Pruden Navarro: “El modelo económico de Huelva no ha cambiado apenas en los últimos cincuenta años”

P.- ¿Qué crees que necesita Huelva y provincia para que despegue de una vez? R. – Necesita hacer lo que hizo en Bilbao el alcalde Iñaki Azkuna en su momento. Transformó la ciudad en 15 años, conviertiéndola en un destino cultural de primer orden en España. Supo aunar la voluntad de todas las administraciones, de todos los agentes sociales y de todos los grupos políticos. Me da pena la clase de políticos que nos gobiernan en todas las administraciones. No miran por el bien común de la sociedad y sus ciudadanos. No están todos a una para sacar proyectos importantes. No nos echan cuenta ni desde Sevilla ni desde Madrid. La política actual es matemática, la matemática de los votos y de los sueldos. Los ciudadanos contamos poco o nada. Huelva necesita un revulsivo, comenzando por las infraestructuras. Nos quitaron el tren de la costa que iba a Ayamonte, la línea a Zafra está de pena y la línea a Sevilla un auténtico desastre. En poco tiempo, los aviones no harán trayectos cortos. Se hará todo en tren. La alta velocidad es imprescindible para el desarrollo de Huelva y provincia. La vía rápida a la Sierra es fundamental la acaben cuento antes. Los accesos a las playas desde la autovía necesitan también que se hagan más amplios y rápidos. Y la S-40, que nos facilitaría los accesos a Cádiz, Málaga y Madrid está parada. Los túneles proyectados no llegan ni se les esperan. El modelo económico de Huelva no ha cambiado apenas en los últimos cincuenta años. Hay un sector que ha mejorado mucho, que es la agricultura intensiva y la industria agroalimentaria. Hay actualmente una generación de agricultores y empresarios muy preparados que han revolucionado el sector. Se deben eliminar el uso de abonos químicos que contaminan acuíferos y nuestra Costa, perjudicando la pesca del litoral. Y creo que habría que parar de poner más tierra en regadío. Tenemos que pensar qué pasará en el futuro si hay un periodo importante se sequía. La agricultura y ganadería extensiva, sin embargo va a peor. Cada vez hay menos explotaciones. Esta provincia que tiene de bosque y dehesa una gran parte de su territorio, debería de fomentar el desarrollo sostenible y el cuidado de los mismos. Los incendios van a más. Los propietarios de esas explotaciones no reciben ayudas para los trabajos silvícolas necesarios, no se fomentan las explotaciones ganaderas extensivas, no hay un plan de turismo rural que ayude a los pueblos pequeños y a dichas explotaciones. En Huelva no es todo playa.

Otro sector que no ha evolucionado en su esencia es el turismo. Se han construido en primera línea de playas muchísimos apartamentos turísticos. Para mi gusto demasiados, porque se han cargado muchas playas vírgenes. Hemos hipotecado la costa para beneficio de promotores inmobiliarios, que cayeron la mayoría en la crisis del 2008. Sin embargo no ha sabido el sector romper con la estacionalidad. El turismo en Huelva se sigue desarrollando en los meses de verano, como en los años 60. Tenemos el Algarve a un paso y no hemos aprendido nada sobre turismo de invierno. Y la culpa no es sólo de no tener aeropuerto. El de Faro está a una hora de Huelva….