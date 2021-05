Jesús Lepe y José Calso de ‘Lenaná’: “El maldito virus ha puesto en jaque el sector nupcial”

La covid ha castigado a distintos sectores en todo el mundo, especialmente al de los eventos, incluyendo las bodas. Ahora que toda la sociedad vuelve, eso sí, a paso lento a retornar a sus rutinas, las parejas comprometidas y los profesionales de las bodas se van adaptando a la nueva normalidad.

Y para conocer de primera mano la realidad de la situación, esta semana nos hemos venido hasta la céntrica y emblemática calle las Bocas de nuestra capital, concretamente hasta la prestigiosa tienda de Novia, Fiesta y complementos Lenaná, para entrevistar a Jesús Lepe Mora y a José Calso Velásquez, un matrimonio que además son socios y regentan el citado establecimiento.

A ambos les conocí a través de mi hija Noemí, ya que los negocios están ubicados en la misma calle y desde el primer momento me percate que además de grandes profesionales, eran empáticos, luchadores, emprendedores y sobre todo `güena gente´.Y para que ustedes mis queridos lectores de esta sección los conozcan un poco más, nos pusimos en contactos con ellos para saber de su día a día y de sus nuevos proyectos. Eso sí, como cada cual tiene su parcela, y las redes sociales y la comunicación las lleva José, fue él quien gentilmente nos atendió. Así que vamos al lío.

– En 2020 se han pospuesto muchísimas bodas. Supongo que estas cancelaciones habrán supuesto al sector nupcial y a vosotros en particular bastantes pérdidas.

– Todo el sector nupcial se ha visto afectado por esta pandemia y nosotros como productores de venta de trajes de madrinas, fiesta y sobre todo novias, no hemos sido ajenos a la crisis, tanto que las ventas han ido a la baja

– El transformar las bodas convencionales en celebraciones íntimas implica un número más reducido de invitados, lo que me hace suponer que también habréis notado una bajada en la venta de vestidos y trajes de fiestas e invitadas.

– Me reitero Félix en lo dicho anteriormente, las dificultades que han supuesto celebrar bodas por el maldito virus, han puesto en jaque este tipo de establecimiento. Y en las pocas bodas que se han celebrado hemos apreciado que la invitadas han venido buscando un vestido más económico y versátil, para utilizar en cualquier otra ocasión. Por este motivo, hemos tenido que cambiar el chip y adaptarnos a la nueva situación.

– No sé si la crisis también ha influido a la hora de invertir por parte de las novias a la hora de elegir su vestido de novia.

– La verdad que la crisis y las limitaciones de aforo, han hecho que las bodas sean más íntimas, algo que nos ha perjudicado. Ya que muchas novias se han decantado por modelos más sencillos y económicos, pero no es menos cierto que, también `haberlas haylas´ que no reparan en gastos, para quizás el día más especial de sus vidas.

– Y en el caso de las tiendas especializadas como soy vosotros ¿Cómo habéis sobrevivido y que clase de ayudas habéis tenido por parte del Gobierno Central y Autonómico?

– Ayudas pocas e insuficientes, alguna por parte del Ayuntamiento y de la Junta Andalucía, que obviamente no han servido para paliar los gastos de nóminas, cotizaciones de los trabajadores, pagos de alquiler del local, luz, agua e impuestos. Si es cierto que, nos acogimos a uno de los prestamos ICO para autónomos que al menos nos ha servido para amortiguar los efectos de la pandemia. Pero, no podemos olvidar que nos hemos endeudado en un crédito que tenemos que amortizar.

– Entiendo y siguiendo en clave de crisis, el efecto coronavirus ha hecho que se hayan aplazado muchas bodas. ¿Qué han hecho los diseñadores, mantener la mismas colecciones o han sacado nuevas tendencias?

– La mayoría y especialmente en el sector fiesta no han creado nada nuevo. Pues al igual que todo hijo de vecino, han visto mermadas sus ventas por lo que han decidido no invertir en tejidos y diseños, aunque si han sacado alguna colección cápsula para intentar vender algo. Si es cierto, que los modistos afamados como Rosa Clará que vendemos nosotros sí han sacado nueva colección que nosotros tenemos en tienda vigente.

– Yo tengo entendido, no sé si estoy en lo cierto que un vestido no se cobra hasta que no se entrega. ¿Esto os ha supuesto muchos perjuicios? pues entiendo que vosotros habréis tenido que pagar a los diseñadores

– Eso es correcto, se da una señal a la entrada y la clienta tiene la posibilidad de ir pagándolo poco a poco hasta la fecha de entrega o a la recogida del mismo. Pero en este tiempo de pandemia y con el agua al cuello, nos hemos visto en la obligación de pedir la totalidad del importe, porque también así nos lo exigían nuestros proveedores a los que hemos pedido ese traje en especial para nuestra novia y que nos han enviado y que está a la espera del evento en nuestra tienda.

– ¿Esto ha creado perjuicios? Bueno, se han creado todo tipo de situaciones diferentes, hay quien han entendido nuestra posición y lo han abonado a la fecha prevista, la gran mayoría. Pero, también hemos tenido otras que no lo han entendido o bien que la crisis les ha afectado y ahí, hemos sido empáticos.

– Cambiando de tercio, en el caso vuestro en particular al estar casado y al trabajar los dos juntos ¿cómo habéis llevado la crisis y el confinamiento?

– Trabajar con tu pareja en el mismo sitio no es sencillo, pero en nuestro caso y aunque parezca increíble lo llevamos magníficamente. Ya son doce años juntos durante 24 horas y bueno….también tenemos como cualquier pareja, nuestros más y nuestros menos, pero en general muy bien. Y en lo laboral nos compenetramos a la perfección.

– Aunque te diré en primicia para tus queridos lectores que ahora nos daremos una tregua y no estaremos tantas horas juntos, ya que nos hemos embarcado en un nuevo proyecto, se trata de una nueva tienda de ropa infantil que abrirá sus puertas el próximo 2 de junio. .Se llama ´Siete Colores´ una franquicia de ropa infantil para niñas/os de 0 a 12 años, toda fabricada y diseñada en España de puro algodón y que estará ubicada en la calle José Nogales 9 de nuestra capital. Y lo mejor a precios muy asequibles.

– Pero todo en la vida no es eterno y parece que 2021 las bodas afortunadamente se reactivan. La relajación de las medidas y la flexibilización de limitaciones parece que aportan un halo de esperanza ¿qué opinión tenéis?

– Ese halo de esperanza que dices pensábamos que llegaría con el nuevo año, pero la verdad que no fue así. Ahora con el fin de del estado de alarma, parece que las novias se han reactivado y van pensando ya en su boda, aunque de momento tan solo se acercan a mira, pero aun con timidez. Esperemos que con la vacunación todo mejore y que esto empiece a repuntar que falta hace.

– Las bodas que no se han podido celebrar en 2020 no han sido canceladas sino pospuestas. Esto supone que esta temporada las perspectivas de negocio deben de ser buena, pues se juntas las bodas aplazadas con las de 2021.

– Lo que hemos notado que esas novias que pospusieron sus bodas, tras el final del estado de alarma han decidido no esperar más y celebrarla. Incluso la están adelantando a los meses de julio y agosto. Esto para nosotros no conlleva ningún beneficio, más bien al contrario, ya que ahora tenemos que contratar más modistas y echar más horas para coger los arreglos necesarios y que vayan perfectas.

– Muchas gracias por prestarme vuestro tiempo, ¿os gustaría añadir algo más que durante la entrevista no os haya preguntado?

– Nada más, agradecerte que hayas tenido la deferencia de acordarte de nosotros y hacer un hueco en este tu rincón tan especial. Muchas gracias Félix.