Carlos Pouso: “Hemos hecho una chapuza y bastante que no nos han tirado piedras”

Carlos Pouso acepta la responsabilidad de ser el entrenador que ha descendido al Recreativo de Huelva a la quinta categoría del fútbol español. Y aunque pone muchos ‘peros’, errores arbitrales incluidos, a la derrota de hoy con el CD El Ejido, en líneas generales no tira de excusas para definir una campaña que califica de “chapuza“.

“Hemos hecho una castaña de temporada, pero esto le ha pasado a otros equipos que ahora están en Primera División. Y estoy convencido que el Recre volverá donde por historia y afición merece estar. La gente no va abandonar el club y cuando haya fichajes, va a ilusionarse. Eso sí, ya os digo que no va a ser fácil porque todo el mundo va querer ganarle al Decano“, señala.

Las críticas de la afición

Respecto a las críticas de la hinchada albiazul, el técnico vasco desvela que “al final del partido, he ido con Alberto Quiles a hablar con los aficionados y han estado educadísimos”. Además, “todo lo que nos echen en cara nos lo hemos ganado a pulso, pero no ha pasado nada. Nos han gritado, algún insulto, pero hay que dejar que se expresen. Bastante que no nos han tirado piedras“, sentencia.

-LA JORNADA

Marino – Lorca Deportiva (0-1)

Las Palmas Atlético – Yeclano (4-2)

Recreativo de Huelva – El Ejido (1-2)

– El Ejido (1-2) Marbella – Recreativo Granada (0-0)

-ASI VA LA CLASIFICACIÓN DE LA FASE DE DESCENSO

El Ejido: 34 puntos Las Palmas Atlético: 31 Recreativo Granada: 31 Marbella: 28 Yeclano: 26 Recreativo: 20 Lorca Deportiva: 19 Marino: 11

*Descienden a la Tercera RFEF los cinco últimos clasificados y el tercer clasificado en el caso de ser el peor tercero en comparación con el resto de grupos de la segunda fase. El resto permanecerá en la Segunda RFEF.