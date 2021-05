Alberto Vicente: “La moda es una forma de expresar elegancia, sofisticación, lujo y discreción”

Esta semana el protagonista de esta vuestra sección es Alberto Vicente Cabeza, un joven, experimentado diseñador onubense, que comenzó a los 19 años y que a sus treinta y pocos se ha convertido en todo un referente en esta difícil profesión. Por su taller pasan todo tipo de clientas ávidas de ser vestidas para sus eventos más importantes. Su visión de la moda la podemos definir como llena de originalidad y exclusividad, dos cualidades que son muy preciadas.

Sin duda, sus diseños son muy demandados, sobre todo desde que desfiló en un gran escaparate como fue Simof 2018 con su colección ‘Esencia’ y que significó su gran lanzamiento y que su trabajo fuese conocido y reclamado fuera de nuestra bendita tierra, Huelva.

Y para que ustedes, mis queridos lectores, conozcan más a fondo a este modisto, que fue ganador del concurso de la Fundación Cajasol ‘Emprende Lunares’, nos pusimos en contacto con él para hacerle esta entrevista, cosa que accedió gustosamente Así que vamos con ella.

– Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo te describes?

– Yo me considero un amante de la vida, la moda, la música y los animales. Para mí todos los momentos son importantes e intento disfrutar de cada uno de ellos.

– Según mi información te decantas más por vestir a la mujer que al hombre, pese a que también te dedicas a la camisería de caballero. ¿Cuál es el motivo?

– El motivo es puramente comercial. Mi pasión es vestir y embellecer a todas las personas, pero en nuestra sociedad la mujer es la que más ropa consume y, aunque me encanta la moda masculina, mi mayor clientela es femenina.

– ¿Desde cuándo te gusta la moda? ¿De dónde viene esta pasión?

– Creo que cuando tenía 4 o 5 años mi tía estaba cortando una chaqueta y ya cogí la tijera y la convertí en manga corta … (risas). Quizás de ahí me venga. Siempre me he fijado mucho en la ropa que lleva la gente y se me puede olvidar la cara, pero no su indumentaria. La ropa es la seña de identidad y el lenguaje no verbal de cada persona y podemos saber mucho de cada persona solo observando su forma de vestir.

-¿En qué diseñadores te inspiras o cuáles son los que admiras?

– Por supuestos en diseñadores españoles, como Balenziaga o Marcos Luengo, que es diseñador y amigo al cual admiro.

– Hoy en día, además de las pasarelas, el street style tiene gran importancia. ¿De qué manera te inspira la moda de calle?

– Toda la moda es fuente de inspiración: parque, ciudad, monumento… todo puede ser una sugerencia, dependiendo del año y, si se trata de un encargo personalizado, todas las tomas de contactos con la clienta me aportan datos e ideas de cómo será su vestido final y hasta verlo perfecto con ella no paro.

– ¿A qué famoso te gustaría vestir?

– Yo he vestido a mujeres famosas, pero para mí no es lo principal. Para mí cada mujer es importante sea o no famosa. Mi objetivo es que cuando vistan una creación mía, la mujer se sienta guapa, segura y elegante, Siempre les digo que su mejor amiga le tiene que odiar… (risas).

. ¿Qué prendas no faltan en tu armario?

– Camisa blanca, chaqueta azul marino y vaqueros.

– ¿En qué medida crees que ha afectado la pandemia al sector de la moda?

– Muchísimo, porque ha paralizado toda la industria de la moda y aunque que digan que viene bien para reinventarse, la moda no deja de ser un negocio del que viven miles de familias y su paralización supone que todos los eventos se hayan visto seriamente afectados por la pandemia e incluso muchos han tenido que cerrar.

– ¿Tienes algún proyecto en desarrollo o alguna idea a medio-largo plazo?

– Ahora estoy con los encargos de boda, después de haber finalizados las comuniones y sacando la línea de verano. Ojalá el próximo año podamos tener más normalidad y realizar todos los eventos de moda como cada año

– ¿En qué redes sociales te pueden seguir nuestros lectores?

– Instagram: @albertovicente_moda, www.albertovicentemoda.com, Facebook, alberto Vicente cabeza

– Estamos llegando al final. Me gustaría saber que es para ti la moda

– Hoy en día todo. Es mi forma de sentir, expresarme y de hacer sentir. Quiero que a quien visto exprese un mensaje. La moda es una forma de expresar elegancia, sofisticación, lujo y discreción, aunque la discreción está sobrevalorada. Es mejor que hablen de uno, aunque sea mal … (risas).

– Muchas gracias por prestarme tu tiempo. ¿Te gustaría añadir algo más que durante la entrevista no te haya interpelado?

– Me gustaría que la gente, sobre todo la mujer, tomara conciencia de la importancia de la industria de la moda y que vistan bien para estar mejor tanto física como anímicamente.