Antonio H. Bocanegra: “Las fiestas fueron, son y serán absolutamente necesarias en nuestras vidas”

Es uno de los mejores relaciones públicas que conozco, y es nuestro entrevistado de hoy, me refiero a Antonio Hernández Bocanegra, quien me empieza contando su currículum de tal manera:

Nací en Huelva el 29 de julio de 1960 y tras terminar mis estudios de Mercantil y Finanzas empecé mi vida profesional en la Corporación Financiera Hispamer – Banco Hispano Americano en 1981 donde me inicié como Apoderado – Jefe de Administración para pasar a la Dirección en 1985 permaneciendo hasta 1997, fecha en la salgo para hacerme cargo de la apertura y dirección en Huelva, así como de las relaciones internacionales con Portugal, de Banco Espirito Santo – Sucursal en España. En 2011 abandono BES y entro como socio mayoritario y gerente en Siga y HBocanegra – Asesores/Gestores donde continúo en la actualidad junto a mis diez compañeros. Como hobbies tengo varios pero a resaltar el deporte en general. El fútbol (estuve en los escalafones inferiores del Recre con quien jugué la primera liga nacional de juveniles), el tenis (como sabes estuve en el RCR Tenis Huelva durante diez años como vicepresidente y presidente hasta el año 2000) y el padel, disciplina que practico actualmente.

Antonio al que conozco hace más de 30 años es persona muy cordial, simpático, sociable, observador, más de Huelva que un choco, optimista por naturaleza, solidario, buen conversador y desde luego muy buena gente.

Con la amabilidad que le caracteriza, cuando lo llamo para que los lectores de diariodehuelva.es puedan conocer sus puntos de vista fundamentalmente sobre la pandemia, accede y este es el resultado de un ratito de charla de lo más amena.

P.- ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R.- Como en todo el mundo se trata de una situación sin precedentes en muchas décadas, increíble en una época de avances en todos los terrenos y que está haciendo mucho daño más allá de las muertes que se está cobrando.

P.- Con tantas olas de contagios, ¿cuándo crees acabará la pandemia?

R.- No lo saben los expertos, así que yo menos aún, pero como dicen algunos, este virus ha venido para quedarse, por lo que tenemos que conseguir dominarlo a través de las vacunas.

P.- ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia?

R.- Hablar de después me parece tarde, deberíamos de hablar de cómo y cuánto está incidiendo ya, y no me refiero a las consecuencias físicas y en las aproximadamente 100.000 muertes que ha ocasionado ya solo en España. Vamos ya tarde en tratar los trastornos psíquicos/psicológicos que está provocando y en este aspecto no solo no se está haciendo nada, sino que nadie habla de ello.

P.- ¿Has pasado miedo en algún momento?

R.- No. miedo no, pero le tengo muchísimo respeto, de hecho ya he tenido que pasar por dos pruebas de covid por contactos directos, afortunadamente con resultados negativos. No creo que el miedo sea buen compañero de viaje para nada, pero sí el respeto y la responsabilidad. Quien no lo entienda no tiene más que ver las noticias y las imágenes de las consecuencias en los contagiados, especialmente los que terminan en UCI son demoledoras.

P.- ¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces en la actualidad?

R.- Actualmente, y desde hace 10 años estoy como socio-gerente de Siga y HBocanegra-asesores y gestores, con un magnífico equipo de 10 personas, además de continuar como asesor externo de banco santander, sector en el que me incorporé hace ya 40 años. no pienso en el futuro, las crisis me han enseñado a que hay que vivir el presente, eso sí, con proyectos pero a corto plazo ya ya tengo mis 60 años de edad.

P.- ¿Qué has echado de menos en estos 15 meses que llevamos pandémica?

R.- No soy de viajar y sin embargo que verdad es que si te “prohíben” algo es lo que te gustaría hacer pero lo que realmente he echado de menos, sobre todo en el confinamiento, era “la calle”, los bares y restaurante, los amigos, la vida social. . . en definitiva, “la libertad”, pero también ha tenido, como todo en la vida, su parte positiva, haber podido pensar, reflexionar y valorar “todo” en su justa medida.

P.- ¿Qué opinas de las vacunas?

R.- Absolutamente necesarias e imprescindibles para poder convivir con este virus, sin entrar en la polémica de cuál es mejor que otra y en el problema de suministros, comercialización y programas de vacunación porque mucho me temo que toda la problemática suscitada viene de la politización del asunto.

P.- ¿Qué necesita Huelva para despegar de una vez?

R.- Nuestra Huelva se quedó atrás hace ya mucho tiempo. Hace 30/40 años teníamos mejor comercio, pesca, minería. . . incluso mejor hostelería. Hoy no queda más que la macroeconomía de la agricultura gracias a los frutos rojos en particular y éstos a su vez, por el microclina que tenemos. . . ¿por qué? posiblemente porque nunca le dimos solución a las comunicaciones. No podemos olvidarnos de que… ¡por Huelva no se pasa para ir a ningún sitio, a Huelva hay que venir!

P.- ¿Qué se siente después de 2 años sin salidas procesionales en Semana Santa, Rocio, Colombinas….?

R.- Evidentemente nostalgia, resignación y mucha tristeza. Las fiestas fueron, son y serán absolutamente necesarias en nuestras vidas, no tenemos más que dar un repaso a la historia y encontraremos como las fiestas están presentes desde siempre. ¡volverán! pero ahora toca tener paciencia y mucha, mucha responsabilidad.

P.- ¿Qué papel crees están jugando medio de comunicación y redes sociales?

R.- En esta pandemia, muy buen papel el de la comunicación “independiente”, malo por el de la comunicación “dependiente” y pondría en “cuarentena” la información de las redes sociales.

P.- ¿Cuáles son los mejores y peores recuerdos de tu vida profesional?

R.- Tengo muy buenos recuerdos profesionales y muy pocos malos, es más, de los malos ni me acuerdo pero el peor sin duda fue la consecuencia de la quiebra de lheman brothers. . . de los buenos, mi incorporación a Hispamer con 21 años, nombramiento como director con 25 años o la apertura de Banco Espirito Santo con 37 años también como director y como no, mi incorporación al despacho profesional que hoy día lidero.

P.- Cómo valoras la actuación de los políticos en general ante esta crisis económica y económica?

R.- Me temo que a algunos de los que puedan leer este punto no les guste pero es mi opinión. En general pienso que los políticos de nuestro país son unos mediocres y me ha sido fácil a estas alturas llegar a esta conclusión, ya que si fueran buenos gestores no estarían en política, estarían en empresas privadas que es donde se gana dinero y aquí todo el mundo trabaja por dinero. hace tiempo que me dejó de valer eso que dicen de estar al servicio del ciudadano y no, no voy a hablar de corrupción.

P. – Por cierto ¿qué te parece el fin del estado de alarma y de las restricciones?

R.- Pues que Dios nos coja confesados.

Me parece la mayor demostración de irresponsabilidad de un gobierno (y no estoy afiliado a ningún partido), que no hace más que torpear en un asunto que les ha superado y todo por no dejar el asunto en manos de quienes entienden de ello, pero el protagonismo, el ego personal y la soberbia del poder les está pudiendo. Lo dicho, ¡que Dios nos coja confesados!

Antonio ha sido una gozada echar este ratito de charla contigo. Que nos veamos pronto tomando una cervecita, que Dios reparta suerte y que todo nos vaya bien