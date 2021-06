Cs pide transparencia al Gobierno en la gestión de los fondos europeos

La coordinadora de Ciudadanos (Cs) en Huelva y diputada provincial, María Ponce, ha pedido al Gobierno de Sánchez “transparencia sobre la distribución y asignación de los fondos Next Generation” de la Unión Europea (EU), “en los que se basa buena parte de la recuperación de nuestra tierra tras la dramática crisis económica provocada por la pandemia”.

En concreto, la diputada de la formación liberal se ha referido al proyecto presentado por la consejería naranja de Transformación Económica para la Faja Pirítica Ibérica, localizada en las provincias de Huelva y Sevilla, valorado en 3.100 millones de euros. En una visita a las minas de Río Tinto, María Ponce ha detallado que “esta gran actuación aglutina a una veintena de inversiones industriales y de infraestructuras lideradas por las seis principales empresas que operan en este segmento industrial y se estima que generará 6.800 empleos”.

“Son muchos puestos de trabajo y una oportunidad única para esta comarca, que no podemos dejar pasar”, ha sentenciado la coordinadora naranja, que ha insistido en que “las comunidades autónomas no podemos ir a ciegas con los fondos Next Generation, necesitamos transparencia”. Así, Ponce ha recordado que “Andalucía envió al Gobierno el documento con todos proyectos, incluidos los de los ayuntamientos, las diputaciones y las consejerías, en tiempo y forma” y ha destacado que “la oficina, creada expresamente para su gestión y presidida por el vicepresidente naranja de la Junta, Juan Marín, había calculado que el conjunto de estos proyectos está valorado en 35.000 millones de euros”.

La portavoz de Cs ha abundado en que la mayoría de las actuaciones englobadas en la propuesta para la Faja Pirítica, centradas en el aprovechamiento sostenible de minerales metálicos y en el uso de fuentes de energías limpias, “se encuentran en fases avanzadas de tramitación administrativa, lo que permitirá su implementación a corto plazo y debería ser una ventaja adicional, teniendo en cuenta además que estas actuaciones están impulsadas por empresas multinacionales”. De modo que, ha insistido, “es una oportunidad determinante que debemos aprovechar para impulsar la recuperación económica y del empleo en nuestra provincia”.

Finalmente, María Ponce ha valorado que la Consejería naranja de Transformación Económica haya iniciado la formulación de la Estrategia para una minería sostenible en Andalucía, que establecerá las bases de la política autonómica de apoyo a este sector hasta 2030, con el objetivo de “fortalecer esta industria en toda la cadena de valor, mejorar su competitividad, apoyar la internacionalización de su tejido empresarial o impulsar la investigación de los recursos minerales disponibles”. La estrategia incluirá, ha destacado la diputada, medidas para lograr una sostenibilidad ambiental en las explotaciones a largo plazo y para continuar reforzando la seguridad de la actividad, en lo que ha calificado como “una apuesta inequívoca del Gobierno de Ciudadanos en la Junta por este sector clave en la provincia de Huelva”.