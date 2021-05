El Espacio Natural de Doñana despide a uno de sus ilustres admiradores: Caballero Bonald

Para este autor, Sanlúcar de Barrameda y Doñana constituían un territorio donde se funden mito y realidad y con el que los vínculos son profundos: “De crío yo soñaba con ser guardabosques, y ahora me he convertido en una especie de centinela privado, porque dedico más de una tarde a observar ese paisaje de mi educación sentimental, y eso me ayuda a aliviar las tensiones”.