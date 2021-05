Hernández Albarracín : “Dejé de ser candidato por estorbar a los fines del máximo dirigente provincial del partido”

¿Para cuando un libro con tus memorias como alcalde puntaumbrieño?

Te informo, que ya lo tengo terminado, editado y depositado sendos ejemplares, en los Archivos y Biblioteca del Ayuntamiento de Punta Umbría.

¿Dónde fuiste mejor, como jugador de fútbol o de dominó?

Eres muy sagaz al hacerme esta pregunta y trabajo me cuesta contestarte. No quiero causarte dolor, pero observo en la pregunta un tufillo de envidia sana porque, seguro estoy, te hubiera gustado jugar al fútbol como yo, y eso es muy difícil. No te olvides dónde nací y en dónde empecé a jugar al fútbol. Nosotros, los de Punta Umbría somos

auténticos cariocas y transmitimos mucho arte con el balón, tanto es así, que cuando llegué a Huelva se creían los chavales que yo venía de las playas de Copacabana.

En cuanto a mi sapiencia en el juego del dominó es diferente, aquí hay que tener una escuela y haber estado observando primero, y jugando después, con los grandes maestros. De aquí viene mi sapiencia en este deporte. Aprendí a jugar en mi barrio de las Colonias entre grandes jugadores. Si lo que pretendes es enfrentarte conmigo, no lo hagas, aunque eso sí, algo aprenderías. Para aliviarte, se me ocurre que te podrías venir conmigo un día de pesca, si no tienes miedo o te mareas, para luego, por la tarde, si te apetece, echar una partida de dominó.

Pepe, me ha encantado este rato que hemos echado de charla, y como habrás observado no te he interrumpido en ningún momento. Ahora si, he de decirte que me acuerdo de unos fandangos de Paco Toronjo, para calificar tu forma de definirte como jugador de fútbol y dominó, pero acepto la propuesta de día de pesca y partida de dominó. Tendría como compañero a Isabelo Ramírez y tu búscate a Félix Pérez, por ejemplo.