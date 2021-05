Miguel Márquez: “Isla Cristina es un pueblo emprendedor, apegado a sus tradiciones y acogedor del forastero”

Miguel nació en Isla Cristina en el año 60, época del baby boom; estudió en casi todos los colegios de la antigua Higuerita, algunos inexistentes actualmente, como El Miramar, La Ermita o la antigua Cofradía. Tras pasar por el Instituto Mirabent, se fue voluntario a

A nuestro invitado de hoy lo conocí en el año 1975, al llegar a vivir a Isla Cristina, cuando fui a trabajar a la imprenta de Miguel Vázquez, me refiero a Miguel Márquez Félix, hijo de Miguel Márquez, compañero de trabajo y gran amigo, que me ayudó a mi integración en la sociedad isleña. Está claro que a nuestro protagonista, lo que mismo que a su hermano Diego, le tengo un gran cariño, pues los conozco desde que eran unos ‘jovenzuelos’.

Cuando me pongo en contacto para echar un ratito de charla y realizar esta entrevista, le resulta curioso que lo llamara para este menester, pero accede, como no podía ser de otra manera y nos ponemos manos a la obra.

Actualmente disfruto de mi pre-jubilación y mi único proyecto es llevar una vida tranquila, poder tomarme una cerveza a mediodía en cualquier bar de mi pueblo y con cualquiera, leer los muchos libros que aún me quedan, escribir algo de vez en cuando y acabar mis días en paz junto a mi familia. No ambiciono más.

¿Cómo definirías a Isla Cristina?

Es un pueblo de contrastes, donde el bien y el mal luchan cada día por sobrevivir. Si bien de un tiempo a esta parte ha visto frenado su crecimiento, es un pueblo emprendedor, apegado a sus tradiciones, acogedor del forastero, y aunque hay muchas cosas que mejorar ponemos siempre en valor lo bueno que tenemos.

¿Crees que en el 2022 se podrán celebrar los carnavales con normalidad?

Creo y espero que sí. Los isleños lo necesitamos y, salvo fuerza mayor, seguro que ponemos toda nuestra carne en el asador. La imaginación, el colorido, el arte en general, van muy unidos a la idiosincrasia del isleño.

¿Entiendes a los antitaurinos?

Si, la libertad está en entender y respetar a los que no piensan como tú. De hecho a mi no me gusta la Fiesta pero no tengo nada en contra de los taurinos.

¿Cuáles son tus mejores recuerdos profesionales?

Por mi trabajo he estado en diversos lugares de España y del extranjero y de todas esas etapas guardo un entrañable recuerdo, empezando por la época de mi Servicio Militar en Constantina. De todos esos lugares he ido tomando lo mejor para mi que han servido tanto para mi crecimiento personal como profesional. Siempre digo que la vida es un continuo aprendizaje.

¿Qué recuerdos guardas de tu niñez?

Eran tiempos tranquilos, en los que podías jugar sin peligro en cualquier parte y a cualquier hora, utilizando mucha la imaginación y sin tantos recursos electrónicos como ahora. Estamos robotizando a los niños y en cierto modo, robándoles una infancia que absolutamente nada tiene que ver con la que tuvimos en los sesenta y setenta.