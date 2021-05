Iago Bouzón: “Tengo la sensación desde hace años que la gente que va al Recre en lugar de servir al club va a servirse de él”

El protagonista que se asoma esta semana a esta vuestra sección ‘Rincón Choquero’ que gentilmente nos brinda la dirección de Diario de Huelva es un gallego nacido en el pueblo pontevedrés de La Redondela y que desde niño tenía claro que quería ser futbolista. Y vaya si lo logró, pues a los 16 años su sueño se hacía realidad al debutar en Primera División con el Celta. Un hecho que le sirvió para ser internacional en las categorías inferiores de la Selección Española, logrando el subcampeonato del mundo juvenil en 2003, teniendo como compañeros entre otros Juanfran y Andrés Iniesta.

Con este palmarés deportivo no fue difícil triunfar en la Primera Española, aunque también quiso probar en el extranjero. De hecho marchó hasta Chipre, donde jugó durante dos temporadas en el Omonia Nicosia, ganando la Copa y la Supercopa. Con todas estas pistas ya sabrán mis queridos lectores más futboleros que me estoy refiriendo a Iago Bouzón Amoedo, el que fuese jugador del Real Club Recreativo de Huelva durante cinco temporadas.

Lo conocí a su llegada a Huelva, allá en 2005 y desde el primer momento percibí que pese a su juventud, era un buen profesional y que llegaba al decano con hambre de triunfar. Y en lo personal siempre me demostró ser un chico muy educado, respetuoso y empático.

Para saber que ha sido de su vida desde que colgó sus botas y cómo ve a la distancia todo lo que está aconteciendo en la entidad albiazul, me ponía en contacto hace unos días para proponerle una entrevista. Cosa que con suma amabilidad acepto de momento, así que vamos a ello.

Lo primero que te tengo que preguntar que es de Iago Bouzón desde que colgó las botas, y si sigue vinculado al fútbol.

Durante mis últimos años de carrera fui formándome en diferentes ámbitos relacionados con el fútbol con la intención de una vez que colgase las botas poder seguir relacionado con el fútbol. así que me saqué mi título como director deportivo en la RFEF y los 3 niveles de entrenador con gente cómo Raúl, Xavi, Xabi Alonso o Víctor Valdés, además de un máster en dirección y gestión de empresas deportivas.

Una vez finalizada mi carrera en ayuda de mi socio que también es jugador, creamos una empresa especializada en servicios y asesoramiento tanto para clubes cómo para futbolistas en la que ayudamos a clubes de forma externa a organizar y estructurar sus entidades para sacar el mayor rendimiento además de gestionar la carrera de diferentes futbolistas.

Comenzaste muy joven en el fútbol. Con 16 años debutaste en primera con el equipo de tu tierra y hasta al final de tu carrera deportiva has pasado por varios Clubes ¿De cuál guardas tu mejor y peor recuerdo y porque?

Al final esos recuerdos van muy relacionados con los éxitos deportivos así que aunque en todos los sitios me he sentido muy querido hay dos sitios que guardo un cariño especial. Córdoba y Huelva donde pasé 5 años maravillosos.

Hablando del Recre y por aquello que es la entidad en la que más temporadas jugaste ¿Cómo recuerdas tu estancia en Huelva y sobre todo el ascenso a Primera con Marcelino?

Pues guardo mucho cariño de esa época ya que era muy joven y pude vivir los años más importantes en la historia del club. Marcelino confió en mi cuando tenía 20 años y me ayudó mucho a seguir creciendo.

Por cierto, hace 11 años que dejaste Huelva ¿has vuelto a venir y mantienes relación con alguien del club y con algún compañero de la época?

Sí que he vuelto y varias veces ya que sigo conservando mi vivienda en la capital onubense. Mi relación con Huelva es especial y sigo manteniendo amistad con gente de esa bendita tierra y con compañeros con los que coincidí en el club.

Continuando con el Decano, supongo que seguirás aunque sea a la distancia al equipo ¿Que opinión tienes de todo lo que tristemente está aconteciendo?

Es difícil opinar desde fuera y saber realmente que es lo que ha sucedido para llegar a este punto, pero sí que tengo la sensación desde hace años que la gente que va al Recre en lugar de servir al club, van a servirse de él.

Creo que el Recre necesita gente realmente preparada y que sea responsable para gestionar las diferentes parcelas del club y si son de Huelva o recreativistas mucho mejor. Pero lo importante es que no usen al Recre para intereses personales.

Sé que eres titulado nacional, ¿si te llamase el Recre para entrenarlo vendrías?

Yo al Recre nunca le voy a poder decir que no a ayudarle, no sé en qué condición ni para qué pero el decano me lo ha dado todo y estoy convencido que algún día me tocará devolverle un poco de tanto como me dio. Aunque ahora mismo estoy centrado en otras parcelas que no son las de entrenador.

Si así fuese qué tipo de plantilla conformarías, sabedor de que competirá en la quinta categoría.

Eso dependería de muchos factores que sin conocer el club desde dentro no se puede contestar a esta pregunta. Pero si tengo clara una condición indispensable para ponerse la camiseta del Recre y es que tienen que ser muy conscientes de que están defendiendo al Decano del fútbol Español y eso es una responsabilidad que no permite dar menos que el 100 x100 que uno tiene.

Cambiando de tema ¿cómo estás viviendo estos tiempos de coronavirus?

Son tiempos de incertidumbre en general y que nos ponen a prueba cómo sociedad pero los momentos críticos siempre son momentos de oportunidades y de cambios así que hay que estar preparado y no lamentarse.

¿Ves los estadios con público la próxima temporada?

Si creo que va a haber público, de hecho he podido vivir hace pocas fechas los playoff de ascenso a Segunda en directo y había bastante gente en las gradas.

Muchas gracias por prestarme tu tiempo, ¿te gustaría añadir algo más que durante la entrevista no te haya preguntado?

Sólo añadir que los onubenses me enseñasteis a no bajar los brazos y luchar hasta el final además de valorar las cosas que esa tierra tiene. Toca remangarse y unirse para volver a llevar al Recre a donde se merece y aunque esté lejos aquí tenéis uno de los vuestros para empujar con todo.