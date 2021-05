Javier del Camps: “He aprendido mucho más por necesidad y por buscarme la vida, que por lo que me decían y enseñaban”

¿Qué recuerdos tienes de tu niñez?

Pero si no me acuerdo de lo hice ayer como me voy acordar de mi niñez, jeje. Siempre he sido puro nervio, me recuerdo como más o menos soy ahora, siempre pensando en que hacer cosas, mis veranos en Calañas con mi tía y mis primos, mis partidos de fútbol. He sido un niño que siempre he pasado mucho tiempo solo por trabajo de mis padres y de mi hermano, que se fue a estudiar fuera pronto. Así que he aprendido mucho más por necesidad y por buscarme la vida que por lo que me decían y enseñaban. Siempre hacía lo contrario a eso, pero estoy agradecido a Juli y a Cristóbal, mis padres, y a mi hermano Benito, que es más listo que yo, por cómo me educaron y los valores que me inculcaron. Creo que lo hicieron bien y yo lo intentaré hacer igual.