Antonio Ramos “Pipo”: “Es hora de olvidarnos de algunos complejos y dejar de compararnos con nadie”

A nuestro entrevistado de hoy lo conocí hace unos años cuando desembarcó como concejal de deportes en el ayuntamiento de Huelva, y puedo asegurar que hubo una gran sintonía desde el minuto uno entre nosotros, me estoy refiriendo a Antonio Ramos Villarán (PIPO), que en ese momento me comentó que era un fiel seguidor de La Tertulia Recreativista, aunque aún no he logrado que venga a plató por lo menos un día, pero todo se andará.

Nacido en Huelva el 31 de enero de 1972, de padre capitalino y madre de Rociana del Condado, se crió en el barrio de Isla Chica, en la calle Chaparral, y con el estadio Colombino a 300 metros. Casado con Pilar, tiene una hija Lola y un hijo, Antonio.

Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Huelva en 1996, ha trabajado como personal de Administración de la Universidad de Huelva durante más de 8 años en dos etapas diferentes y Técnico en la Fundación Andalucía Emprende durante 9 años (trabajo que desarrolla en la actualidad) durante tres etapas diferentes.

Dentro de su trayectoria política ha sido

– Coordinador Provincial de la Agencia Andaluza del Voluntariado.

– Delegado Provincial de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía.

– Coordinador General de la Presidencia en la Diputación Provincial de Huelva con Petronila Guerrero como Presidenta.

– Concejal en la oposición del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva.

– Concejal de Presidencia, Deportes y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Huelva con Gabriel Cruz como Alcalde. Reseñando que es el mayor honor que como político pudo tener. Ser concejal de su ciudad es la alegría mayor que se llevó de sus años en política

– Jefe de Gabinete del Secretario General del PSOE en Huelva, Javier Barrero López, manifestando lo siguiente: “Tuve la suerte de trabajar durante años con él que, en mi opinión, ha sido el mejor político que ha tenido esta provincia, al menos desde que tengo memoria. Para mí fue y será mi maestro y referente político y personal”

Aparte Pipo ha sido:

– Presidente del Consejo de Alumnos y Representantes de la Universidad de Huelva (CARUH) en los primeros años de nuestra Universidad donde coincidió con compañeros suyos como Mario Jiménez, Michael Dumois o Felipe Arias

– Hermano Fundador de la Hermandad de la Fe en Viaplana y costalero durante 10 años.

– Fundador de la Asociación de Antiguos Alumnos 3 de marzo junto con el querido Antonio Jose Redondo (Piguy)

No hizo la “mili” y estuvo haciendo la prestación social en ONDA PUNTA RADIO donde se enamoró del periodismo y de la radio.

– Actor en “La Jaula Teatro” con el actual Concejal de Cultura Dani Mantero

– Socio número 1701 del Real Club Recreativo de Huelva pero siguiéndolo desde los 5 años

– Y mil cosas más… pero dejémoslo aquí, con esto ya se habrán dado cuenta que estamos ante todo un gran tipo, que además es cordial, solidario, con alto sentido de la amistad, optimista por naturaleza, trabajador, observador, y por encima de todo muy buena persona y al que personalmente le tengo un gran afecto.

Cuando me pongo en contacto con Pipo para realizar esta entrevista, accede del tirón y el resultado de nuestro rato de charla es el siguiente:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Desgraciadamente estamos en plena crisis, pero no sólo la obvia crisis sanitaria, sino una crisis social, política y económica.

Hace unos meses leíamos que saldríamos más fuertes como sociedad después de la pandemia y a mí se me viene una frase a la cabeza “Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil”.

¿Qué quiero decir? Que, o salimos todos juntos de esta situación o las consecuencias de dejar a algunos por detrás nos perseguirán muchos años.

Es la hora de la solidaridad, el compromiso, la defensa del medio ambiente y la unión entre todos. Ojalá lo entendamos así.

P. – ¿Con tantas olas de contagios, cuándo crees acabará la pandemia?

R.- Sinceramente no lo sé pero lo que sí sé es que el virus no ha desaparecido tras el fin del estado de alarma. ¿Es necesario que nos multen o que nos prohíban ciertas cosas para que asumamos nuestra responsabilidad como individuos?

Sabemos cómo reducir los contagios, así que sigamos con las precauciones necesarias hasta que las vacunas y los avances en los tratamientos hagan que esta pandemia pase a los libros de historia.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia?

R. – En el día a día tendremos cambios. La mascarilla, la higiene de manos, la manera de saludarnos o de viajar, la utilización de las tecnologías… hay cosas que han venido para quedarse y acabaremos normalizándolas.

A corto y medio plazo espero que después de la pandemia se valore como se merece la sanidad pública y se la defienda dotándola de más medios; a la educación pública que se está debilitando; a los trabajadores que en los peores momentos estaban “dando la cara” mientras muchos estábamos en casa aislados, el cuidado al medio ambiente y además, espero y deseo que la división y polarización que estamos sufriendo descienda, al menos, porque desgraciadamente no creo que desaparezca.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Yo tengo que reconocer que he sido un privilegiado durante la pandemia. Miedo no he pasado, pero preocupación y angustia sí, por todo el sufrimiento, la soledad y la inquietud que palpabas a tu alrededor.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces en la actualidad?

En cuanto volvamos a la “normalidad” lo primero que voy a hacer es viajar. Es mi terapia para desconectar y descansar. Conocer nuevos lugares, nuevas personas, costumbres diferentes y manera de ver la vida distinta, me estimula y me ilusiona y cómo no, volver a las buenas viejas costumbres con los amigos y la familia. Mientras tanto seguiremos leyendo, viendo series e intentando cuidarnos, que de esa manera también cuidamos a los que nos rodean.

P. – ¿Qué es lo que has echado de menos en estos 15 meses que llevamos pandémicos?

R. – Muchas cosas. Por supuesto ver más y sin tanta distancia a familia y amigos; viajar; nuestras tradiciones; los abrazos y poder patearme las calles tranquilamente.

P. – ¿Qué opinas de las vacunas?

R. – Imprescindibles. Tenemos que estar contentos y poner en valor que se hayan conseguido en un tiempo tan corto.

Por supuesto deseando que me toque ponérmela y, aunque es difícil que yo me enfade, muy enfadado cuando leo, escucho o veo a negacionistas decir según qué cosas sobres ellas.

Me parece muy preocupante los bulos y mentiras que se han difundido y se difunden sobre las vacunas, ya que creo que es una actitud muy peligrosa no sólo para ellos mismos, sino para la salud de todos siendo una postura muy insolidaria.

P. – ¿Qué necesita Huelva para despegar de una vez?

R. – Muchas cosas pero en mi opinión, la principal y por donde debemos empezar es por nuestra mentalidad y cómo nos vemos a nosotros mismos.

Debemos por un lado unirnos, ser generosos y aplazar nuestros desacuerdos para trabajar en lo que tenemos en común. Cuando Huelva quiere algo lo consigue, pero tenemos que estar unidos y la creación de la Universidad o que el Recre no haya desaparecido, son dos ejemplos.

Por otro lado, es hora de olvidarnos de algunos complejos y dejar de compararnos con nadie.mTodos sabemos lo que es Huelva en gastronomía; en productos agrícolas, ganaderos y pequeros; en medio ambiente; en clima; en historia… Nuestro potencial es infinito y llega-remos donde queramos llegar, si creemos que podemos hacerlo; y yo, lo creo.

Y por último, olvidar la envidia. Yo no le tengo envidia a ningún otro lugar y no hace falta que nadie de fuera me ataque para reivindicar a Huelva, su riqueza y su legado. El futuro debemos protagonizarlos los onubenses y para eso unión, orgullo y confianza en nosotros que somos mejores de lo que queremos reconocer.

P. – ¿Qué se siente después de la temporada del Recre esta campaña?

R. – Tristeza. Mucha tristeza. Se han unido muchos factores para que nuestro Recre haya llegado a esta situación y es muy doloroso para todos. Sinceramente yo no me esperaba este resultado cuando conocí el equipo en septiembre. Es más, creo firmemente que si no hubiera existido la pandemia, con nosotros en el Colombino, los resultados hubieran sido distintos. Pero este verano volveré a la taquilla a renovar mi abono y volveré a sufrir cada domingo y mientras el Recre exista sé que muchos estaremos a su lado.

P. – ¿Qué papel crees que están jugando medio de comunicación y redes sociales en esta pandemia?

R. – Los medios de comunicación hacen una gran labor de difusión e información y están en una situación muy difícil por la transición del papel al mundo digital y el descenso brutal de los ingresos, por lo que hay que reconocer su labor y la labor de todos los profesionales.

Pero también debemos reconocer que a veces se tratan temas con una ligereza preocupante y se confunde la información con la opinión y esa confusión empobrece la labor informativa.

Las RRSS a mí no paran de sorprenderme. Como cualquier otro instrumento dependiendo de lo que hagas con él, sus consecuencias son positivas o negativas. Muchas veces me pregunto si algunas de las cosas que leo, serían capaz de decirlas sus autores en una reunión de trabajo, tomando algo con los amigos o en la cena de Navidad, por poner algunos ejemplos. A veces no le damos importancia a cosas que decimos, que pueden afectar a personas.

Y, por favor, no podemos creernos todo lo que leemos en las Redes. Analicemos lo que leemos y no dejemos que nos manipulen y creo que cada crítica que hacemos debemos acompañarla con una propuesta. Es muy fácil quejarse de todo o pensar que los problemas se solucionan fácilmente, sin hacer propuestas de mejora. ¿No estás de acuerdo con algo? Genial ¿Cómo lo harías tú? Critica construyendo, destruir es muy fácil.

P. – ¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos de niñez?

R. – Te diría dos buenos recuerdos:

– Las tardes de domingo en mi barrio, isla chica, con las calles llenas de coches y los ale-daños del estadio lleno de gente, yendo de la mano de mi padre a ver el Recre.

– Y por otro lado, esos largos veranos de la niñez, en mi caso en Mazagón,

sintiéndote libre, jugando al fútbol y volviendo a casa al anochecer, con el olor a jazmín y dama de noche.

Los peores siempre vienen unidos a la muerte de mis seres queridos, especialmente la de mi abuelo Antonio Ramos.

P. – ¿Cómo valoras la actuación de los políticos en general ante esta crisis económica y económica?

R. – Tendría que separar áreas para hacer una valoración justa, pero lo que más critico es la falta de unidad, consenso y diálogo que ha habido.

No todo debe valer en política, aunque parece que en estos tiempos se ha olvidado esa norma no escrita. Utilizar la pandemia para debilitar a tu contrario o para recalcar tus logros, me da bastante vergüenza, cuando cada día nos encontrábamos con un numero escalofriante de muertos.

Me hubiera gustado una unidad de acción como ha sucedido en Portugal o en Alemania y eso es culpa de nuestros representantes.

Pero ojo, los políticos son producto de la sociedad que representan. En democracia, cada sociedad tiene los políticos que se merece porque son elegidos por y de entre esa misma sociedad.

P. – ¿Te apetece decir algo más?

R. – Hagamos un esfuerzo todos por entender al que no piensa como nosotros. Intentemos “ponernos en sus zapatos”, intentemos ser empáticos. No nos cansemos de hablar y debatir y no olvidemos que de esta crisis o salimos todos o nadie saldrá bien. No dejemos a nadie atrás y no sembremos el odio y la división entre los ciudadanos.

La felicidad individual, que en el fondo es el objetivo de todos, es muy difícil conseguirla si nos olvidamos de la felicidad colectiva.

Amigo Antonio, me ha encantado las reflexiones que has hecho, que no descarto llevarte cualquier día a nuestra Tertulia Recreativista, que me alegro mucho de tenerte entre las personas que aprecio y recibe un abrazo grande.