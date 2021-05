Más de un 30% de la población onubense es fumadora

El objetivo no es otro que recordar que el gesto de fumar, no solo no está de moda, sino que genera importantes problemas en el organismo.

Desde el Hospital Infanta Elena han querido recordar la importancia de esta decisión, sobre todo en época de pandemia, ya que se ha demostrado que los fumadores tienen una mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad severa con Covid-19 que los no fumadores. Ante esta situación, se hace más necesario que nunca romper con el tabaco y apostar por la salud de uno mismo y por la de su entorno más cercano, que sufre en gran medida el daño como fumadores pasivos.