sacado lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros, mucha gente por desgracia se nos ha ido a causa de la pandemia, nos está costando salir de ella, pero poco a poco volveremos a nuestras vidas como antes.

P. – ¿Crees que habrá más olas de contagio?

R. – Me gustaría pensar que no, creo que el proceso de vacunación y según como avance podremos ver cómo van bajando el número de contagios .

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia?

R. – Creo que habrá un antes y un después de todo esta situación, hay cosas que han venido para quedarse como el uso de mascarillas en zonas cerradas y no estaría mal seguir usándolas, se ha demostrado que el nivel de gripe este año ha bajado con su uso, y en mi caso en particular valorar más las pequeñas cosas, disfrutar de la familia, etc…

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro?

Seguir centrado en hacer lo que más me gusta que es cortar el pelo y continuar luchando en mi negocio, y siempre muy agradecido por el trato y el cariño que día a día recibo de todas las personas que me siguen apoyando en este proyecto.

P. – ¿Qué necesita Huelva y provincia para despegar de una vez por todas?

R. – Creo que las faltas de infraestructuras impiden su avance, temas como el aeropuerto o la alta velocidad frena la llegada de un turismo que a día de hoy se echa en falta debido a toda esta situación que nos ha pillado.

P. – ¿Los clientes son muy exigentes a la hora de cortarse el pelo?

R. – En líneas generales no, aunque como en todos los trabajos el trato con el público no es siempre igual, cada persona tiene su propia personalidad, pero ahí está el buen hacer del peluquero, saberse adaptar al gusto de cada cliente e intentar que salga satisfecho.

P. – ¿Tus clientes son clásicos o se adaptan a las nuevas tendencias?

R. – Me gusta que me hagas esta pregunta, la peluquería masculina ha cambiado mucho en muy poco tiempo, el hombre cuida mucho más su imagen, soy de los que piensan que lo clásico nunca pasará de moda, pero si, muchas personas se han adaptado o piden cortes más modernos, actualizados o, como me ocurre a menudo te llegan con el móvil y te dicen, “quiero un corte como este”, hay un 50% y eso me gusta porque te hace mantenerte siempre preparado y actualizado.

P. – ¿Tus mejores recuerdos de niñez?

R. – Me acuerdo mucho de los fines de semana que pasábamos en familia en el campo, mi padre, que por desgracia se nos fue muy pronto nos inculcó eso valores de unidad familiar que a día de hoy los recuerdo de una manera muy especial.

P. – ¿Tus mejores y peores recuerdos profesionales?

R. – Por suerte puedo echar la mirada atrás y ver con orgullo todos los sitios en los que he estado, me acuerdo mucho de mis inicios, de mi maestro Fernando Vélez, de cómo sin dudarlo ponía su cara para que lo afeitara, son momentos únicos, del tiempo en la academia Shela, de mi año que pasé en El Corte Inglés con Mary Paqui, mi paso por Sevilla con Antonio García Puro, pero sobre todo mi paso por la peluquería familiar Vélez-López, todo ello me ha hecho llegar a lo que soy en la actualidad, desde luego muy orgulloso de mi pasado. No tengo malos recuerdos profesionales.

P. – ¿Cómo valoras la actuación de los políticos en general ante esta situación económica y sanitaria?

R. – Creo que han intentado hacer lo mejor por la ciudadanía, es muy difícil luchar ante una situación que era nueva, no sabíamos nada de esta enfermedad, dentro de sus posibilidades han hecho lo que han podido. Otro asunto es el económico, de eso prefiero no entrar a valorar.

P. – ¿Qué opinas sobre el papel de medios de comunicación y redes sociales en este año de pandemia?

Creo que lo que un principio era una información útil para los que estábamos en casa y no sabíamos muy bien por dónde iban estos derroteros a pasar un bombardeo diario de información que a veces lo que causaba era más miedo en la población.

José, que me has dejado muy bien con el pelado tan veraniego que me has realizado, que te deseo toda clase de éxitos en el futuro y…. cambia de equipo hombre.