El San Roque de Lepe cae ante el Xerez CD y pierde la estela del ascenso (1-0)

No pudo ser, pero el sueño sigue vivo. El San Roque de Lepe no ha logrado certificar matemáticamente el salto a la Segunda RFEF, al caer esta noche en La Juventud ante el histórico Xerez CD (1-0). Peor aún, los aurinegros han perdido la estela del ascenso, pues ya no dependen de sí mismos para subir en la última jornada.

Los leperos necesitan ahora que los azulinos pierdan en el campo de un Puente Genil que nada se juega, además de ganar en el Ciudad de Lepe al Xerez DFC, ya ascendido y enemigo acérrimo del verdugo hoy de los onubenses. Lo segundo cabe darlo por hecho. Lo primero, en cambio, se antoja muy complicado que ocurra.

Es la consecuencia de un partido donde el equipo de Antonio Fernández Rivadulla ofreció su versión más espesa, plana y sin ideas. Seguramente porque su mejor futbolista, Ignacio Abeledo, no tuvo su mejor día. Puede decirse que el San Roque se vio superado por la necesidad del Xerez, al que sólo le valía la victoria.

Cambios ofensivos

Y se notó desde el inicio. David Robador se hizo gigante en dos intervenciones ante Rafa y Lucas Correa, pero no podía pararlo todo. Así llegó el tanto local, obra de Álex Colorado tras una prolongación en un saque de esquina. El tanto descompuso al cuadro titular del Ciudad de Lepe, que prácticamente no inquietó la portería de Salvi.

Aprovechó el intermedio Fernández Rivadulla para mover la pizarra. El técnico, que se había visto obligado a retirar a Becken por lesión, quitó a Rydstrand para activar al incisivo Fernandito. Más adelante entrarían Tomy Montenegro, Borja y Medina. Todos cambios ofensivos a la busca de un empate que nunca llegaría.

-FICHA TÉCNICA

XEREZ CD: Salvi; Dani Jurado, Álex Colorado (Juanca, min.68), Ramón Verdú, Pato (Carlos Calvo, min.35), Lolo Garrido (Orihuela, min.68), Juanito, Lucas Correa, Chuma (Rares, min.80), Palacios (Javi Forján, min.80) y Láinez.

SAN ROQUE DE LEPE: David Robador; Juanjo (Tomy Montenegro, min.71), Carmona, Becken (Pablo Ortiz, min.43), Antonio López, Juan Gómez, Miguel Reina (Javi Medina, min.77), Joel Rydstrand (Fernandito, min.46), Camacho, Abeledo y Nané (Borja, min.77).

GOL: 1-0 (min.19) Álex Colorado.

ÁRBITRO: Paradas Mazuela, del Comité Andaluz. Amonestó a los locales Álex Colorado, Juanca y al técnico Esteban Vigo; y a los visitantes Joel Rydstrand y Abeledo.

CAMPO: La Juventud, oficialmente unos 800 espectadores.