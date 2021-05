Jesús Prada: “Con las vacunas no hay debate, hay que vacunarse sí o sí”

Nacido en Huelva en 1.965. Casado con Eva con la que tiene dos hijas, Ana y Cinta. Acude al nombre de Jesús Prada Sierra y es nuestro invitado a esta entrevista en tiempo de pandemia.

A Jesús lo conocí en Huelva Motor, concesionario Seat en Huelva y desde el primer momento hubo buena sintonía entre nosotros, que seguimos manteniendo, y si antes nuestro punto de encuentro era en torno al mundo del motor, ahora coincido con él habitualmente en los alrededores de la iglesia donde se rinde culto a los titulares de la hermandad del Calvario, y es que nuestro protagonista de hoy es su hermano mayor desde el 2019.

Sus primeros pasos profesionales fueron en gestorías entre 1985 y 1987. Desde 1988 hasta 2019 desempeñó distintas tareas en Huelva Motor, SEAT Motor España y VGRS. Sus funciones comprendieron desde responsable de logística, pasando por jefe de ventas y responsable de concesión. Ahora está vinculado al mundo inmobiliario y de la construcción.

Jesús, al que es fácil verlo con un puro en la boca, es persona muy cordial, de buen comer, sociable, risueño, alegre, observador, alto sentido de la amistad, solidario, capillita, optimista… En definitiva muy buena gente.

Cuando me pongo en contacto con él para realizar la entrevista lo veo receptivo por lo que nos ponemos a charlar un poco de todo lo que va surgiendo y el resultado es el suguiente:

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Pues que es una situación delicada e incierta. En primer lugar la pandemia se ha llevado por delante miles de vidas, que para mí es la principal pérdida, con todo el dolor y sufrimiento que ello conlleva. Después está la vertiente económica, puesto que no sabemos a ciencia cierta los efectos que

conllevara y el tiempo que tardaremos en recuperar el ritmo de crecimiento y generación de empleo previos a la pandemia. Y por último, me preocupa el desempeño del estamento político, pues salvo en contadas excepciones, creo que no está a la altura de las circunstancias. La tormenta perfecta en definitiva.

¿Cuándo crees que acabará la pandemia?

No me atrevo a poner una fecha. Espero y rezo a diario para que acabe cuanto antes.

¿Cambiará la vida después de la pandemia?

Pues evidentemente hay cosas que con la pandemia han llegado para quedarse. El teletrabajo, el uso de las mascarillas, las vacunaciones periódicas, etc, son conceptos que se harán más habituales y habrá que convivir con ellas. En cierto modo, algunas de nuestras rutinas puede que cambien para siempre. Si eso significa más seguridad, bienvenido sea.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Miedo no, pero sí preocupación y más que por mí, por mi familia y amigos. El miedo es un mal compañero para gestionar situaciones complicadas. En

los peores momentos de la pandemia me limite a seguir las directrices de las autoridades pero sin entrar en pánico.

¿Qué proyectos tienes para el futuro y qué estás haciendo ahora?

Pues ahora estoy trabajando como director comercial para una empresa que tiene su actividad diversificada en varios terrenos, como el turismo, la

construcción, etc. ¿Para el futuro? Pues seguir trabajando para que la empresa genere riqueza y empleo. Y cuando toque, jubilarme y disfrutar de mi familia, amigos y aficiones.

¿Qué has echado de menos en estos meses?

Abrazar a mis amigos y la Semana Santa.

¿Qué opinas de las vacunas?

Pues que no hay debate. Hay que vacunarse sí o sí. No entiendo muy bien cómo no se puede estar de acuerdo con las vacunas. Este tema del no a las vacunas, me suena a conspiranoia del tipo de que es mentira que el hombre llegó a la luna o que Elvis vive y vive en Huelva.

¿Qué necesita Huelva para despegar de una vez?

Necesita que los políticos dejen de tratarnos como a idiotas. Estoy cansado ya no de las promesas, sino de que la oposición critique la inacción de los

gobiernos y una vez que estos llegan al poder, se olvidan de lo que ellos mismos reclamaron. Es un bucle demencial y creo que se permiten hacerlo porque nos quedamos callados. De esto que digo hay decenas de ejemplos, pero sin ir más lejos: Nacional 435, AVE, aeropuerto, mini-estación de trenes, CEUS, iluminación del puente de Corrales, etc…. Es descorazonador.

¿Qué se siente después de dos años sin cofradías en la calle?

Pues tristeza, puesto que para los que somos cofrades la Semana Santa es el culmen de un año de trabajo, pero una tristeza contenida. Recuerdo que el Lunes Santo del año 2020, estaba en casa confinado y muy apesadumbrado por no poder disfrutar de mi cofradía. En un momento determinado, en un informativo de tv salieron unas imágenes de un hospital y en el mismo, enfermos boca abajo en las UCIs. Aquello me hizo pensar y poner en perspectiva la situación. Espero que en 2022, podamos disfrutar de la Semana Santa en plenitud.

¿Qué papel están jugando los medios y rrss?

Yo sumaría en la pregunta a la tecnología, y a mi juicio han constituido un papel fundamental y esencial. Y esto se explica haciéndonos la siguiente

pregunta: si la pandemia hubiera sido en, pongamos 1988, ¿cómo lo hubiéramos vivido?

Creo que se contesta sola. Los medios y rrss han sido el hilo que nos ha comunicado con el exterior en los peores momentos de la pandemia, han sido oxígeno.

¿Los mejores y peores recuerdos de tu vida profesional cuáles son?

Muchos momentos buenos, sería imposible enumerarlos. De los malos, que también hubo, prefiero no acordarme.

¿Cómo valoras la actuación de los políticos en general durante la crisis?

Lo dije antes, desastroso, paupérrimo, indigno, me faltan adjetivos. No solo la gestión de la crisis ha sido del más bajo nivel, sino que encima se han

manoseado a los muertos y contagiados como arma arrojadiza. Me ha parecido un espectáculo de muy baja catadura moral.

¿Qué te gustaría añadir para finalizar esta entrevista?

Finalmente, me gustaría decir que no tengo la menor duda que saldremos de ésta, pero no esperen mucho de los políticos, saldremos gracias a nuestro trabajo, esfuerzo, compromiso y solidaridad.

Saldremos de ésta, seguro.

Nada amigo Jesús, que me ha encantado echar este ratito de charla contigo, que cuando vaya a Constantina, te traeré morcilla de papas, que me alegro verte feliz e ilusionado y que sigas disfrutando de la vida.