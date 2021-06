Diego de la Villa: “En Caparrós encontramos el líder natural que necesitaba el Recreativo”

Me complace enormemente que se acerque por esta ventana pública el que fuera presidente del Recreativo de Huelva, Diego de la Villa Ortiz, quien me contaba que era ochomesino, y que a la hora de su nacimiento lo dieron por muerto pero que gracias a su madre y una tía, lo sacaron adelante y a sus 85 años de edad sigue hecho todo un chaval y una fuente inagotable de experiencias, anécdotas y vivencias para contar.

Diego a quien le fue concedida la medalla de oro de la REAL Federación Andaluza de Fútbol, nació en plena posguerra y sus primeros estudios los hizo en una escuela primaria para pasar al instituto La Rábida para cursar el bachiller. Licenciado en Ciencias Químicas, trabajó en la Compañía Española Minas de Riotinto y en Riotinto Minera en Huelva. Fue presidente del Recreativo de Huelva, concejal del Psoe en el ayuntamiento capitalino y en la actualidad colabora con “proyecto hombre”

Quedo con nuestro invitado en la calle Marina, nos sentamos en un banco público y comenzamos a charlar de lo divino y lo humano, recordando que ha sido el único presidente del Decano que llegó a tal posición compitiendo en unas elecciones, concretamente con Manolo Muñoz.

A Diego lo conozco hace unos treinta años cuando él llega al Recreativo de Huelva, en principio a una gestora y posteriormente como mandamás del Club Decano.

Persona con las ideas claras, carácter, trabajador, solidario, con don de gentes, alto sentido de la amistad, líder, cordial, conversador, optimismista por naturaleza….

Más de una hora charlando que vamos a resumir en estas preguntas y contestaciones:

Diego, ¿qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Se ha puesto de manifiesto que el mundo es muy pequeño y no estamos preparados para combatir estas situaciones. Espero que esta experiencia nos sirva para el futuro.

¿Crees que durará mucho esta pesadilla de pandemia?

Entiendo que tardaremos dos años en alcanzar una “nueva normalidad”, ya que algunas de las medidas actuales se mantendrán en el tiempo, como por ejemplo distancia entre mesas en bares y restaurantes, mascarillas en locales cerrados….

¿Cómo cambiará la vida tras la pandemia y especialmente en el mundo del fútbol?

En el mundo del fútbol pienso que habrá que reestructurar los estadios, pues no podremos estar tan juntos y probablemente no asistan tantos espectadores

¿Qué proyectos tienes para el futuro y qué haces en la actualidad?

Jajaja. A mi edad no se hacen proyectos a futuro. Vivimos el día a día disfrutando y ayudando a mis nietos e hijos.

¿Te esperabas esta campaña del Recre?

NO. Ni yo, ni creo que nadie

¿Volverías a ser presidente del Recreativo?

No. Mi momento ha pasado y además no soy partidario de las Sociedades Anónimas Deportivas

Si lo fueras ¿cuál sería tu hoja de ruta?

Fácil, como he hecho siempre. Trataría de rodearme de un buen grupo de personas conocedoras de su cometido en el Club.

Pero hace unos días os habéis reunido un grupo de personas, con la idea de entrar a ayudar a la entidad

Eso era una quimera, y como te he dicho antes no soy partidario de las SAD y por tanto no iba a entrar, pero asistí a dicha reunión, pues me parecía bien, que hubiera un grupo de personas dispuestas a trabajar por el Recre sin pedir nada a cambio, pero te insisto, yo no iba a estar.

¿Qué recuerdos guardas de tu etapa en el Recreativo?

Sin lugar a dudas una etapa difícil y a la vez satisfactoria, pues la reacción de los aficionados, empresas y estamentos fue estupenda, ya que todos reaccionaron a favor de ayudar al club a resolver los problemas económicos que teníamos, que realmente era nuestra principal preocupación. En lo deportivo conseguimos más de lo esperado. Dejamos al Club en Segunda División A con una economía saneada.

¿Cuáles fueron las claves para el éxito deportivo?

Todos los jugadores tenían un buen nivel para esa división y un gran interés por salir adelante. Una gran hermandad en lo deportivo, una buena organización, un buen entrenador con planteamientos muy claros. Todos sabíamos, desde la directiva hasta el último aficionado, que cuando el Recre marcaba un gol, ya se había acabado el partido. Las ideas estaban muy, pero que muy claras.

¿Qué significó Joaquín Caparrós?

El míster es un líder natural. En todos los equipos se necesita uno que tire del carro y en mi etapa de presidente fue Joaquín el líder que necesitábamos pues tenía la capacidad y el talante para ser la persona que necesitábamos para pilotar el proyecto deportivo.

¿Fue vital también Rafael Blanco, un puntal importante?

Huelva no le ha agradecido a Rafael lo que ha hecho por el fútbol en nuestra provincia, por eso de ser sevillano, aunque muy atípico pues es más Recreativista que muchos de Huelva. La visión del fútbol no te la puedes ni imaginar, lo mismo que Emilio de la Riva y Julio Peguero. A mi me dejaban sorprendidos, pues aunque yo iba con ellos a ver los partidos, no veía lo mismo. Ellos sabían que jugador tenían las características deportivas y humanas para pertenecer al Recreativo. También decían que en todas las plantillas siempre había que tener algún jugador aunque fuera uno, que pudiera jugar en una categoría inmediata superior y, es verdad.

¿Qué recuerdos guardas de tu etapa como jugador?

Son muy simples, pues como estaba estudiando mi vida estaba centrada en los entrenamientos, los estudios y los viajes inútiles, pues como no existían los cambios, pues viajaba mucho y jugaba muy poco.

¿A qué jugador actual te asemejarías?

Sin lugar a dudas a Nacho el del Real Madrid. Yo no lo hacía mal, no era violento, pero era duro. Para la altura que se llevaba en aquella época no saltaba mal. En fin el fútbol era distinto.

¿Cómo ves el fútbol en la provincia?

Como siempre, con poco arraigo y sobreviviendo con el esfuerzo de “unos pocos”, lo cual tiene para mi un mérito extraordinario.

¿Qué necesita Huelva para despegar de una vez por todas?

Menos críticas y más apoyo a las empresas y emprendedores.

¿Cómo valoras la actuación de los políticos ante esta crisis sanitaria y económica?

A nivel de ayuntamiento creo que están actuando muy bien, con responsabilidad y buscando lo mejor para sus ciudadanos. Por otra parte, a nivel estatal y autonómico, creo que no lo están haciendo bien, pues deciden buscando el rédito político para su partido y no es lo conveniente para paliar esta pandemia.

¿Qué te parece el papel que están jugando los medios de comunicación y redes sociales ante esta pandemia?

De las redes sociales no tengo opinión, pues no las sigo. En cuanto a los medios de comunicación los veo muy condicionados por los que los sostienen económicamente y en muchas ocasiones se les ve el plumero.

Seguimos hablando más tiempo de temas políticos y los consejos que les daba a algunos líderes, pero que no le hicieron caso y se equivocaron, pero no es para desvelar nada. Lo importante es que echamos un buen ratito de charla y nos emplazamos a seguir en otra ocasión, lo cual me apetece, pues Diego es un buen conversador.