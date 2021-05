Onuba: “Me duele el corazón es nuestro nuevo trabajo discográfico”

Siempre es de lo más agradable tener un ratito de charla con buenos amigos, como es el caso de Enrique Pérez, Miguel Recio y Juanito Márquez, o lo que es lo mismo, el grupo Onuba, quienes han dado a conocer hace unos días su nuevo single que lleva por titulo “Me duele el corazón” y cuyo autor de letra y música es Tato Ramírez. Este tema, formará parte de su álbum discográfico que verá la luz pública a principios del próximo mes de noviembre.

Con ellos tres hemos charlado un ratito para conocer sus impresiones y este es el resultado.

¿Enrique, que habéis hecho durante este año de pandemia?

Comernos las uñas y aguantar el tirón que tanto está afectando al mundo entero, pero tenemos fe y esperanza que con la vacuna, se vaya normalizando la situación y podamos hacer lo que más nos gusta, que es cantar, estar en los escenarios y presentar nuestro nuevo disco a todos los seguidores de Onuba

¿Juan, como es el nuevo trabajo de Onuba?

Tiene diez cortes, diez temas muy interesantes. Tres de ellos rumbas y canción y los siete restantes son sevillanas, a lo que le canta Onuba, al amor y al desamor, como no podía ser de otra manera al Rocío y también unas muy bonitas dedicadas a Sevilla.

Miguel, habéis vuelto a que os componga Tato Ramírez, ¿qué significa para ustedes este autor?

Pues imagínate, Tato es quien creó nuestro estilo hace ya más de 25 años y el que esté con nosotros es siempre un orgullo, aunque también es cierto que hemos tenido otros autores que nos han compuesto y muy contentos con ellos igualmente.

¿Enrique que esperáis de este año?

Que se normalice la situación, aunque sea un poquito y que para final de año con la productora nuestra, podamos promocionar todo el disco completo y que sea uno de los primeros trabajos que salgan al mercado de cara a la próxima temporada.

Creo que entre octubre y noviembre estaremos a tope y podamos presentar el disco en el Gran Teatro de Huelva, para toda nuestra gente.

¿Juan, habrá para el año que viene Rocío?

Es la ilusión de todo rociero y de toda Huelva y si seguimos progresando con las vacunas y en verano hay vacunadas ya más del 50% de la población, tal y como nos están prometiendo, lo mismo tendremos una oportunidad, aunque yo no quiero hacerme ilusiones todavia, aunque por otro lado creo que la virgen del Rocío nos va ayudar para que podamos peregrinar dentro de un año hasta la, aldea. Si bien es cierto que al ser una romería tan multitudinaria, que sé yo.

¿Miguel, que recuerdos guardas de este más de cuarto siglo encima de los escenarios?

Ufff, muchísimos, la gran mayoría imborrables, pero te voy a contar uno del que no se me olvida. Fue en México, y está relacionado con Lucerito, una actriz y cantante que ha grabado muchas series de televisión con Luis Miguel. Una noche, después de nuestra actuación en una sala, nos invitó Miguel, el padre de ella a una fiesta, donde estaba previsto acudiera también Luis Miguel, pero no llegó. Pero la verdad es que esa velada queda para el recuerdo, teniendo que reseñar que Lucerito en México es tan importante como él.

También te diré que están en mi memoria grandes momentos vividos en la aldea almonteña, con sensaciones y emociones ante la Blanca Paloma, lo mismo que con nuestra patrona la Virgen de la Cinta. Y que puedo decir del cariño que nos tienen nuestros seguidores, y el respeto de la profesión, que es muy valorado por nosotros y que nos han hecho vivir momentos inolvidables.

¿Enrique cuáles son los temas que más representan para ustedes en vuestra carrera profesional?

Esto es como cuando tienes unos pocos de hijos, ¿por cual te vas a decidir?. A nosotros nos gusta mucho todo lo que hacemos, pero bien es verdad que han habido algunos temas que han marcado nuestra trayectoria. El tema de Bodegones (no me esperes esta noche madre “alevantada”) se grabó en el año 88, en nuestro segundo disco, y todos sabemos que en cualquier sitio que actuemos nos piden que lo cantemos, es como el tema estandarte de Onuba, pero bien es cierto, que nosotros aparte de rocieros somos cofrades y hay una creación de la que estamos muy orgullosos y que igualmente nos piden siempre, es el dedicado a Esperanza e Inspiración. Un tema que nos hizo Tato Ramirez de nuestra hermandad de la Semana Santa de Huelva. Y por supuesto los fandangos también del mismo autor, que le cantamos todos los años al salir de la Catedral en Septiembre, a la Virgen de la Cinta, lo llevamos muy dentro. En definitiva, muy orgullosos de todas las creaciones que tenemos

Enrique, Miguel, Juan, que siempre es de lo más agradable echar un ratito de charla con ustedes. Que os deseo toda clase de éxitos y que os quiero ver en los escenarios más pronto que tarde.

Se os quiere.