Huelva tendrá un verano lleno de conciertos y actuaciones

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, Daniel Mantero, avanza a diariodehuelva.es la llegada del verano cultural onubense. Se aproxima una reapertura, vuelven las artes escénicas. Enmarcado por supuesto en los pertinentes límites pandémicos, pero habrá de todo.

Durante el confinamiento, nos ‘salvó’ de volvernos locos, siguió presente a través de la tecnología, acompañándonos, ayudándonos a mirar menos los días del calendario, a disfrutar en la distancia de todo lo que nos podía ofrecer. Tuvimos sesiones gratuitas, conciertos online, aperturas de plataformas y, a pesar de ello, han sido de los que más han sufrido esta crisis mundial.

La cultura. La música, la danza, el teatro… Y tantos más, son los que se encargan de teñir de un color diferente nuestros días, de obviar la rutina y disfrutar del talento y el trabajo que le ponen tantas personas. Pero no solo están los artistas, el mundo de la cultura lo mueve también los productores, guionistas, transportistas, las empresas de sonido, de catering, de publicidad… Sin un eslabón, lo demás no se sostiene. Y qué importante es cuidar a cada uno de estos pilares para que el mundo del espectáculo no pare.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, Daniel Mantero, sabe bien de lo que hablamos. Tras su pasado como actor, ahora se encarga de tender la mano a un sector que, para la provincia de Huelva es clave en el resurgimiento de la prosperidad económica. Mantero, lo confirma “La pandemia se ha cebado especialmente con la cultura, y en Huelva ha sido como en el resto del mundo. Básicamente porque la cultura se basa en el contacto con el público, y en el momento en que esto se ha restringido de manera tan brusca, ha sido una de las grandes perjudicadas”.

Tras la finalización del estado de alarma, y con la llegada del verano, se abre un amplio horizonte de esperanza para el sector del arte escénico que, ligado al buen ritmo de vacunación, plantea una ampliación del programa cultural que el consistorio tiene preparado “conciertos multitudinarios con miles de asistentes, por lógica no los podemos plantear. Y las restricciones no las vamos a eliminar, pero sí a suavizar”.

Mantero, además, apunta que es lógico que las Colombinas no se celebren, ya que es inconcebible llevarlas a cabo, dada la situación, pero que no se dude que a pesar de ello, no faltará la música, el teatro y la danza. El concejal de cultura reflexiona que después de tanto esfuerzo, querer avanzar a pasos agigantados es como “nadar y ahogarse en la orilla”. Adelanta que habrá un programa cultural bastante ambicioso, con limitaciones, pero más amplio que el del verano pasado.

Desde el Ayuntamiento, planean contar con artistas de fuera, pero quieren hacer especial hincapié en los de nuestra provincia, que se darán cita “ya que son los que peor lo han pasado desde el primer día”. Dentro del ámbito musical, tienen programados unos seis o siete conciertos que se llevarán a cabo con todas las medidas de seguridad, como siempre ha sido, para que los onubenses y visitantes de la provincia puedan disfrutar, apoyar y comprobar que la cultura es segura. Esta esperada programación será presentada en cuestión de días por el consistorio onubense.

El edil de cultura recalca que en Huelva se ha apoyado al mundo de la cultura desde casi el primer día que terminó el confinamiento, el año pasado, asegurando que artistas de todos los niveles han estado agradeciendo este tiempo atrás que Huelva no se cerrara en banda a seguir ofreciendo las artes escénicas a aquellos espectadores que, en todo momento, han cumplido con las normas de seguridad que las autoridades implantaron, saliendo airosos sin ningún tipo de consecuencia sanitaria.

“El público ha estado feliz, y se han ido con la sensación de que la pandemia no iba a poder con la cultura. Y ya solo con eso, yo ya duermo tranquilo por las noches” afirmó satisfecho Daniel Mantero.

Por lo pronto, y a la espera de la oferta programada para este verano por parte del Ayuntamiento de Huelva, este es el calendario cultural ya establecido de la provincia: