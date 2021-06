Carlos Lamorena: “Tengo grandes de recuerdos de Huelva y me gustaría volver”

Hacía muchísimo tiempo que no tenía contacto con Carlos Lamorena, pero hace unos días, por eso del destino, tuve la oportunidad de reencontrarme con él a través de una información en las redes sociales y la verdad es que me dio mucha alegría, no en vano tengo muy buenos recuerdos suyos de su etapa en Ayamonte, donde compartimos muchísimos momentos, tanto en temas futbolísticos, carnavaleros y obviamente periodísticos.Carlos trabajaba en Antena 3 radio, en el equipo de José María García y todos los domingos de fútbol en el estadio municipal, más tarde Colombino, coincidíamos en las cabinas de radio pues la suya estaba pegada a la de RNE, donde Miki Rodríguez y yo informábamos de lo que acontecía en el estadio. Era la época de Espárrago y más tarde de Manolo Cardo en el banquillo albiazul. Incluso un día, Grande, lateral derecho del Recre, de un balonazo rompió el cristal de la cabina de Carlos que le produjo unos cortes y tuvo que ser atendido por el doctor y mientras tanto me tuve que hacer cargo de una conexión de su emisora.

En definitiva, que manteníamos una buena amistad. De ese Carlos me queda la imagen de un tipo simpático, cordial, optimista, buen compañero, listo, sabiendo de fútbol lo más grande, solidario, empático líder, vamos, muy buena persona.

Más tarde cambió de población y con el paso del tiempo se fue perdiendo contacto aunque no la amistad y los buenos recuerdos. Carlos hizo del fútbol su vida, su trabajo, teniendo que reseñar que es entrenador de fútbol, Director Deportivo titulado R.F.E.F. Especialista Universitario de Directores Deportivos.

Lamorena nació en Ceuta, estudió en el Colegio de los Agustinos y una vez finalizado el Preu inició Ciencias Económicas en la Facultad de Málaga. Cursaba el segundo año y ante la escasez de medios que provocaba en su familia el estar estudiando lejos de ellos, se presentó a unas Oposiciones al Banco Exterior de España, que las sacó adelante y su primer destino fue Ayamonte, donde me dice que allí tuvo la oportunidad de compaginar el trabajo con la Radio y que al desaparecer A-3 Radio, comenzó su etapa como dirigente deportivo en el Ayamonte C.F. de la mano de Juan Manuel Franco, grandísima persona, que le marcó por su “buen hacer”.

Al relatarme sus vivencias en la ciudad del Guadiana, dice: “allí coincidí con Isabelo Ramirez, un entrenador muy peculiar por su forma de entender el fútbol y como reaccionaba en el banquillo por algún lance adverso en el terreno de juego, pero luego, en las distancias cortas, se mostraba como una persona sencilla, de buen corazón y sabiendo lo que quería. Algunos decían que era problemático, no se los discuto pero para mi solo lo era con los que no trabajaban. A los dos siempre les estaré muy agradecido, cada uno en su faceta, por lo mucho que aprendí de ellos, de Juan Manuel el saber estar y su poder de convicción y de Isabelo no olvidaré nunca lo del “cuchillo entre los dientes” frase con un gran significado.

Después de jugar una fase de ascenso a Segunda B, teniendo como entrenador a Manolo Espina (buen profesional y mejor persona), en uno de los frecuentes viajes que yo hacía a Ceuta, por aquel entonces, para ver a mi madre, coincidí con el Presidente de la A.D. Ceuta y surgió la posibilidad de trabajar para el equipo de mi Ciudad. Cinco fueron los años que estuve allí hasta que en 2003 el Algeciras C.F. me brindó la oportunidad de llevar la Secretaría Técnica con Ascenso a Segunda A incluido.En 2008 tras una breve estancia en el Murallas de Ceuta en Tercera División surgió la posibilidad de trabajar en Los Barrios, después Torredonjimeno y ya en 2012 comencé lo que yo he llamado mi aventura por Marruecos, años repartidos entre Clubs como el Kenifra, Tanger y la puesta en marcha y funcionamiento de la Academia de fútbol en Berkane.

A principios de la pasada temporada 2020-21 fue el Alhaurín de la Torre C.F. el que requirió mis servicios ofreciéndome la plaza de Director General y Deportivo. El equipo venía de una nefasta andadura por el Grupo 9 de la Tercera División, ocupaban la última posición en la Tabla y no descendieron a División de Honor por motivo de la Pandemia y esta última temporada, creo que algo habremos hecho bien, hemos jugado la segunda fase de Ascenso a Segunda B.

En fin ya conocen un poquito más a nuestro invitado de hoy a, esta serie de entrevistas en tiempo de pandemia. Y vamos a entrar en faena y que los lectores de diariodehuelva.es sepan de las opiniones de Carlos.

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – He de confesar que, en muchos momentos, he sentido miedo por lo inaudito de la situación que nos ha cogido a todos en “fuera de juego”. A los políticos por no preveer. A los técnicos por la falta de medios y al pueblo llano por no estar preparados, mentalizados ni educados para digerirlo. Ha habido un tanto por ciento de personas que se concienciaron en su momento y han respetado las restrinciones, pero otros han sido unos irresponsables y creo yo que, algunos, hasta que no lo han sentido en sus carnes o en su entorno, no se han dado cuenta de la gravedad del problema.

P.- ¿Crees que habrá más olas de contagio?

R. – Me preocupan muy muchos las variantes y las mutaciones del virus, pero espero que con las vacunas se contenga y ya inmunizada la totalidad de la población, la incidencia sea mínima como cualquier otra epidemia y no pandemia como ésta.

P.- ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo en el mundo del fútbol?

R. – La vida en todas sus facetas no cambiará es que ya ha cambiado, nos encontramos ante un gravísimo problema, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también desde otros como el de las relaciones sociales, laborales y económicas y en concreto para el mundo del fútbol es una auténtica catástrofe porque a la hora de confeccionar unos presupuestos es imposible cubrirlos con los ingresos que se puedan obtener por medio de subvenciones, sponsors, publicidad, socios, abonados y lo que aficionados en general paguen en taquilla.

Pero dejando a un lado lo material, lo más grave, es ver las gradas sin los aficionados que quieren disfrutar con su equipo y esos futbolistas que echan

de menos el aliento de sus seguidores.

P.- ¿Qué recuerdos guardas de Huelva, Ayamonte y de A-3 Radio?

Muchos y casi todos buenos. Si empiezo por lo malo, el encierro de los jugadores del Recreativo en los vestuarios del viejo Colombino, la desaparición de A-3 y las muerte de Pepe Rivera, Santiago Cotán y Eduardo Fernandez Jurado a los que me unía una gran amistad, compartiendo muchos y variados motivos, futbol, periodismo y con Eduardo, Semana Santa y Rocío.

Si hablo de lo bueno, lo primero y más importante el nacimiento de Carlos, mi primer hijo, onubense por los cuatro costados.

Me precio y llevo con orgullo, el haber sido la voz del Colombino, tanto en 1ª como en 2ª División, para el Carrusel de José María García en A-3, por cierto, una de las tardes tuve la mala suerte que un balonazo reventara la cristalera de mi cabina y ante la imposibilidad, por las heridas que recibí, de continuar con la narración fuiste tú, José Luis, el que cogiste el micrófono y le explicaste la situación a García.

Recuerdo, con muchísima nostalgia, los Trofeos Colombinos que narré, participando activamente en los actos que se programaban y lo más importante, el Centenario que tuve la gran suerte de vivir.

Carnavales, Rocio, Semana Santa etc. cubrieron una buena etapa de mi vida con Pregones, Presentaciones y transmisiones en todos esos eventos.

Pero lo más importante de mi estancia en A-3 fue el haber estado rodeado de grandísimos profesionales, bellísimas personas: Rafael Dominguez, Antonio Gomez Espina, Pepe Cecilia (Godovi), Teresa Alonso etc. a los que siempre les tendré muchísimo cariño.

P.- ¿Sigues la actualidad de los equipos de esta tierra?

R. – Dicen que la distancia es el olvido, pero ese no es mi caso, porque siempre me he interesado por el acontecer tanto del Recre como del Ayamonte, San Roque, Cartaya, Isla Cristina, etc..

Quiero aprovechar este momento para felicitar por mantener la categoría al Atlético Onubense y por sus respectivos ascensos al San Roque a 2ª B, al Cartaya a 3ª y al Ayamonte a División de Honor, lamentando el descenso de La Palma.

P.- ¿Qué te ha parecido la Temporada del Recreativo?

R. – Nunca podía imaginar que el Recreativismo pudiera llegar a vivir una situación como la actual y siendo el refranero español tan amplio me podría referir a alguno de ellos como: “Quien mal anda, mal acaba”. El que siembra vientos, recoge tempestades” y sin

ser refrán “Crónica de una muerte anunciada”.

Pero hay que ser positivos siempre y pensar que después de la tempestad viene la calma y ahora que se ha tocado fondo, es el momento de poner en

marcha un proyecto que ilusione, otra vez, a una afición muy quemada de tantos fracasos uno detrás de otro.

Si nos preguntamos ¿Se puede conseguir y que no sea una hermosa estrella fugaz que se apague en el

camino?. He de contestar que con una seria Organización, una buena Planificación y un grupo humano cualificado (gente de fútbol), se puede llegar al objetivo fijado.

Si pretendemos que Huelva vuelva a ser considerada una tierra con gran arraigo futbolístico, es fundamental, por el bien del Recre, la creación de una Comisión Deportiva y su puesta en funcionamiento, sea la primera premisa para llevar a buen puerto el proyecto y convertirse en el nexo de unión entre todos y en ella, se han de exponer, discutir y aprobar, si procede, los temas que puedan surgir. El Director Deportivo sería el encargado de dirigir y moderar las reuniones, que se celebrarían como mínimo dos veces al mes.

A la hora de elegir el entrenador lo primordial es que sea un gran conocedor del Grupo X y tener ese ADN Recreativista que le haga ser el Lider del vestuario, aportando cuatro o cinco jugadores de su total confianza (Esto también lo aprendí de Isabelo y de Manolo Espina). El entrenador debe exponerle (para su búsqueda) al Director Deportivo las características de los jugadores que necesita o quiere, para

confeccionar su sistema de juego.

P.- ¿Cómo es que después de empezar a trabajar dentro de la estructura del Ayamonte, no volviste a hacerlo en ningún otro Club de la provincia?

R. – Estando ejerciendo en el Ayamonte C.F. tuve una muy mala situación en lo personal, mi divorcio. No me sentía a gusto, estaba descentrado y al iniciar las negociaciones con el Ceuta vi la válvula de escape de mis problemas. Era consciente de lo mucho que dejaba atrás y me la jugué, teniendo la fortuna de conocer allí a Rocío, mi actual mujer. Me volví a casar y dos son los hijos que tenemos: Alvaro con 23 años y Gonzalo con 8.

Nunca tuve ninguna negociación directa con otro equipo onubense, comentarios muchos, recuerdo que muy superficiales por medio de una tercera persona con el Recreativo a raíz de mi paso por la Liga del Fútbol Profesional.

P.- ¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces en la actualidad?

R. – Mi futuro, de momento, sigue ligado al Alhaurín de La Torre C.F. y continuar el proyecto, con gran éxito, que puse en marcha a principios de la temporada recién finalizada, pero si surgiera algo que me ilusionara habría que estudiarlo ya que tengo libertad total de decisión y aunque existen conversaciones con otros equipos como Estepona, Ceuta y alguno en Marruecos no me duelen prendas al decir que me gustaría acabar mi vida deportiva en Huelva.

Carlos, que me ha encantado echar este ratito de charla contigo, reencontramos, rememorar tiempos pasados y desde luego te deseo toda clase de éxitos y que se cumplan tus proyectos y tus deseos

Un abrazo grande amigo