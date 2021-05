Una marcha por la sanidad pública denunciará la discriminación que sufre Huelva

Reunida la Junta Directiva de la Asociación Onubense por una Sanidad Pública ONUSAP (constituida ya formalmente como asociación), hemos decido realizar una movilización el próximo día 30 de mayo: una marcha pacífica y respetando todas las medidas de seguridad y distancia social en Lepe.

“Hemos elegido Lepe porque Lepe y su frustrado CHARE constituyen para nosotros todo un símbolo del ninguneo y abandono de nuestra Sanidad por parte de los distintos gobiernos”, aseguran en un comunicado.

Es conocida la secuencia: “En pocas semanas se ha pasado del anuncio de la delegada del Gobierno andaluz de abrir el CHARE como un centro de consultas a la promesa del consejero de Salud de un hospital público “completo” en la zona, para, finalmente, proceder al concierto con una empresa privada que ni siquiera es capaz de proporcionar aquello que figura en el contrato y que hace que casi un millón de euros mensuales se dejen de invertir en lo Público. Por supuesto, no se atisba ningún movimiento en cuanto a la reparación o dotación del mencionado CHARE, ni a la búsqueda de personal del mismo”.

Cuando esa situación se enquista, mientras en otras provincias se rehabilitan hospitales abandonados por la vía de emergencia o se siguen inaugurando CHARES, es cuando se hace más patente que Huelva no cuenta para nuestras autoridades sanitarias, denuncian desde Onusap.

Pero no solo “queremos reivindicar el CHARE de Lepe, nuestros déficits son históricos y sin visos de solución a corto o medio plazo. La lista es demasiado larga para esta nota de prensa: CHARES de Aracena o del Condado, reversión de la Fusión Hospitalaria ordenada por la Justicia, escasez de personal, falta de pediatras o matronas en Atención Primaria, Equipo de Emergencias en la zona de Cuenca Minera-Andévalo, Cirugía Infantil o Torácica o la ausencia del Hospital Materno-infantil, por poner varios ejemplos”, añaden en su decálogo reivindicativo.

A todo esto, se suma lo que consideramos una pérdida de prestaciones para muchos onubenses: el cierre, con la excusa de la pandemia, de las Urgencias de 24 h en localidades como San Bartolomé, Beas, Mazagón, Matalascañas o Rociana, a los que llamamos también a movilizarse con nosotros.

Sigue entre la ciudadanía el descontento con la Atención Primaria donde, de nuevo con la excusa de la pandemia, “se ha implantado un modelo de atención telefónica y citas diferidas, que claramente no satisface las necesidades del paciente, como si en un año no hubiesen tenido tiempo de optimizar recursos, personal o circuitos que no obstaculicen la cita presencial”.

Por todo ello, convocamos a toda la ciudadanía onubense, el próximo domingo día 30 a las 11 de la mañana, a una marcha que transcurrirá desde el Hospital Virgen de la Bella hasta el Ayuntamiento de la localidad.

POR LA APERTURA DEL HOSPITAL DE LA COSTA Y POR UNA SANIDAD PÚBLICA DE CALIDAD PARA HUELVA