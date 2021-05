“Maki”: Llevo más de 1.000 millones de views en YouTube con mis canciones

Cada vez que me encuentro con nuestro invitado de hoy, José Antonio Velasco Ruiz ‘MAKI’ me entra un subidón de optimismo, el mismo que irradia este artista, productor y guionista que nació en Huelva el 19 de abril de 1979.

Se crió en el barrio de Los Rosales, donde creció su pasión por el fútbol y la música. Tras jugar de pequeño en las categorías Inferiores del Recreativo de Huelva decidió dejar el fútbol por sus estudios y se dio a conocer en su tierra en varios programas en la radio onubense Onda Colombina hasta grabar su primera maqueta. De ahí pasó a una discográfica sevillana llamada Capicúa Entertainment y luego llegó su fichaje por Warner Music Spain, donde sigue trabajando desde 2006.

Se dió a conocer a nivel nacional con temas como “Calé tunea” (Elegida canción del verano en España en 2006), “Mi tigresa” (Canción del verano 2007) o “Vuelve”, tema dedicado a Mariluz Cortés, de la que después se emitió una serie en Antena 3. Después del lanzamiento de diez discos con Warner Music, actualmente compagina su carrera musical con la de A&R/Productor, además de ser padrino y descubridor de la artista sevillana María Artés, que ha alcanzado un gran éxito con sus cuatro primeros discos y con la que compartió proyecto musical desde 2009 hasta su aparición en solitario. En 2010, ambos artistas fueron colaboradores musicales en Telecinco.

En 2016, los artistas contrajeron matrimonio y su enlace se hizo viral en redes sociales gracias a sus millones de seguidores por todo el mundo, y donde nació una canción, “Quisiera parar el tiempo” que al poco tiempo se convertiría en la más escuchada del artista onubense.

En 2017 volvió a repetir éxito al descubrir y sacar al mercado a “Demarco Flamenco“, que se convirtió en artista revelación con millones de reproducciones de sus canciones y conseguir el Disco de Oro físico con su primer trabajo titulado UNO. Demarco y Maki consiguieron también el quíntuple disco de platino con ‘La Isla Del Amor‘, entre otros logros.

En 2018, sacó a la luz su noveno disco titulado Quisiera parar el tiempo, cuyo primer single con el mismo nombre ha alcanzado más de 60 millones de visitas en Youtube y es Disco de Oro en Streaming. Su segundo single, ‘Flamenca‘, también consiguió el Disco de Oro.

En 2021, llega la guinda del pastel con su décimo disco donde se pondrá fin a la TRILOGÍA INCONDICIONAL que empezó en 2016.

En directo, el artista prepara su DÉCIMA GIRA con especial ilusión tras el éxito de público que supuso en España la GIRA QUISIERA PARAR EL TIEMPO.

Como habrán comprobado estamos ante uno de los fenómenos musicales más importantes de España, arrasando en todas las plataformas digitales, llegando a tener cifras de visitas que pueden marear al más optimista

Maki es un tipo de lo más entrañable, cordial, cariñoso, sociable, con alto sentido de la amistad, optimista por naturaleza, solidario, muy recreativista y más de Huelva que un choco. Aparte de ser pero que muy buena persona.

Hemos tenido la oportunidad de charlar un ratito en el Bar Suizo Chico y hemos empezado así:

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Yo soy de los que piensa que este virus nos ha hecho darnos cuenta de muchas cosas, establecer prioridades que antes no teníamos por la velocidad de nuestro ritmo de vida. En lo malo siempre hay que sacar algo positivo y yo siempre he sido muy optimista por naturaleza.

¿Ha pasado ya más de un año, pero te acuerdas qué hiciste en tu día a día durante el confinamiento?

Claro que lo recuerdo. Estuve trabajando desde casa, desde el estudio e incluso en el gimnasio particular que tengo, intentando sacar lo mejor de mis composiciones y cultivar el cuerpo, justo lo que antes por el ritmo frenético no podía hacer. Estuve más tiempo con mi mujer y mis hijas y fue maravilloso.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y, sobre todo, el mundo de la música?

El mundo en general ya ha cambiado, esto nos ha enseñado a darle más importancia a las cosas. Éramos felices y no lo sabíamos. El mundo de la música en directo sigue casi inactivo y hasta que no haya casi normalidad no podremos disfrutar, pero toca reinventarse.

Maki, cuéntanos que es lo último que has hecho.

Estoy de promoción ahora con mi DÉCIMO DISCO de estudio, donde he trabajado codo con codo con Joaquín Garzón en la producción musical para conseguir, quizás, el disco más completo de toda mi carrera. Rodeado de colaboraciones tan potentes como las de Andy & Lucas, María Artés, Galván Real, Shakira Martínez, Lucía Velasco, Antonia o La Cebolla y, tengo que decirte, que me he sentido como pez en el agua paladeando voces y tesituras en busca de nuevas fusiones flamencas y urbanas.

Llevas 17 años de carrera musical ¿Cómo te encuentras en la actualidad?

Estoy en mi mejor momento profesional, artístico y compositivo. Fíjate, he alcanzado la mareante cifra como Artista & Productor de más de 1.000 MILLONES de views en YOUTUBE en mis canciones y colaboraciones, o más 500 MILLONES de streams en SPOTIFY. Además, con la vuelta a la normalidad que deseo con toda mi alma y el retorno a los escenarios, voy cumplir mi concierto número 700, que está a las puertas. Es necesario soltar esta adrenalina acumulada en las canciones con nuestro público.

Aparte ¿qué otros proyectos tienes para el futuro?

Seguir como hasta ahora, sacando más discos y ayudando a mi mujer, María Artés, en sus grandes proyectos. Otra cosa que me motiva es nuestro propio estudio en Sevilla, los Piter Music Studios, donde desde hace 4 años trabajando con los mejores artistas nacionales e internacionales. Y cuando vuelvan las giras, seremos del todo felices.

¿Cómo “venderías” tu cante para triunfar todavía más?

El triunfo o el fracaso es algo relativo. Supongo que he tenido más suerte de la que soñé nunca… Pero no voy a venderme nunca de ninguna manera que no sea ser yo mismo en todo momento. Eso me ha dado todo.

¿Hasta dónde quieres llegar en la música y quiénes son tus referentes?

Por supuesto que siempre hay sueños por cumplir y la ilusión debe seguir intacta, pero yo he conseguido todos mis objetivos con creces. Siempre me sentí fiel reflejo de artistas grandes en varios estilos que hoy explican mi fusión. Desde el flamenco libre de Camarón, al pop internacional de Michael Jackson.

Tus mejores y peores momentos dentro de la música.

Mis peores momentos siempre han sido por confiar en los demás y recibir un varapalo, pero no han sido malos del todo, he aprendido mucho. Y los mejores, las 16 giras de conciertos consecutivas dónde hemos conocido toda España y algún que otro país con nuestra música.

Maki como bien sabes siempre ha sido para mí una gozada echar un ratito de charla contigo, pero estamos llegando al final de esta entrevista, eso sí, si deseas añadir algo más, hazlo.

Voy aprovechar para decirte que ya hay otra artista más en mi casa, pues mi hija Lucía Velasco ha grabado conmigo un tema que se ha hecho viral en un “tik tok” y ya lleva dos millones de visitas en YouTube.

Por otra parte yo junto a La Cebolla, que es un peazo de artista, con el tema “Loquita Loca” en 15 días llevamos un millón de visitas.