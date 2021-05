José Luis Mora: “es necesario salir a las calles a reivindicar, como se hizo para que la Universidad sea hoy una realidad”

Al protagonista de la entrevista de hoy lo he conocido hace relativamente muy poco tiempo, aunque tenemos muchísimos amigos en común, y la verdad es que desde que nos sentamos en la terraza del Bar Los Maestres y nos vimos por vez primera en “directo” hubo una buena sintonía y ahora a través de las redes sociales o WhatsApp estamos en contacto y tengo que decir que ha sido todo placer descubrir a José Luis Mora Camacho, quien me habla de su abuelo, Salvador Mora Castillo con mucha pasión, contándome que trajo los azulejos desde Córdoba en un carro con caballos para la fachada de uno de los edificios emblemáticos de Huelva, la “Casa de los Calvos”, en la esquina Pérez Carasa y Miguel Redondo.

Además también construyó el Cuartel de la Guardia Civil de Mazagón y parte del Regimiento Granada 34 de Huelva, y de El Picacho, etc.

También quiero recordar que nuestro invitado de hoy es hijo de Paco Mora ” El Cacu” un defensa central de los que le harían falta hoy a Recreativo y que militó en El Titán en los años 40. Aparte de ser un empresario con mucha visión empresarial, siendo pionero en traer a Huelva el papel pintado, los frisos o los televisores en color por citar algunos ejemplos

Pero volvamos a nuestro protagonista de hoy, José Luis es un trabajador nato, que ha currado en una tienda familiar de Mercería y Modas llamada Rocío, además como representante de Bisutería en ZOC, y en Argenpunt donde hacía las provincias de Cádiz, Sevilla, Córdoba y Huelva y actualmente desde 1.988 como propietario en La Bodeguilla.

José Luis es persona cordial, amable, solidario, respetuoso, melomano, optimista por naturaleza, amigo de lujo, empático, recreativista por los cuatro costados, servicial, en definitiva, muy buena gente, quien conoció a María que es de Aljaraque en 1.981 y se dieron el “sí quiero” en 1.996, fijando su residencia en dicha población desde entonces y por tanto se siente también aljaraqueño. Tiene 2 hijos, Roberto y Rodrigo de 16 y 19 años.

Cuando me pongo en contacto con mi tocayo para charlar un ratito con él y que los lectores de diariodehuelva.es conozcan sus puntos de vista especialmente sobre la pandemia que sufrimos desde hace más de un año, acepta encantado y el empezamos por saber la opinión de José Luis sobre la situación que estamos viviendo en la actualidad.

“Es una situación muy difícil para toda la sociedad , sobre todo para los más pequeños y personas mayores Es mucha la desinformación existente actualmente respecto a este tema e incluso los medios de comunicación especializados no se llegan a poner de acuerdo en lo que realmente está pasando y así se crea más confusión en la sociedad. Las explicaciones e informaciones que nos llegan tanto de los responsables políticos como de los científicos y virólogos especializados en Covid que están más preparados a nivel mundial no son claras de entender. Todo esto unido nos ha llevado a la confusión general de una población en la que no sabemos bien a que atenernos. Pienso que detrás de todo esto hay un claro interés económico y personal de unos pocos a nivel mundial y a los que poco o nada le importamos. Algunos están haciendo negocio de la pandemia y eso me parece una situación lamentable, indecente e inhumana”.

¿Cómo crees cambiará la vida tras la pandemia?

Sería arriesgado el poder dar una opinión al respecto a día de hoy, y además sabiendo que la pandemia aún no ha acabado, pero que habrá un antes y un después eso está muy claro, ya nos está afectando y bastante. Lo más importante son las pérdidas irreparables

de los familiares y de nuestras personas queridas. Son muchas las personas a las que les ha cambiado su situación laboral, muchas de ellas perdiendo su trabajo, empresa o negocio autónomo lo cual es dramático para muchas economías familiares. Poco a poco iremos volviendo a la normalidad y a nuestra forma de vida habitual, el tiempo lo cura casi todo y saldremos adelante. La pandemia nos cambió la vida para siempre en muchas cosas y costará volver a nuestra forma de vida pasada.

¿Has pasado miedo en algún momento?

El miedo yo diría que nace y actúa sobre todo ante los peligros que desconocemos, no controlamos o por experiencias traumáticas y situaciones por las que nunca antes habíamos pasado. Una situación de pandemia a nivel mundial que hasta ahora se ha llevado la vida de muchas personas, algunas de ellas muy cercanas a nosotros y teniendo cerca a personas de riesgo para mí el miedo si existe y además es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo.

¿Qué proyectos tiene cara al futuro profesional y personalmente y qué haces en la actualidad?

Ahora mismo sería el seguir manteniendo la línea marcada hace muchos años y que me afecte la situación actual lo menos posible. En la actualidad regento un negocio familiar, “La Bodeguilla”, que creó mi padre Paco Mora y mi madre Loli Camacho en el año 1.979, donde ayudábamos mi hermano Paco y yo. Empecé a trabajar desde los 15 años, y desde el año 1.988 la regento con la ayuda de mi mujer María y mis dos hijos Roberto y Rodrigo.

¿Qué has echado de menos en este año y pico que llevamos de pandemia?

El no poder tener contacto físico con las personas que quieres, no poder ni siquiera ir a verlas, el no poder reunirte con los amigos, la Semana Santa, las Ferias, la Romería de Aljaraque de mi Virgen de Los Remedios, el no poder viajar….

¿Qué le falta a Huelva para despegar de una vez por todas?

Quizás unos representantes políticos que miren más por los intereses de Huelva que por los suyos propios y que seamos nosotros también más exigentes a la hora de pedir unas comunicaciones dignas con las demás provincias. Si es necesario salir también a las calles como hacen otras provincias y que así lo consiguieron. Recuerdo que así se logró que llegara la Universidad a la ciudad.

¿Qué es lo que más te ha dolido en estos meses?

La desinformación y las contradicciones existentes desde el primer momento y las faltas o mal reparto de ayudas a personas muy necesitadas.

¿Qué opinión tienes del papel que están jugando los medios de comunicación y las redes sociales?

Depende del medio dicen una cosa u otra, yo pienso que cuanto más informado estés será mejor para sacar tus propias conclusiones. Hay noticias que si no fuesen por las redes nunca nos habría llegado y también han servido para comunicarnos con otras personas e incluso para hacer nuevos conocidos.

Cuéntanos como es “La Bodeguilla” tu negocio en la calle José Fariñas, el corazón de la Isla Chica

Estamos al servicio de nuestros clientes desde el año 1.979 y especializados en Vinos y Vinagres del Condado de Huelva, hay gran variedad entre otros mostos, listan, finos, manzanillas, blancos, soleras, olorosos, mistela, moscatel, vermút, naranja, Pedro Ximénez, tintos Pitarra, Ribera del Duero, Rioja, etc. Disponemos también de Aceitunas en casi todas sus variedades y de encurtidos, especias, caracoles y cabrillas, miel de la Sierra de Huelva, sal y mojama de Isla Cristina, aceites de Oleodiel, Olipaterna y Candón y todos al mismo precio que en el molino además de otros productos de alimentación, siendo su origen mayoritariamente de la provincia de Huelva. Nos pueden encontrar en Facebook en “ La Bodeguilla Huelva” para más información.

¿Qué te parece la situación del Recreativo de Huelva?

La situación es lamentable en todos los sentidos, tanto en lo deportivo como en lo económico, y siendo la actual temporada la peor de su larga historia. Sigo al Recre desde siempre ya que mi familia es muy del recreativista, mi padre con 90 años ha sido socio toda la vida y además fue uno de los cuatro Socios Fundadores de la Peña Alzugaray que se abrió por primera vez en un local suyo en la Calle San Juan.

¿Qué recuerdos guardas de tu niñez?

Gracias a mis padres y a mi familia cercana no me falto de nada, los amigos de la calle y del Colegio Salesianos los recuerdo con nostalgia y cariño al igual que a los profesores que me educaron con unos valores humanos y académicos. También añoro los fines de semana y vacaciones con mi familia en Los Pinos de Valverde y en La Redondela. Pero sobre todo, de aquella época echo mucho de menos a mis abuelos.

¿Qué aficiones tienes que te apasione?

Soy aficionado a tocar el piano a un nivel básico, disfruto mucho tocando canciones que me gustaban en otras épocas y alguna actual. Mis dos hijos también tocan el piano pero con mucho más nivel que yo, ya que lo hacen desde los 6 años y fueron a academias de música.

Siempre te gustó jugar al fútbol. Dimos en los equipos que estuviste

Efectivamente, siempre me gustó mucho el fútbol, como federado empecé a jugar en el Colegio Salesianos, Atlético Peñarol donde quedamos Campeones de Huelva y Provincia Infantil, ya en Juveniles en el Gil Martín y Olimpic Atlético, y en Primera Regional en La Orden C.F., Iliplense de Niebla y Club Deportivo Aljaraque.

Tocayo, que me ha encantado poder conversar contigo y descubrirte un poquito más, Me encanta que hables con pasión y admiración de tu abuelo y de tus padres. Te deseo todo lo mejor y muchas gracias por tu amabilidad. Eres un tipo que merece la pena conocer y contar con su amistad.