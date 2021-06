García Millán: “Exposiciones solares sin protección aumentan el riesgo de sufrir cáncer de piel”

El pasado 23 de mayo se celebró el Día Mundial contra el Melanoma, y desde esta vuestra sección semanal que gentilmente me brinda la dirección de www.diariodehuelva.es y con la finalidad de sensibilizaros y concienciaros a todos vosotras/os mis queridos lectores acerca de este tipo de cáncer de piel, así como divulgar la importancia del diagnóstico precoz de esta enfermedad; hoy hemos querido que nuestra protagonista sea la cirujana plástico María del Mar García Millán.

Ella es licenciada en medicina y cirugía por la Universidad de Sevilla, trabajó como especialista en cirugía plástica, estética y reparadora en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla de 1999 a 2004. A partir de esa fecha y hasta 2010 desarrolló la especialidad en el ámbito privado, teniendo consulta en Huelva, Sevilla y Portugal. Desde entonces y hasta la fecha su trabajo lo desarrolla en nuestra capital, concretamente en el Hospital Juan Ramón Jiménez (en reconstrucciones mamarias) y en su consulta privada en Clínica HLA Los Naranjos (Unidad de la Mujer). Además pertenece a la Junta Directiva de la Sociedad Andaluza de Cirugía Plástica (SACPRE).

Con todo este currículum, estarán conmigo que nuestra protagonista de hoy está perfectamente cualificada para hablarnos del tema que nos ocupa. La conocí hace pocos meses ya que tuve que pasar por quirófano, para que me interviniese por un carcinoma basocelular y desde el primer momento, pude observar que se trataba de una persona muy empática y profesional.

Por ello, le comente la posibilidad de hacerle una entrevista, algo que acepto amablemente. Así que vamos a ello.

– Sé que eres cirujana plástica y que como tal intervienes a muchas personas de melanoma de piel. Ahora que estamos cerca del verano, época en que la piel corre más riesgos, como el cáncer de piel, y pese a la insistencia de profesionales médicos. Cuál es la recomendación para protegernos.

– Aunque suene muy repetitivo, lo primero para una buena protección de nuestra piel es no exponerse al sol entre las 12 y las 18 horas. Si lo hacemos y sobre todo en el horario anteriormente mencionado estar siempre protegidos con protección física (sombrillas, sombreros, camisetas protectoras) y con una crema de protección solar de factor 50. Para la correcta utilización de los protectores hay que entender que ninguna crema protege el 100 por 100 y que si vamos a estar muchas horas expuestos al sol hay que repetir la aplicación cada hora aproximadamente.

– En tu opinión ¿Cuáles serían las señales de alarma para ir al dermatólogo y descartar un posible cáncer de piel?

– Siempre que nuestra piel tenga múltiples nevus (lunares), seamos de piel clara con ojos claros o tengamos antecedentes familiares de cáncer de piel, es muy importante ir una vez al año o como lo estime oportuno en cada caso el dermatólogo. Si observamos nevus de nueva aparición o lesiones de nueva aparición que persisten en el tiempo (3 meses) hay que acudir al especialista. Ante nevus de nueva aparición o nevus de los conocidos que cambia de tamaño, color o provoca algún tipo de molestias (picor, sangrado, inflamación) hay que acudir al dermatólogo.

METER FOTO MELANOMAS

– Qué le podríamos decir a esos jóvenes ávidos de sol que no son conscientes que el moreno de hoy puede ser el cáncer de piel de mañana.

– Que efectivamente es entendible que nos guste estar bronceados, pero siempre tomando las protecciones oportunas. La piel tiene memoria y largas exposiciones solares sin protección durante años aumenta el riesgo de sufrir algún tipo de cáncer de piel.

– ¿Qué población es la que más riesgo corre?

– Las que más expuestas estén al sol por su trabajo al aire libre. También las personas con algún antecedente de cáncer de piel en su familia y personas de piel clara.

– Por otro lado, no es menos cierto que, tomar el sol de forma moderada también tienen múltiples beneficios ¿Dónde está el término medio?

– El sol nos proporciona muchos beneficios para la salud, como la vitamina D fundamental para los huesos, también la luz del sol favorece el estado de ánimo, pero todo esto no está reñido con la protección. Siguiendo las pautas del horario anteriormente mencionado y las medidas de protección expuesta, podemos tomar el sol con las máximas garantías para que nuestra piel no sufra.

– Con la pandemia y el uso de las mascarillas, dirías se han dado menos casos de cáncer de piel.

– No he visto una relación clara al respecto, desconozco si se hará algún estudio sobre este tema, pero en mi práctica clínica no he apreciado ningún descenso en el cáncer de piel relacionado con el uso de mascarillas.

– Someterse a una operación quirúrgica siempre genera respeto. ¿Con la covid se han parado las intervenciones por miedo al quirófano?

– Durante el confinamiento total se suspendieron todas las cirugías no urgentes y de estética. Una vez comenzamos la nueva normalidad, el ritmo de estás cirugías ha seguido su frecuencia habitual. En los quirófanos se toman todas las medidas necesarias y ante grandes cirugías que requieran una anestesia general, se siguen realizando PCRs 48 horas antes de las mimas.

– Cambiando de tema y hablando de tu especialidad ¿Qué diferencia existe, si es que la hay entre un cirujano plástico y uno que se dedica a la estética?

– Hay mucha diferencia. La primera es que para ser cirujana plástica hay que hacer un mir (examen oposición) y 5 años de especialidad. La medicina estética la puede hacer un médico sin título de especialista en cirugía plástica, que se haya formado en este campo mediante máster y cursos, pero la medicina estética no es una especialidad reconocida, actualmente.

– Cuáles son los tratamientos más solicitados por hombres y mujeres?

– Los hombres siguen estando muy por debajo en todo lo referente a la estética que las mujeres. Los hombres se someten sobre todo a cirugías de reducción mamaria por ginecomastia y párpados. Las mujeres cada vez se realizan más cirugías del contorno corporal, tanto de mamas, como de abdomen.

– En cuanto a tratamientos no invasivos (no cirugías), los hombres si han aumentado la demanda, pero todo lo que implique cirugía no provoca tanta aceptación.

– ¿Qué tratamientos son más requeridos de acuerdo con la edad de los pacientes?

-En chicas jóvenes el aumento mamario con prótesis (mamoplastias de aumento)

En mujeres de mediana edad, elevación de mamas y corrección de abdomen ( mastopexia con o sin prótesis y abdominoplastia)

En mujeres de más edad, párpados y reducciones mamarias ( blefaroplastia y mamoplastia de reducción)

– Muchas gracias por prestarme tu tiempo y si quieres añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado, este es el momento. Ahora está en nuestras manos poder difundir y concienciar a la sociedad, y sobre todo ayudar a prevenir cualquier daño en la piel.

– Nada más que añadir, solo agradecerte Félix por hacerme un hueco en este rincón tan especial.